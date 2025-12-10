Midu có tin vui?

Sau thời gian yêu đương kín tiếng, Midu và thiếu gia Minh Đạt tổ chức đám cưới vào cuối tháng 6/2024. Cả hai được ngưỡng mộ vì chuyện tình yêu đẹp như cổ tích. Sau hơn 1 năm kết hôn, cuộc sống của cặp đôi vẫn nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Mới đây, Midu khiến cư dân mạng bán tín bán nghi khi xuất hiện với ngoại hình khác lạ. Trên trang cá nhân có 2,8 triệu người theo dõi, nữ diễn viên 8x chia sẻ loạt ảnh lên đồ đi dạo phố. "Đi làm về rủ mấy bé nhân viên công ty đi cafe, mấy bé nói chị cứ cafe đi, để tụi em đu trend trạm tỷ cho chị. Và dưới đây là cái kết", cô viết.

Trong bức hình mới, bà xã thiếu gia Minh Đạt mặc chiếc áo sơ mi trắng có thiết kế suông rộng giấu dáng. Netizen cho rằng vòng 2 của cô lùm lùm, giống như đang mang thai. Các sao nữ trong showbiz Việt cũng thường xuyên dùng chiêu thức mặc trang phục rộng để giấu chuyện mang thai con đầu lòng.

Midu chia sẻ hình ảnh mới đi dạo phố trên trang cá nhân có 2,8 triệu người theo dõi

Tuy nhiên, cư dân mạng đổ dồn sự quan tâm vào ngoại hình khác lạ, vòng 2 lùm lùm của bà xã thiếu gia Minh Đạt

Netizen xôn xao nghi vấn Midu đang mang thai con dầu lòng

Midu thời gian qua hay lựa chọn những trang phục có thiết kế rộng, giấu dáng

Midu và doanh nhân Minh Đạt đã chính thức nên duyên vợ chồng sau 3 năm gắn bó. Trước đó, cả hai có quãng thời gian dài âm thầm hẹn hò rồi mới quyết định về chung một nhà. Đặc biệt, nam doanh nhân nổi tiếng chiều vợ hết mực từ việc tháp tùng Midu sang Pháp chụp ảnh cưới đến tổ chức hai đám cưới lãng mạn tại Đà Lạt và TP.HCM.

Midu và ông xã thiếu gia hiện tận hưởng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc trong căn hộ hạng sang bậc nhất TP.HCM. Sau lễ cưới, nữ diễn viên vẫn hoạt động nghệ thuật, còn Minh Đạt tiếp tục đảm nhận vị trí quan trọng trong doanh nghiệp của gia đình.

Cô từng chia sẻ về cuộc sống hôn nhân: "Yêu thương không đến từ những điều hoàn hảo. Nó đến từ những giây phút mình cứ sống và cứ yêu thôi... Như tặng nhau một bó hoa, hôn nhau vào buổi sáng, nắm tay nhau cùng đi dạo... Có những hạnh phúc sẽ đến từ những việc rất nhỏ, rất đời thường như thế. Thế nên, đâu cần phải áp lực hoàn hảo mới được yêu, đơn giản hãy là chính mình - thoải mái, chill chill và yêu thôi".

Midu và doanh nhân Minh Đạt đã chính thức nên duyên vợ chồng sau 3 năm gắn bó

Chồng Midu là doanh nhân Minh Đạt có tên đầy đủ là Trần Duy Minh Đạt. Anh hiện đang là Giám đốc vận hành (COO) chi nhánh tại Mỹ thuộc công ty nhựa của gia đình. Được biết, Minh Đạt đã tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) tại ĐH California (University of California, Mỹ).

Nữ diễn viên từng chia sẻ về nửa kia: "Một người giúp mình không còn cảm thấy cô đơn trong cuộc sống, luôn động viên, động viên khi có chuyện buồn, hoặc đi ăn, đi uống cà phê, không bao giờ và không dám từ chối mình". Minh Đạt cũng dành những lời ngọt ngào cho vợ: "Vợ là người giúp anh nhìn ra những điều không tốt. Cảm giác như có em thì khả năng của anh đã tăng lên gấp bội lần".