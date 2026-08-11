Góc nhìn xã hội
Nền đất tự nhiên
Cát đệm nền
Đá dăm chịu lực
Hệ khung cốt thép
Lớp bê tông xi măng
Lớp keo chuyên dụng
Có gì đằng sau
1 của mỗi ngôi nhà?

Khi ánh đèn vàng dịu dàng hắt lên tường trắng của căn hộ chung cư 1 phòng ngủ, một gia đình trẻ quây quần bên mâm con nhỏ. Nhìn quanh căn nhà 45m² – không rộng, nhưng đủ để đặt 1 căn bếp nhỏ, 1 chiếc giường đủ cho 3 người, đủ để mơ về những ngày cuối tuần nấu ăn cùng nhau, đủ để gọi là “nhà”.

Căn hộ nhỏ ấy không chỉ là nơi họ bắt đầu cuộc sống mới. Ngay khoảnh khắc đặt bút ký hợp đồng, họ đã trở thành một mắt xích trong dòng chảy kinh tế liên hoàn, góp phần tạo nên con số kỷ lục 215.000 tỷ đồng mà 20 doanh nghiệp tư nhân ngành bất động sản trong bảng xếp hạng VNTAX200 đã nộp vào ngân sách nhà nước năm 2025. Đó không chỉ là chuyện mua nhà. Đó là khởi đầu của một chuỗi giá trị dài hơn rất nhiều.

Hành trình của 1 căn hộ

Đ

ể hiểu rõ hơn về chuỗi giá trị ấy, hãy hình dung bạn bước chân vào căn hộ 45m² mới tinh. Tường sơn trắng mịn, sàn gỗ óng ánh, ánh sáng tự nhiên tràn ngập qua những ô cửa sổ rộng. Khoảnh khắc ấy không chỉ là niềm vui của một tổ ấm riêng tư. Đó còn là điểm kết thúc của một chuỗi cung ứng dài dằng dặc, nơi hàng triệu giờ lao động miệt mài của biết bao con người đã hội tụ lại.

1 sàn nhà là kết quả của một chuỗi giá trị liên hoàn. Từ những mỏ cát, đá, đất sét nằm sâu trong lòng đất được những người công nhân mỏ cần mẫn khai thác. Từ những nhà máy xi măng chạy suốt ngày đêm, từ những lò luyện thép đỏ rực, những chuyến xe tải lăn bánh trên đường quốc lộ dưới nắng gắt hay mưa dầm.

01. KHAI THÁC

Từ lòng đất...

Hàng triệu mét khối cát, đá, đất sét được những người thợ mỏ và kỹ sư cần mẫn khai thác ngày đêm, bắt đầu một chu kỳ kiến tạo mới.

02. SẢN XUẤT

Đến những nhà máy rực lửa

Những lò luyện thép đỏ rực, nhà máy xi măng, gạch ốp lát hoạt động hết công suất. Hàng ngàn tài xế xe tải nối đuôi nhau chở vật liệu đi khắp mọi miền.

03. XÂY DỰNG

Giọt mồ hôi trên giàn giáo

Rồi hàng nghìn công nhân đội mũ bảo hiểm leo lên giàn giáo. Kỹ sư xây dựng, thợ điện, thợ nước, thợ ốp lát cùng nhau biến bản vẽ thành hiện thực.

04. HOÀN THIỆN

Thổi hồn vào không gian

Đội ngũ thiết kế nội thất, thợ mộc, người trồng cây xanh... Hơn bốn mươi nghề, bốn mươi nhịp sống khác nhau hòa vào làm một chỉ để dựng lên tiếng gọi “nhà”.

Hơn 40 ngành nghề cùng tạo nên một căn hộ
1

Khi chìa khóa được trao, dòng tiền tiếp tục luân chuyển. Gia đình mới bắt đầu sắm chiếc tủ lạnh, một bộ rèm cửa, đặt một bàn ăn nhỏ. Họ đi siêu thị gần nhà, ghé quán cà phê góc phố, gọi dịch vụ sửa chữa.

Dòng tiền lại lan tỏa, nuôi dưỡng những cửa hàng nhỏ, những quán ăn gia đình, những người làm nghề tự do. Một vòng tiêu dùng mới được mở ra, âm thầm lan tỏa ra cả nền kinh tế.

