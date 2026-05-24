Từ 2026 nhiều hãng bay siết chặt quy định về pin sạc dự phòng: Du khách cần lưu ý gì trước khi ra sân bay?

Sau nhiều sự cố liên quan đến pin lithium trên máy bay trong năm 2025, không ít hãng hàng không và cơ quan quản lý hàng không trên thế giới đã bắt đầu điều chỉnh quy định đối với pin sạc dự phòng nhằm tăng mức độ an toàn trong quá trình bay.

Pin dự phòng lithium trong hành lý xách tay của hành khách đã bốc cháy trên chuyến bay của Air China

Theo thống kê từ Federal Aviation Administration (FAA), số vụ việc liên quan đến pin lithium trên máy bay có xu hướng tăng trong những năm gần đây. Phần lớn sự cố được ghi nhận trên các chuyến bay chở khách, khiến nhiều quốc gia tại châu Á, Mỹ và Úc cập nhật thêm hướng dẫn đối với các thiết bị sử dụng pin lithium từ đầu năm 2026.

Điểm đáng chú ý là các quy định mới không chỉ xoay quanh việc cấm ký gửi pin lithium như trước đây mà còn mở rộng sang cách sử dụng, vị trí cất giữ và số lượng pin được phép mang theo.

Nhiều hãng bay nước ngoài điều chỉnh cách mang và sử dụng pin dự phòng

Tại một số quốc gia châu Á, nhiều hãng hàng không đã bổ sung quy định không sử dụng pin sạc dự phòng để sạc điện thoại hoặc laptop trong suốt chuyến bay. Một số hãng cũng khuyến cáo hành khách không cắm pin trực tiếp vào cổng USB trên ghế ngồi.

Ngoài ra, thay vì để pin trong khoang hành lý phía trên đầu, hành khách có thể được yêu cầu đặt pin ở túi ghế trước mặt hoặc dưới ghế ngồi để dễ quan sát hơn trong quá trình bay.

Ở Mỹ và Úc, quy định không ký gửi pin lithium đã được áp dụng từ khá lâu. Tuy nhiên thời gian gần đây, nhiều sân bay tăng cường kiểm tra tình trạng pin và thông số kỹ thuật trên thiết bị. Những viên pin bị mờ nhãn hoặc không xác định được dung lượng có thể bị yêu cầu kiểm tra thêm trước khi qua cửa an ninh.

Các hãng bay và sân bay tại Việt Nam cũng cập nhật quy định tương tự

Tại Việt Nam, Vietnam Airlines và Vietjet Air hiện đều có hướng dẫn hành khách không sử dụng pin sạc dự phòng trong chuyến bay và yêu cầu pin phải được mang theo trong hành lý xách tay.

Tại các sân bay lớn như Tân Sơn Nhất hay Nội Bài, việc kiểm tra pin dự phòng trong quá trình soi chiếu cũng được thực hiện kỹ hơn so với trước đây, đặc biệt với các thiết bị không rõ thông số hoặc có dấu hiệu hư hỏng.

Trong trường hợp vali cabin phải chuyển xuống khoang hành lý ở cửa ra máy bay, hành khách cũng được yêu cầu lấy pin dự phòng ra khỏi hành lý trước khi ký gửi.

Hiện nay, đa số hãng hàng không áp dụng chuẩn công suất Wh để xác định pin có được phép mang theo hay không.

Các loại pin phổ biến như 10.000mAh hoặc 20.000mAh thường vẫn nằm dưới mức 100Wh nên có thể mang theo cabin bình thường. Trong khi đó, các dòng pin dung lượng lớn dành cho laptop, flycam hoặc máy quay chuyên dụng cần được kiểm tra kỹ hơn trước chuyến bay.

Thông thường, quy định được áp dụng như sau:

Pin dưới 100Wh: được phép mang theo cabin. Pin từ 100Wh đến 160Wh: cần được hãng bay chấp thuận trước. Pin trên 160Wh: không được mang lên máy bay. Một vài lưu ý trước khi ra sân bay

Để quá trình làm thủ tục thuận lợi hơn, hành khách nên:

Mang pin sạc dự phòng trong hành lý xách tay thay vì ký gửi. Kiểm tra xem thông số dung lượng còn hiển thị rõ trên thân pin hay không. Hạn chế sử dụng pin dự phòng trong suốt chuyến bay nếu hãng có quy định riêng. Chủ động lấy pin ra nếu vali cabin được yêu cầu chuyển xuống khoang ký gửi. Không để pin chung với vật kim loại như chìa khóa hoặc đồng xu.

Việc cập nhật quy định pin lithium hiện chủ yếu nhằm đồng bộ tiêu chuẩn an toàn hàng không giữa các quốc gia và hãng bay. Với những hành khách thường xuyên di chuyển bằng máy bay, việc kiểm tra trước quy định của từng hãng trước chuyến đi sẽ giúp hạn chế các tình huống phát sinh tại sân bay.

Theo FAA, Dân Trí, VnExpress