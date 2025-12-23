Tự doanh CTCK "thẳng tay" xả cổ phiếu vừa vượt đỉnh lịch sử phiên 23/12, ngược chiều gom một mã chứng khoán

Tiếp diễn phiên tăng điểm mạnh, dưới ảnh hưởng dẫn dắt thị trường của nhóm cổ phiếu Vingroup, thị trường chứng khoántiếp tục tạo khoảng trống tăng giá đầu 23/12. Kết phiên VNINDEX tăng 21,12 điểm (+1,21%) lên mức 1.772,15. Giao dịch khối ngoại tiếp tục là điểm cộng khi mua ròng mạnh tay 699 tỷ đồng trên toàn thị trường

Tự doanh CTCK bán ròng 149 tỷ trên HOSE.

Cụ thể, nhóm tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất tại MWG với giá trị -70 tỷ đồng, tiếp theo là TCB (-40 tỷ), VHM (-36 tỷ), FPT (-23 tỷ) và VIX (-22 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như VIC (-14 tỷ), ACB (-13 tỷ), CTG (-12 tỷ), HPG (-11 tỷ) và FUEVFVND (-11 tỷ đồng).

Chiều ngược lại, SSI được mua ròng mạnh nhất với giá trị 37 tỷ đồng. Theo sau là CII (23 tỷ), MBB (21 tỷ), VPB (10 tỷ), VPL (8 tỷ), GMD (8 tỷ), MSB (5 tỷ), VCI (5 tỷ), PVD (3 tỷ) và VCG (3 tỷ đồng).