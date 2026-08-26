Từ 27/8 xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc: Tài xế cần đi cách nhau bao nhiêu mét?

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông, bắt đầu từ ngày 27/8/2026, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3, Phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ đường sắt, Cục CSGT sẽ chính thức xử phạt các tài xế vi phạm lỗi "Không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước" trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - Ql45 - Nghi Sơn.

Theo Thông tư 38/2024/TT-BGTVT, trong điều kiện đường khô ráo, thời tiết bình thường, tốc độ trên 60km/h thì khoảng cách tối thiểu với xe phía trước là 55m. Nếu giữ khoảng cách dưới 55m sẽ bị tính là vi phạm.

Mức phạt theo Nghị định 168 như sau: Không giữ khoảng cách an toàn (trường hợp chưa xảy ra va chạm): Phạt tiền từ 4.000.000đ - 6.000.000đ + Trừ 2 điểm Giấy phép lái xe.

Nguồn ảnh: Cục CSGT

Nếu gây tai nạn giao thông: Phạt tiền từ 20.000.000đ - 22.000.000đ + Trừ 10 điểm Giấy phép lái xe.

Theo thống kê từ Cục Cảnh sát giao thông, có tới hơn 30% tổng số vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng trên các tuyến cao tốc xuất phát trực tiếp từ nguyên nhân này - dẫn đến các vụ tai nạn dồn toa hàng loạt vô cùng thảm khốc.

Đặc biệt, từ đầu năm 2026 đến nay, trên tuyến Pháp Vân – Nghi Sơn xảy ra 8 vụ TNGT do không giữ khoảng cách an toàn, làm 1 người chết, 18 người bị thương, 34 xe ô tô bị hư hỏng, thiệt hại tài sản khoảng 2 tỷ 170 triệu đồng.

Mới đây nhất, vào khoảng 12h10 ngày 19/7/2026, tại Km 279+500 cao tốc Mai Sơn – Quốc lộ 45, thuộc phường Yên Sơn, tỉnh Ninh Bình, xe ô tô đầu kéo BKS 86H-038.XX, kéo rơ-moóc BKS 86R-010.XX đã va chạm vào đuôi xe ô tô BKS 89C-222.XX. Sau va chạm, xe đầu kéo 86H-038.XX tiếp tục va chạm với xe ô tô BKS 30H-887.XX, đâm qua giải phân cách giữa đường. Xe 89C-222xx bị đẩy về phía trước, tiếp tục va chạm liên hoàn với 7 xe ô tô khác.

Hậu quả, vụ tai nạn làm 2 người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu; 11 xe ô tô bị hư hỏng, thiệt hại tài sản khoảng 650 triệu đồng.

Nguyên nhân sơ bộ xác định người điều khiển xe ô tô đầu kéo BKS 86H-038.XX không giữ khoảng cách an toàn, dẫn đến va chạm và tai nạn liên hoàn.

Chính vì vậy, Cục Cảnh sát giao thông xác định: “Để phòng ngừa tai nạn triệt để thì cần phải chấp hành nghiêm quy định về giữ khoảng cách an toàn trên đường cao tốc, ngay từ khi nguy cơ chưa biến thành hậu quả!"

Tài xế cần giữ khoảng cách ra sao?

Theo Cục Cảnh sát giao thông, ở tốc độ 100 km/h, mỗi giây xe di chuyển được khoảng 28 mét! Với khoảng cách 100m, chỉ có khoảng 3,6s để phát hiện, phản xạ và xử lý tình huống, đây là khoảng thời gian tối thiểu để an toàn.

Nguồn video: Cục CSGT

Theo quy định hiện hành, trong điều kiện mặt đường khô ráo, không có sương mù, mặt đường không trơn trượt, địa hình bằng phẳng, đường thẳng, tầm nhìn bảo đảm, khoảng cách an toàn ứng với mỗi tốc độ được quy định như sau: Khi tốc độ phương tiện lưu hành V = 60 km/h thì khoảng cách an toàn tối thiểu là 35m; 60 km/h < V ≤ 80 km/h khoảng cách tối thiểu là 55m, 80 km/h < V ≤ 100 km/h khoảng cách tối thiểu là 70m, 100 km/h < V ≤ 120 km/h khoảng cách tối thiểu là 100m.

Trong trường hợp lưu lượng phương tiện tăng cao, hoặc ùn tắc do sự cố phía trước, người điều khiển xe chạy với tốc độ dưới 60 km/h phải chủ động giữ khoảng cách an toàn phù hợp với xe chạy liền trước xe của mình; khoảng cách này tùy thuộc vào mật độ phương tiện, tình hình giao thông thực tế để đảm bảo an toàn giao thông. Trong điều kiện trời mưa, có sương mù, mặt đường trơn trượt, đường có địa hình quanh co, đèo dốc, tầm nhìn hạn chế, người lái xe phải điều chỉnh khoảng cách an toàn lớn hơn trị số ghi trên biển báo hoặc trị số được quy định trong điều kiện thời tiết thuận lợi.

Trong thời gian tới, lực lượng CSGT sẽ tăng cường ứng dụng tối đa hệ thống camera giám sát thông minh và thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để tập trung kiểm soát, phạt nguội cũng như xử phạt trực tiếp hành vi vi phạm.