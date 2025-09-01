Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Từ Giao thừa Tết 2026, một ngôi chợ sẽ bị đóng cửa vĩnh viễn

01-09-2025 - 19:54 PM | Thị trường

Ngôi chợ này là điểm đến quen thuộc của nhiều người.

Từ Giao thừa Tết 2026, một ngôi chợ sẽ bị đóng cửa vĩnh viễn- Ảnh 1.

UBND tỉnh Đồng Nai vừa chính thức thông qua chủ trương chấm dứt hoạt động của chợ đêm Biên Hùng, một trong những địa điểm quen thuộc tại phường Trấn Biên.

Quyết định này sẽ có hiệu lực từ ngày 16/2/2026 (29 Tết Bính Ngọ 2026), nhằm phù hợp với quy hoạch phát triển đô thị của khu vực, đồng thời đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.

Quyết định trên dựa trên đề xuất của UBND phường Trấn Biên và Sở Tài Chính.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, việc chấm dứt hoạt động chợ đêm Biên Hùng để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường và phù hợp định hướng phát triển đô thị tại khu vực Công viên Biên Hùng.

Chợ đêm Biên Hùng chính thức đi vào hoạt động vào tháng 12/2005 dưới sự quản lý của Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi.

Chợ đêm hoạt động với tổng số sạp hiện nay là 156 sạp, trong đó các ngành hàng kinh doanh gồm: Lưu niệm 16 sạp, ăn uống 44 sạp, quần áo may sẵn 96 sạp hoạt động kinh doanh trong phạm vi 650m trên tuyến đường Trịnh Hoài Đức dọc đường ven Công viên Biên Hùng.

Vừa qua, tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch Công viên Biên Hùng được mở rộng quy mô diện tích từ 4 ha lên gần 9 ha.

Công viên Biên Hùng hiện có quy mô diện tích khoảng 4ha nằm trên địa bàn phường Trấn Biên. Đây là công viên có diện tích lớn nhất nằm ở trung tâm tỉnh Đồng Nai.

Theo Đồ án Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết đô thị tỷ lệ 1/500 vừa được cơ quan chức năng phê duyệt, công viên Biên Hùng sẽ được mở rộng quy mô diện tích lên gần 9ha.

Theo Dy Khoa

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
chợ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vàng vượt 130 triệu đồng/lượng nhưng đây mới là kênh đầu tư bùng nổ: Giá liên tục lập đỉnh, dân đầu tư bỏ túi hơn 40% từ đầu năm

Vàng vượt 130 triệu đồng/lượng nhưng đây mới là kênh đầu tư bùng nổ: Giá liên tục lập đỉnh, dân đầu tư bỏ túi hơn 40% từ đầu năm Nổi bật

Trung Quốc vừa có bước đột phá mới trong nhập khẩu sầu riêng: Vận chuyển từ Đông Nam Á chỉ trong 1 tuần, xử lý 10.000 container mỗi năm

Trung Quốc vừa có bước đột phá mới trong nhập khẩu sầu riêng: Vận chuyển từ Đông Nam Á chỉ trong 1 tuần, xử lý 10.000 container mỗi năm Nổi bật

Giá gas bán lẻ đồng loạt tăng

Giá gas bán lẻ đồng loạt tăng

18:39 , 01/09/2025
Nhận tin mật rồi đột kích xưởng sản xuất quy mô lớn: Công an triệt phá đường dây sản xuất bơ giả, tịch thu hơn 20 tấn sản phẩm kém chất lượng

Nhận tin mật rồi đột kích xưởng sản xuất quy mô lớn: Công an triệt phá đường dây sản xuất bơ giả, tịch thu hơn 20 tấn sản phẩm kém chất lượng

18:01 , 01/09/2025
Tiệm vịt quay ở TP.HCM hốt bạc dịp 2/9, doanh thu cả trăm triệu đồng

Tiệm vịt quay ở TP.HCM hốt bạc dịp 2/9, doanh thu cả trăm triệu đồng

15:05 , 01/09/2025
Đồng xu A80 "Tự hào Việt Nam" cháy hàng, nhiều người tiếc nuối vì không mua được

Đồng xu A80 "Tự hào Việt Nam" cháy hàng, nhiều người tiếc nuối vì không mua được

15:02 , 01/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên