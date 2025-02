Từ 2025, trường hợp duy nhất có thể rút tiền tại ATM nếu chưa xác thực sinh trắc học

Cho đến thời điểm này, nhiều khách hàng còn chưa nắm rõ được những giao dịch thẻ nào vẫn có thể thực hiện bình thường, giao dịch nào sẽ bị tạm dừng nếu chưa xác thực sinh trắc học, cập nhật giấy tờ tùy thân sau ngày 01/01/2025.

Theo điểm c, khoản 5 Điều 17 Thông tư 17/2024/TT-NHNN quy định chỉ được thực hiện rút tiền, giao dịch thanh toán bằng phương tiện điện tử trên tài khoản thanh toán khi đã hoàn thành việc đối chiếu khớp đúng giấy tờ tùy thân và thông tin sinh trắc học của chủ tài khoản hoặc người đại diện (đối với khách hàng cá nhân) hoặc người đại diện hợp pháp (đối với khách hàng tổ chức).

Đồng thời, khoản 6 Điều 16 Thông tư 18/2024/TT-NHNN cũng nêu rõ thẻ chỉ được sử dụng để thực hiện giao dịch thẻ bằng phương tiện điện tử khi đã hoàn thành việc đối chiếu đảm bảo khớp đúng giấy tờ tùy thân và thông tin sinh trắc học của chủ thẻ.

Theo đó, thông tin sinh trắc học phải khớp với:

- Dữ liệu sinh trắc học được lưu trong bộ phận lưu trữ thông tin được mã hóa của thẻ căn cước công dân hoặc thẻ căn cước đã được xác thực chính xác là do cơ quan Công an cấp hoặc thông qua xác thực tài khoản định danh điện tử của người đó do Hệ thống định danh và xác thực điện tử tạo lập; hoặc

- Dữ liệu sinh trắc học đã được thu thập và kiểm tra (đảm bảo sự khớp đúng giữa dữ liệu sinh trắc học của người đó với dữ liệu sinh trắc học trong bộ phận lưu trữ thông tin được mã hóa của thẻ căn cước công dân hoặc thẻ căn cước đã được xác thực chính xác là do cơ quan Công an cấp hoặc với dữ liệu sinh trắc học của người đó thông qua xác thực tài khoản định danh điện tử do Hệ thống định danh và xác thực điện tử tạo lập); hoặc

- Dữ liệu sinh trắc học được thu thập thông qua gặp mặt trực tiếp người đó đối với trường hợp là người nước ngoài không sử dụng danh tính điện tử, người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch; hoặc

- Dữ liệu sinh trắc học của người đó được lưu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong trường hợp sử dụng thẻ căn cước công dân không có bộ phận lưu trữ thông tin được mã hóa.

Điều này đồng nghĩa, khách hàng chỉ bị dừng các giao dịch trực tuyến như rút tiền bằng mã QR, chuyển tiền trên điện thoại hay giao dịch thẻ bằng phương tiện điện tử,... khi không xác thực sinh trắc học và hoàn thành kiểm tra đối chiếu giấy tờ tùy thân.

Do đó, khách hàng vẫn có thể sử dụng thẻ vật lý để rút tiền tại máy ATM và giao dịch tại máy POS nếu chưa xác thực sinh trắc học từ 01/01/2025.

Lưu ý: Đối với giấy tờ tùy thân (CMND, CCCD, Hộ chiếu, thị thực) đã hết hiệu lực mà chưa cập nhật giấy tờ tùy thân mới, chủ tài khoản sẽ bị tạm dừng giao dịch tại tất cả các kênh (quầy, trực tuyến, ATM).

Quy trình 3 bước để xác thực sinh trắc học trên ứng dụng ngân hàng Quy trình xác thực sinh trắc học lần đầu theo Quyết định 2345 gồm ba bước: - Đầu tiên là chụp ảnh mặt trước, sau của căn cước công dân - Chạm căn cước công dân gắn chip vào đầu đọc chip trên điện thoại để truyền dữ liệu - Bước cuối cùng là quét khuôn mặt.

Vậy nên, khách hàng được khuyến nghị cần nhanh chóng cập nhật căn cước công dân gắn chip mới có hiệu lực trong hệ thống ngân hàng để tránh gián đoạn giao dịch.

Để cập nhật sinh trắc học thành công, khách hàng chỉ cần chuẩn bị CCCD 12 số gắn chip còn hạn sử dụng hoặc thẻ căn cước được cấp từ 1/7 theo chuẩn mới của Bộ Công an và thiết bị di động có hỗ trợ NFC. Trường hợp thiết bị không hỗ trợ NFC, khách hàng cần đến các điểm giao dịch của ngân hàng mở tài khoản. Khi đi nhớ mang theo CCCD 12 số hoặc thẻ căn cước.