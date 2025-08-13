Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Từ 1,1 lên 8,75 điểm sau phúc khảo: Bài thi tốt nghiệp THPT ở Lào Cai gây chú ý

13-08-2025 - 11:18 AM | Sống

Trong 350 bài thi tốt nghiệp THPT năm 2025 được chấm phúc khảo của tỉnh Lào Cai, chỉ có 2 bài thi được điều chỉnh điểm, trong đó một bài có điểm tăng vọt từ 1,1 điểm lên 8,75 điểm.

Vừa qua, các địa phương trên cả nước đã công bố kết quả phúc khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Trong đó, đáng chú ý có một thí sinh tại tỉnh Lào Cai được tăng hơn 7,5 điểm sau phúc khảo.

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT tỉnh Lào Cai về kết quả chấm phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT năm 2025, toàn tỉnh có 350 bài thi được phúc khảo (11 bài thuộc chương trình 2006, 339 bài thuộc chương trình 2018). Kết quả cho thấy chỉ có hai bài thi được điều chỉnh điểm. Một thí sinh môn ngữ văn được tăng từ 6,75 điểm lên 7,0 điểm theo quy chế.

Từ 1,1 lên 8,75 điểm sau phúc khảo: Bài thi tốt nghiệp THPT ở Lào Cai gây chú ý- Ảnh 1.

Điểm trước và sau phúc khảo của thí sinh NVS tại tỉnh Lào Cai

Đáng chú ý nhất là trường hợp một thí sinh còn lại có tên NVS dự thi môn sinh học, trước phúc khảo chỉ đạt 1,1 điểm, nhưng sau phúc khảo tăng vọt lên 8,75 điểm. Nguyên nhân theo lý giải của Sở GD&ĐT tỉnh này là do thí sinh này ghi sai và tô sai mã đề trên phiếu trả lời trắc nghiệm so với mã đề được phát, dẫn tới bài thi bị chấm theo đáp án của mã đề khác.

Được biết, đây cũng là môn duy nhất của NVS có điểm thấp bất thường, vì các môn còn lại của em có điểm khá cao, như toán được 7,75 điểm, ngữ văn 7,25 điểm và hóa học được 8,5 điểm. Ngoài hai trường hợp trên, 348 bài thi còn lại của tỉnh Lào Cai giữ nguyên điểm số sau phúc khảo.

Từ 1,1 lên 8,75 điểm sau phúc khảo: Bài thi tốt nghiệp THPT ở Lào Cai gây chú ý- Ảnh 2.

Điểm 4 môn thi của thí sinh NVS trước khi phúc khảo

Theo tin đã đưa, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 có hơn 1,16 triệu thí sinh dự thi. Trong đó, gần 1,14 triệu thí sinh thi theo chương trình giáo dục phổ thông mới (2018) và hơn 26.700 theo chương trình cũ (2006).

Kết quả từ 12 môn thi, cả nước có hơn 15.300 bài thi đạt điểm 10, tăng hơn 4.400 so với năm ngoái. Ngữ văn là môn duy nhất không có điểm 10. Môn Toán là môn có phổ điểm thấp nhất. Bên cạnh xét tốt nghiệp THPT, kết quả kỳ thi này còn được sử dụng để xét tuyển vào ĐH-CĐ. Và đến nay, công tác xét tuyển ĐH-CĐ đang bước vào giai đoạn xử lý nguyện vọng đăng ký xét tuyển để chuẩn bị cho việc công bố kết quả trúng tuyển từ 17 giờ ngày 20-8.

Theo Trang Đào

