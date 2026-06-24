Từ “cơn sốt” đến “cơn lạnh”: Thị trường kim cương Việt Nam lao đao vì làn sóng bán tháo, nhiều cửa hàng "hấp hối"

Từng được coi là một trong những phân khúc hàng xa xỉ có sức mua ổn định và duy trì tính thanh khoản tương đối tốt trong nhóm trang sức cao cấp, thị trường kim cương tại Việt Nam hiện ghi nhận những biến động rõ rệt.

Trong thời gian gần đây, tâm lý người tiêu dùng có xu hướng thận trọng hơn trong các quyết định mua sắm, trong khi lượng khách hàng có nhu cầu bán lại sản phẩm lại gia tăng. Sự dịch chuyển này đang tạo ra những áp lực nhất định lên hoạt động giao dịch của nhiều cửa hàng trang sức tại cả Hà Nội và TP.HCM.

Ghi nhận ngày 23/6 tại Hà Nội, trên phố Huế, khu vực từng tập trung nhiều cửa hàng kinh doanh trang sức cao cấp. Một số cửa hàng vẫn hoạt động bình thường, song cũng có đơn vị đã phải tạm ngừng kinh doanh.

Cửa hàng Tâm Luxury hiện vẫn duy trì hoạt động bình thường và tiếp tục phục vụ khách hàng, trong bối cảnh thị trường trang sức nói chung đang có nhiều biến động

Trong đó, cửa hàng trang sức Thực Lan Diamond hiện đã đóng cửa. Phía trước cửa hàng có một thông báo nhỏ, được in trên giấy A4 với nội dung cho biết đơn vị đang tạm nghỉ và sẽ hoạt động trở lại trong thời gian sớm nhất, đồng thời gửi lời cảm ơn đến khách hàng đã thông cảm.

Cửa hàng Thực Lan Diamond tại Hà Nội hiện đã đóng cửa và hẹn khách hàng vào 1 ngày gần nhất

Trước đó, ngày 16/6, trên trang Facebook cá nhân, đại diện Thực Lan Diamond đã đăng tải một bức tâm thư dài chia sẻ về những khó khăn mà doanh nghiệp đang gặp phải.

Theo nội dung được đăng tải, khoảng hơn 20 ngày qua, thị trường kim cương tại Việt Nam đã trải qua một đợt khủng hoảng lớn. Đơn vị này cho biết lượng khách hàng mới giảm mạnh, trong khi số người muốn bán lại trang sức kim cương tăng nhanh khiến áp lực thanh khoản ngày càng lớn.

"Mỗi ngày chúng tôi đều phải đối mặt với số lượng lớn khách hàng muốn bán lại sản phẩm trong khi doanh thu gần như bằng 0", đại diện cửa hàng chia sẻ.

Doanh nghiệp này cho biết đã quyết định tạm dừng hoạt động kinh doanh để rà soát quy trình vận hành cũng như điều chỉnh chiến lược nhằm thích ứng với bối cảnh mới của thị trường.

Trong bức tâm thư, Thực Lan Diamond cũng nhấn mạnh quan điểm rằng kim cương là mặt hàng xa xỉ, có giá trị sử dụng và thể hiện đẳng cấp cá nhân, nhưng không phải là tài sản tích lũy giống vàng hay bất động sản. Theo đơn vị này, việc mua bán kim cương luôn có sự chênh lệch giá và người mua cần có cái nhìn thực tế về giá trị của sản phẩm.

Đáng chú ý, cửa hàng khẳng định các sản phẩm kim cương thiên nhiên mà doanh nghiệp cung cấp đều có giá trị riêng, đồng thời bày tỏ mong muốn khách hàng có góc nhìn khách quan hơn trước những thông tin đang lan truyền trên thị trường.

Tính đến thời điểm hiện tại, cửa hàng vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức về thời gian hoạt động trở lại.

Không chỉ tại Hà Nội, những biến động của thị trường cũng đang được ghi nhận tại TP.HCM.

Khu vực quanh chợ An Đông, Quận 5 cũ (nay là Phường An Đông, TP. HCM) nơi tập trung nhiều cửa hàng kinh doanh trang sức và kim cương, vẫn có các cửa hàng mở cửa giao dịch bình thường. Tuy nhiên, lượng khách đến mua khá thưa thớt, thậm chí có thời điểm không ghi nhận khách giao dịch.

Cửa hàng Kim Lý hiện đang có khách đến giao dịch, ghi nhận không khí mua bán vẫn diễn ra dù lượng khách không quá đông như giai đoạn trước

Hiện nay, nhiều cửa hàng vẫn duy trì hoạt động bình thường, tuy nhiên không khí kinh doanh đã không còn sôi động và nhộn nhịp như giai đoạn trước

Một số cửa hàng chỉ mở cửa cầm chừng, khép hờ cửa cuốn hoặc tạm dừng giao dịch trực tiếp. Không khí mua bán được đánh giá là trầm lắng hơn đáng kể so với thời điểm thị trường còn sôi động.

Ghi nhận vào chiều 23/6, tại một số khu vực kinh doanh trang sức, nhiều cửa hàng đã tạm thời đóng cửa hoặc khép cửa, ngừng giao dịch trực tiếp. Bên cạnh đó, vẫn có những điểm bán duy trì hoạt động cầm chừng, nhưng không khí mua bán nhìn chung khá trầm lắng so với thời điểm trước đó

Được biết, thị trường kim cương vốn có đặc thù khác biệt so với vàng hay các loại tài sản đầu tư truyền thống.

Giá trị của kim cương phụ thuộc vào nhiều yếu tố như :chất lượng, nguồn gốc, chứng nhận, nhu cầu thị trường cũng như khả năng thanh khoản. Chính vì vậy, khi tâm lý thị trường thay đổi, hoạt động mua bán lại thường chịu ảnh hưởng mạnh hơn.

Trong bối cảnh hiện nay, nhiều người sở hữu kim cương có xu hướng muốn bán ra nhanh chóng để thu hồi vốn. Tuy nhiên, khi lượng cung tăng đột biến mà nhu cầu mua mới suy giảm, giá giao dịch trên thị trường thứ cấp dễ chịu áp lực giảm mạnh, tạo ra vòng xoáy bán tháo và tâm lý lo ngại lan rộng.

Diễn biến tại Hà Nội và TP.HCM cho thấy thị trường kim cương Việt Nam đang bước vào giai đoạn thử thách. Sự phục hồi của thị trường sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có niềm tin của người tiêu dùng, tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh và khả năng thích ứng của các doanh nghiệp trước những thay đổi nhanh chóng của thị trường xa xỉ.