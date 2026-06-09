Từ 100.000 USD thành đế chế 10 tỷ USD: Viettel khiến Thủ tướng Lào "đặc biệt ấn tượng"

Ảnh: Viettel Family

Ngày 8/6, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone cùng đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào đã thăm và làm việc tại Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel.



Theo Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn, bên cạnh việc xây dựng hạ tầng viễn thông phục vụ người dân Lào, Viettel cũng đang tham gia nhiều lĩnh vực mới như chuyển đổi số, logistics và công nghệ cao tại Lào.

Chủ tịch Tào Đức Thắng đề xuất Chính phủ Lào tiếp tục tạo điều kiện để Unitel tham gia sâu hơn vào các chương trình chuyển đổi số quốc gia, các dự án tài chính số, ngân hàng số, chính phủ số; đồng thời tham gia phát triển hạ tầng logistics và các lĩnh vực công nghệ cao trong thời gian tới.

“Chúng tôi mong Chính phủ Lào tiếp tục tin tưởng, giao cho Unitel những nhiệm vụ quan trọng để có điều kiện đóng góp nhiều hơn nữa cho đất nước Lào”, Chủ tịch Tập đoàn Tào Đức Thắng chia sẻ.

Ảnh: Viettel Family

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone bày tỏ đặc biệt ấn tượng với hành trình phát triển của Viettel từ một doanh nghiệp có số vốn ban đầu chỉ khoảng 100.000 USD trở thành tập đoàn công nghệ có quy mô vốn hơn 10 tỷ USD, hoạt động tại nhiều quốc gia trên thế giới.

“Tôi đánh giá cao những kết quả, thành tựu mà các đồng chí đã đạt được. Unitel, liên doanh hợp tác giữa hai nước Lào - Việt Nam, hoạt động rất hiệu quả và là điển hình trong quan hệ hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước”, Thủ tướng Sonexay Siphandone khẳng định.

Đối với đề xuất của Viettel về tham gia các chương trình chuyển đổi số quốc gia tại Lào, Thủ tướng Sonexay Siphandone hoàn toàn nhất trí và giao các cơ quan chức năng nghiên cứu, rà soát nhu cầu triển khai trong các lĩnh vực Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Người đứng đầu Chính phủ Lào cũng đề nghị các bộ, ngành tăng cường phối hợp với Viettel và Unitel trong quá trình xây dựng hạ tầng số, phát triển viễn thông và thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.

Bên cạnh lĩnh vực viễn thông và chuyển đổi số, Thủ tướng Sonexay Siphandone đánh giá cao năng lực nghiên cứu, sản xuất công nghệ của Viettel, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ lõi và bán dẫn.