Từ cậu bé nghèo đến triệu phú sở hữu 587 tỷ đồng: Để giàu có hãy cưới đúng người và tiêu tiền 'vô tư' cho những khoản này

Ramit Sethi, triệu phú tự thân, tác giả cuốn sách “I Will Teach You to be Rich” và là người dẫn chương trình trong show mới của Netflix “How to Get Rich” tiết lộ rằng không phải tự nhiên mà một người trở nên giàu có.

Sethi sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh nghèo khó vì cả gia đình 6 người chỉ trông chờ vào đồng lương ít ỏi của người cha. Trải qua tuổi thơ nhọc nhằn đã giúp anh có cái nhìn đa chiều hơn về tiền bạc và hiện đã trở thành triệu phú tự thân với khối tài sản 25 triệu USD (~587 tỷ đồng).

Theo Sethi, xây dựng sự giàu có thường có nghĩa là hy sinh và đưa ra những quyết định khó khăn về cách đầu tư tiền bạc và thời gian của bạn. Việc có những quy tắc về tiến bạc sẽ giúp bạn đưa ra những lựa chọn dễ dàng hơn và bám sát vào mục tiêu làm giàu của mình.



“Hãy đưa ra những quyết định bạn phải làm trong 1 tháng nhất đinh - tôi có nên mua cái này không, tôi có nên mua cái kia không, có nên trả lại cái này không. Gộp chúng lại và bạn có một bộ quy tắc đơn giản về tiền bạc giúp bạn đưa ra các quyết định sau này nhanh chóng và chính xác hơn”, Ramit Sethi nói với CNBC Make It.

Điều quan trọng cần lưu ý là các quy tắc này cần được cá nhân hóa để bạn chi tiêu cho những thứ thực sự quan trọng với mình hoặc cần thiết cho hoàn cảnh của mình. Còn với một triệu phú như Ramit Sethi, anh cũng có những cách để tích luỹ và phát triển khối tài sản của mình.

Tiết kiệm và đầu tư một phần thu nhập

Một trong những quy tắc làm giàu của Sethi là lời khuyên tài chính khá phổ biến: Tiết kiệm và đầu tư một phần trong tổng thu nhập của bạn, đảm bảo mình có khoản tiết kiệm khẩn cấp. Tuy đây là việc làm đơn giản ai cũng biết nhưng không phải người nào cũng có thể làm theo bởi nhu cầu mua sắm, tận hưởng các dịch vụ tốn kém có thể khiến lương của bạn hết ngay cả khi chưa đến cuối tháng.

“Nguyên tắc của tôi chỉ đơn giản là tiết kiệm 10%, đầu tư 20%. Bạn có thể điều chỉnh tỷ lệ theo hoàn cảnh sống của chính mình”, Sethi nói.



Triệu phú này cho rằng cần lập kế hoạch tài chính cá nhân trong khoảng thời gian ngắn hạn đến dài hạn. Ví dụ, đặt mục tiêu tăng trưởng 5.000 USD trong những năm 20 tuổi. "Nếu biết đầu tư đa dạng và đúng cách, khoảng 20 - 40 năm sau, nó sẽ biến thành rất nhiều tiền".

2. Tiêu tiền thoải mái cho một số danh mục nhất định

Ramit Sethi có biết bản thân mình chi tiêu không giới hạn cho sức khoẻ, sách và các quỹ của bạn bè bởi đó là những điều quan trọng với anh. Ngoài ra Sethi còn sẵn sàng đặt vé hạng thương gia cho các chuyến bay dài hơn 4 tiếng. Theo triệu phú này, mỗi người nên có những danh mục mà bạn thoải mái tiêu tiền như các lớp thể dục hoặc cà phê sữa buổi sáng nếu những khoản này mang lại niềm vui, sự thoải mái cho bạn.

Điều này sẽ thúc đẩy bạn làm việc chăm chỉ và năng suất hơn, đồng thời tốt cho cả sức khoẻ thể chất, tinh thần - bạn có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền nếu không phải chi trả viện phí, thuốc men.

Triệu phú 40 tuổi chỉ khuyên mọi người hãy đảm bảo mình đủ khả năng chi trả cho những khoản này, thay vì dùng thẻ tín dụng hoặc vay nợ để thoả mãn bản thân. Sethi cũng cho rằng hãy nghĩ nhiều hơn đến số tiền có thể phát triển và kiếm thêm, thay vì nghĩ đến những khoản cắt giảm và tiết kiệm nhỏ.

3. Hôn nhân ảnh hưởng lớn đến tài chính

Ramit Sethi cho biết việc đầu tư thời gian và năng lượng của bạn vào hoạt động cads mối quan hệ nhất định cũng có thể trở thành quy tắc kiếm tiền. Với Sethi thì một trong những việc để có sự nghiệp thành công hơn chính là kết hôn đúng người. “Hôn nhân là quyết định tài chính lớn nhất mà bạn từng đưa ra. Vì vậy hãy suy nghĩ thật kỹ về điều đó”, Sethi nói.

Chuyên gia hoạch định tài chính người Mỹ David Rae cũng có quan điểm tương tự. Đó là bởi ly hôn rất tốn kém. Chia đôi tài sản thì càng làm bạn khó trở nên giàu có. Một số nghiên cứu cho thấy có nhiều lợi ích tài chính khi kết hôn. Nhưng chọn sai người thì con đường làm giàu khó khăn hơn.

Nếu một bên là người chi tiêu và bên kia là người tiết kiệm, thì người chi tiêu nhiều hơn có xu hướng lấn lướt. Vậy nên trước khi kết hôn, đừng quên xem xét cách suy nghĩ, quan điểm của cả hai về tiền bạc.

Ngoài ra bạn có thể đưa ra những quy tắc cho phép bạn thắt chặt các mối quan hệ hiện có và dành nhiều thời gian hơn cho những người thân yêu của mình. “Đó có thể là đón con tôi từ trường mỗi buổi chiều, hoặc rộng hơn là mong muốn một lịch trình linh hoạt và từ đó bạn có động lực để kiếm đủ tiền, làm những việc mình mong muốn”, triệu phú này cho biết.

