Từ hôm nay (1/9), Việt Nam có thêm 1 thành phố trực thuộc Trung ương: Là nơi Sun Group xây hệ sinh thái “Không – Thủy – Bộ” hơn 20.000 tỷ đồng, cực hút giới siêu giàu Ấn Độ

Ngày 24/8/2026, tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã chính thức thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/9/2026, mở ra chương mới đầy tự hào cho vùng đất di sản trên con đường hội nhập và vươn mình cùng dân tộc.

Theo đó, thành phố Quảng Ninh được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Quảng Ninh. Thành phố này giáp thành phố Hải Phòng, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Lạng Sơn, nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và Biển Đông. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có tên gọi gắn với địa danh tỉnh Quảng Ninh được đổi tên để hoạt động với tên gọi thành phố Quảng Ninh kể từ ngày nghị quyết này có hiệu lực thi hành.

Việc Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương không chỉ là thay đổi về mô hình hành chính. Đây còn là dấu mốc mở ra một không gian phát triển lớn hơn, trên nền tảng những lợi thế mà địa phương đã tích lũy trong nhiều năm: kinh tế biển, cửa khẩu, công nghiệp, dịch vụ và đặc biệt là du lịch.

Vùng đất sở hữu những “báu vật” thiên nhiên Việt Nam

Nếu phải tìm một lợi thế khiến Quảng Ninh khác biệt so với nhiều đô thị lớn khác, đó là khả năng kết hợp giữa đô thị, kinh tế biển và một hệ thống tài nguyên du lịch đặc biệt phong phú.

Nổi bật nhất là Vịnh Hạ Long - Di sản thiên nhiên thế giới với hàng nghìn đảo đá vôi, hang động và cảnh quan biển đặc trưng. Cùng với đó là Vịnh Bái Tử Long, quần thể danh thắng Yên Tử và hàng loạt điểm đến biển đảo như Cô Tô, Quan Lạn, Minh Châu…

Những tài nguyên này tạo cho Quảng Ninh một “sân khấu” tự nhiên để phát triển nhiều phân khúc du lịch khác nhau. Du khách có thể đến đây để khám phá di sản, nghỉ dưỡng bên biển, đi du thuyền, trải nghiệm văn hóa - tâm linh hoặc sử dụng các dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp.

Đặc biệt, với khách quốc tế có khả năng chi tiêu lớn, một điểm đến hấp dẫn không chỉ cần cảnh quan đẹp mà còn phải có khả năng tiếp cận thuận tiện và hệ thống dịch vụ tương xứng. Đây chính là bài toán mà Quảng Ninh từng bước giải quyết trong những năm qua.

Bởi nếu các danh lam thắng cảnh là “nam châm” kéo du khách đến Quảng Ninh, thì hạ tầng lại là yếu tố quyết định du khách có thể đến nhanh đến đâu, lưu trú bao lâu và trải nghiệm được bao nhiêu sản phẩm tại điểm đến. Và đây cũng là lúc dấu ấn của khu vực kinh tế tư nhân, trong đó có Sun Group, trở nên rõ nét.

Hạ tầng được kết nối bởi 3 công trình trọng điểm do Sun Group rót vốn

Trong quá trình thay đổi diện mạo hạ tầng du lịch Quảng Ninh, không thể không nhắc đến sự xuất hiện của 3 công trình trọng điểm do Sun Group đầu tư trên cả đường không, đường thủy và đường bộ.

Cuối năm 2018, Quảng Ninh đồng thời đưa vào khai thác, thông tuyến 3 công trình hạ tầng lớn do Sun Group đầu tư gồm Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long và cao tốc Hạ Long - Vân Đồn. Tổng mức đầu tư của 3 công trình lên tới hơn 20.000 tỷ đồng, tạo nên hệ thống kết nối “Không - Thủy - Bộ” cho Quảng Ninh.

Là Cảng hàng không cấp 4E (theo mã tiêu chuẩn của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế - ICAO), sân bay quân sự cấp II, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn có thể đón được tất cả các loại máy bay hiện đại bậc nhất trên thế giới như Boeing 787, 777 và Airbus A350, A320.

