215.000 tỷ đồng đóng góp vào ngân sách nhà nước của 20 doanh nghiệp bất động sản trong top đầu không phải ngẫu nhiên. Chúng là kết quả của năng lực quy hoạch, quản trị rủi chuyên nghiệp và khả năng sáng tạo ra những sản phẩm bất động sản thực sự đáp ứng nhu cầu thị trường trong bối cảnh thị trường đòi hỏi ngày càng khắt khe về chất lượng và minh bạch.

Trong khi người mua nhà đóng góp bằng nhu cầu an cư lạc nghiệp, thì doanh nghiệp là người kết nối và nhân rộng dòng tiền vi mô thành nguồn lực vĩ mô. Họ huy động dòng vốn thông minh, tổ chức thi công quy mô, tạo việc làm cho hàng trăm nghìn lao động, và quan trọng nhất là biến từng mét vuông đất thành giá trị bền vững cho cộng đồng.

Khi một khu đô thị hoàn thiện, nó không chỉ mang đến nhà ở mà còn trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại, nơi dân cư về ở sẽ là động lực phát triển thương mại dịch vụ sôi động, từ đó tiếp tục tạo ra nguồn thu thuế mới. Đó chính là vòng tuần hoàn khép kín, đầy sức sống và lan tỏa mạnh mẽ.

Chính vì vậy, con số 215.000 tỷ đồng năm 2025 không chỉ phản ánh sức đóng góp của 20 doanh nghiệp trong ngành bất động sản, mà còn là minh chứng rõ nét cho khả năng chuyển hóa nhu cầu cá nhân thành nguồn lực quốc gia. Các doanh nghiệp bất động sản không chỉ bán nhà, họ kết nối giấc mơ nhỏ bé của từng gia đình thành nguồn lực lớn lao của cả đất nước. Họ biến những mảnh đất trống thành khu đô thị có trường học, có công viên, có trung tâm thương mại. Chính vì thế, bất động sản đang đóng một vai trò quan trọng khi cùng các ngành tài chính, sản xuất…đóng góp và xây dựng nên tương lai thịnh vượng cho đất nước.

Động lực tăng trưởng mãnh liệt từ bản lĩnh kiến tạo của doanh nghiệp bất động sản

Trong hành trình đất nước hướng tới tăng trưởng kinh tế hai con số, bất động sản đã vượt xa vai trò của một ngành riêng lẻ. Nó trở thành kênh dẫn vốn dài hạn quan trọng, chất xúc tác mạnh mẽ khơi dậy tiêu dùng nội địa và lan tỏa sức sống đến hàng chục ngành nghề khác nhau.

Có lẽ ít ai nhận ra rằng, tiền mua nhà của mình không bao giờ dừng lại ở bốn bức tường. Nó trở thành lương của công nhân xây dựng, thành nguyên liệu cho nhà máy, thành thuế phát triển hạ tầng, thành nguồn vốn xây đường xá tốt hơn, giúp xây dựng trường học gần hơn, thành bệnh viện hiện đại hơn.

Và rồi, khi Nhà nước đầu tư hạ tầng ngày càng đồng bộ và hiện đại, giá trị bất động sản lại tiếp tục gia tăng, tạo đà cho chu kỳ vận hành mạnh mẽ, bền vững và ngày càng hiệu quả hơn. Đó là một vòng tuần hoàn khép kín, nơi nhu cầu cá nhân được nâng tầm thành động lực phát triển chung của cả đất nước.

Mỗi mét vuông không chỉ là bê tông. Nó là nơi một đứa trẻ sẽ lớn lên, nơi một cặp vợ chồng trẻ sẽ già đi cùng nhau, nơi hàng chục ngành nghề được nuôi dưỡng, và nơi nguồn lực để xây dựng một Việt Nam mạnh mẽ hơn được hun đúc từng ngày.

Con số 215.000 tỷ đồng nộp vào ngân sách nhà nước năm 2025 của 20 doanh nghiệp trong bảng xếp hạng VNTAX200 không chỉ là kỷ lục. Đó là câu chuyện sâu sắc về khát vọng an cư của người dân, về bản lĩnh kiến tạo của doanh nghiệp Việt Nam, và về một nền kinh tế đang chuyển mình mạnh mẽ với từng mét vuông được xây lên bằng niềm tin và trách nhiệm.

Và cuối cùng, mỗi khi một gia đình trẻ mở cửa bước vào căn hộ mới của mình, họ không chỉ đang về nhà. Họ đang góp phần xây dựng cả đất nước.

Lần sau, khi bạn vô tình đi qua một công trường đang rộn ràng máy móc, ký hợp đồng mua nhà, hay chỉ lặng lẽ ngắm nhìn một khu đô thị lung linh ánh đèn về đêm, hãy dừng lại một chút và nhìn nhận theo cách khác.