Và hãy nhìn kỹ hơn vào chính 1 ấy! Đó không chỉ là khoảng không gian vừa đủ đặt một căn bếp. Khi người mua hoàn tất giao dịch, mỗi mét vuông ấy đã âm thầm đóng góp vào ngân sách nhà nước.

1 căn hộ đóng góp ngân sách như thế nào?

(Di chuột để xem chi tiết)

💰

Dòng tiền thuế & phí

  • Tiền sử dụng đất (chiếm tỷ trọng lớn nhất)
  • Thuế giá trị gia tăng (VAT) & Lệ phí trước bạ
  • Thuế TNDN (chủ đầu tư) & Thuế TNCN (kỹ sư, thợ xây, nhân viên bán hàng)
🏥

Tái đầu tư xã hội

Ngân sách thu được từ mỗi m2 sàn sẽ được rót ngược lại vào đầu tư công để xây dựng những công trình thiết yếu như: đường xá, trường học, bệnh viện...

Và cuối cùng, dòng tiền từ 1 căn hộ đóng góp ngân sách lại được mang đi xây dựng những dự án đầu tư công. Nó là bằng chứng sống động rằng giấc mơ an cư nhỏ bé của một gia đình trẻ không bao giờ đứng một mình mà đang chảy ngược trở lại, trở thành nguồn lực chung để cả đất nước đi tiếp.

Kỷ lục nộp ngân sách hơn 215.000 tỷ đồng của 20 doanh nghiệp tư nhân

Năm 2025, 20 doanh nghiệp tư nhân ngành bất động sản trong bảng xếp hạng VNTAX200 đã nộp vào ngân sách tổng cộng 215.000 nghìn tỷ đồng, tương đương hơn 589 tỷ đồng mỗi ngày. So với mức 63.200 tỷ đồng của năm 2024, số tiền đóng góp tăng 340%.

Tăng trưởng nộp ngân sách (Tỷ đồng)

Năm 2023
0
Năm 2024
0
Năm 2025 (Kỷ lục)
0

Đằng sau con số tổng thể 215.000 tỷ đồng là những doanh nghiệp đầy bản lĩnh. Vingroup – Vinhomes đã tạo dấu ấn vượt trội với mức nộp ngân sách lên đến 148.773 tỷ đồng trong năm 2025. Sự đóng góp của Vingroup là minh chứng sống động cho sức mạnh của một hệ sinh thái đô thị quy mô lớn.

Bức tranh còn trở nên đa sắc hơn khi nhiều doanh nghiệp khác cũng ghi nhận những bước tiến mạnh mẽ.

Đóng góp tiêu biểu năm 2025 (Tỷ đồng)

Vingroup - Vinhomes
0
Sunshine Group
0
NH Smart City
0
CTX Holdings
0

* Cùng gia tăng đóng góp ngân sách đáng kể của BIM Group, Taseco Land, Phát Đạt, REE, Novaland, Khang Điền, Nam Long…

Những con số ấn tượng

20
Doanh nghiệp BĐS tư nhân hàng đầu trong top VNTAX200
215.000
Tỷ đồng nộp ngân sách năm 2025
+340%
Tăng trưởng đột phá so với năm 2024
589
Tỷ đồng đóng góp vào ngân sách mỗi ngày

215.000 tỷ đồng đóng góp vào ngân sách nhà nước của 20 doanh nghiệp bất động sản trong top đầu không phải ngẫu nhiên. Chúng là kết quả của năng lực quy hoạch, quản trị rủi chuyên nghiệp và khả năng sáng tạo ra những sản phẩm bất động sản thực sự đáp ứng nhu cầu thị trường trong bối cảnh thị trường đòi hỏi ngày càng khắt khe về chất lượng và minh bạch.

Trong khi người mua nhà đóng góp bằng nhu cầu an cư lạc nghiệp, thì doanh nghiệp là người kết nối và nhân rộng dòng tiền vi mô thành nguồn lực vĩ mô. Họ huy động dòng vốn thông minh, tổ chức thi công quy mô, tạo việc làm cho hàng trăm nghìn lao động, và quan trọng nhất là biến từng mét vuông đất thành giá trị bền vững cho cộng đồng.