Việc đưa vào vận hành Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn không chỉ bổ sung thêm một sân bay chất lượng quốc tế trên bản đồ khai thác hàng không của Việt Nam, mà còn mở ra những cơ hội giao thương, phát triển lớn góp phần đưa Quảng Ninh trở thành trung tâm du lịch quốc tế.

Ở đường thủy, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long là cảng chuyên biệt dành cho tàu khách du lịch, có khả năng đón những tàu biển cỡ lớn. Công trình được đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, với nhà ga rộng 4.500 m², cao 3 tầng, do KTS hàng đầu thế giới - Bill Bensley thiết kế. Khi đi vào hoạt động Cảng tàu khách du lịch quốc tế Hạ Long đã tạo ra bước ngoặt phát triển mới cho ngành du lịch Quảng Ninh, trở thành một mắt xích quan trọng trong việc đưa Hạ Long vào bản đồ du lịch tàu biển quốc tế.

Còn trên đường bộ, cao tốc Hạ Long - Vân Đồn được thiết kế tốc độ 100km/h với quy mô 4 làn xe chạy và 2 làn dừng khẩn cấp, rút ngắn thời gian di chuyển từ Hạ Long đến Vân Đồn từ 90 phút xuống còn khoảng 50 phút.

Ba công trình này tạo thành một chuỗi kết nối khá đặc biệt: du khách có thể đến Quảng Ninh bằng đường hàng không, tiếp cận vịnh bằng đường biển và di chuyển giữa các trung tâm du lịch bằng hệ thống cao tốc.

Đây cũng là nền tảng để Quảng Ninh không chỉ khai thác lợi thế của Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, mà còn phát triển các sản phẩm nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí và du lịch cao cấp.

Là “Thỏi nam châm” mới với giới siêu giàu Ấn Độ

Năm 2026 tiếp tục cho thấy sức hút ngày càng lớn của Quảng Ninh ở phân khúc du lịch cao cấp, khi địa phương liên tiếp đón các đoàn khách giàu có cùng những đám cưới xa hoa của giới nhà giàu Ấn Độ.

Tháng 3/2026, một cặp đôi thuộc gia đình tỷ phú Ấn Độ tổ chức đám cưới tại Hạ Long với khoảng 300 khách đến từ nhiều quốc gia. Theo Cổng thông tin điện tử Quảng Ninh, đây là đám cưới thứ ba của các gia đình tỷ phú Ấn Độ được tổ chức tại FLC Grand Hotel Hạ Long kể từ đầu năm. Trong nửa đầu tháng 2, ba đám cưới của các gia đình tỷ phú Ấn Độ cũng đã diễn ra tại Hạ Long.

Tiệc cưới lãng mạn của tỉ phú Ấn Độ giữa vịnh Hạ Long. Ảnh: Internet

Sức hút này không phải hiện tượng mới. Năm 2023, một đám cưới của giới thượng lưu Ấn Độ tại Hạ Long thu hút hơn 400 khách. Năm 2024, Quảng Ninh tiếp tục đón đoàn 4.500 khách Ấn Độ của Sun Pharmaceutical Industries Limited. Chỉ riêng ngày đầu tiên, khoảng 1.400 người trong đoàn đã đến Hạ Long, chia thành nhiều nhóm để tham quan vịnh bằng hàng chục tàu du lịch.

Không chỉ khách Ấn Độ, Quảng Ninh còn bắt đầu hướng tới phân khúc khách siêu giàu toàn cầu. Địa phương từng xây dựng các sản phẩm du lịch dành riêng cho nhóm triệu phú, tỷ phú, với hành trình kết hợp trực thăng, du thuyền, xe sang và các trải nghiệm riêng tư trên vịnh Hạ Long – Bái Tử Long.

Với vị thế mới, thành phố Quảng Ninh đang là không gian phát triển đầy tiềm năng với hạ tầng giao thông, du lịch cao cấp, kinh tế biển và các dự án quy mô lớn cùng hội tụ.

(Tổng hợp)