Khi một khu đô thị hoàn thiện, nó không chỉ mang đến nhà ở mà còn trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại, nơi dân cư về ở sẽ là động lực phát triển thương mại dịch vụ sôi động, từ đó tiếp tục tạo ra nguồn thu thuế mới. Đó chính là vòng tuần hoàn khép kín, đầy sức sống và lan tỏa mạnh mẽ.

Chính vì vậy, con số 215.000 tỷ đồng năm 2025 không chỉ phản ánh sức đóng góp của 20 doanh nghiệp trong ngành bất động sản, mà còn là minh chứng rõ nét cho khả năng chuyển hóa nhu cầu cá nhân thành nguồn lực quốc gia. Các doanh nghiệp bất động sản không chỉ bán nhà, họ kết nối giấc mơ nhỏ bé của từng gia đình thành nguồn lực lớn lao của cả đất nước. Họ biến những mảnh đất trống thành khu đô thị có trường học, có công viên, có trung tâm thương mại. Chính vì thế, bất động sản đang đóng một vai trò quan trọng khi cùng các ngành tài chính, sản xuất…đóng góp và xây dựng nên tương lai thịnh vượng cho đất nước.

Động lực tăng trưởng mãnh liệt từ bản lĩnh kiến tạo của doanh nghiệp bất động sản

Trong hành trình đất nước hướng tới tăng trưởng kinh tế hai con số, bất động sản đã vượt xa vai trò của một ngành riêng lẻ. Nó trở thành kênh dẫn vốn dài hạn quan trọng, chất xúc tác mạnh mẽ khơi dậy tiêu dùng nội địa và lan tỏa sức sống đến hàng chục ngành nghề khác nhau.

Có lẽ ít ai nhận ra rằng, tiền mua nhà của mình không bao giờ dừng lại ở bốn bức tường. Nó trở thành lương của công nhân xây dựng, thành nguyên liệu cho nhà máy, thành thuế phát triển hạ tầng, thành nguồn vốn xây đường xá tốt hơn, giúp xây dựng trường học gần hơn, thành bệnh viện hiện đại hơn.

Và rồi, khi Nhà nước đầu tư hạ tầng ngày càng đồng bộ và hiện đại, giá trị bất động sản lại tiếp tục gia tăng, tạo đà cho chu kỳ vận hành mạnh mẽ, bền vững và ngày càng hiệu quả hơn. Đó là một vòng tuần hoàn khép kín, nơi nhu cầu cá nhân được nâng tầm thành động lực phát triển chung của cả đất nước.

Mỗi mét vuông không chỉ là bê tông. Nó là nơi một đứa trẻ sẽ lớn lên, nơi một cặp vợ chồng trẻ sẽ già đi cùng nhau, nơi hàng chục ngành nghề được nuôi dưỡng, và nơi nguồn lực để xây dựng một Việt Nam mạnh mẽ hơn được hun đúc từng ngày.

Con số 215.000 tỷ đồng nộp vào ngân sách nhà nước năm 2025 của 20 doanh nghiệp trong bảng xếp hạng VNTAX200 không chỉ là kỷ lục. Đó là câu chuyện sâu sắc về khát vọng an cư của người dân, về bản lĩnh kiến tạo của doanh nghiệp Việt Nam, và về một nền kinh tế đang chuyển mình mạnh mẽ với từng mét vuông được xây lên bằng niềm tin và trách nhiệm.

Và cuối cùng, mỗi khi một gia đình trẻ mở cửa bước vào căn hộ mới của mình, họ không chỉ đang về nhà. Họ đang góp phần xây dựng cả đất nước.

Lần sau, khi bạn vô tình đi qua một công trường đang rộn ràng máy móc, ký hợp đồng mua nhà, hay chỉ lặng lẽ ngắm nhìn một khu đô thị lung linh ánh đèn về đêm, hãy dừng lại một chút và nhìn nhận theo cách khác.

“Đằng sau từng mét vuông bê tông và gạch ngói không chỉ là vật liệu với công sức lao động, mà là sức sống của hơn 40 ngành nghề được nuôi dưỡng, và là một phần nguồn lực quan trọng
đang góp sức xây dựng một Việt Nam hùng cường.

Tác giả: Thanh Ngà  |  Thiết kế: Hồng Duy  |  Nguồn: Nhịp sống Thị trường