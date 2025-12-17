Từ những chiếc ly đình đám đến bí quyết Marketing đỉnh cao của KATINAT

Đặc biệt, mỗi mùa lễ hội về, KATINAT được biết đến qua bộ sưu tập những chiếc ly đặc sắc. Nếu năm ngoái, KATINAT làm nên "trend" mới trên mạng xã hội với chiếc ly màu hồng Sapphire trong dịp Giáng sinh; thì năm nay câu chuyện lần nữa lặp lại khi hàng dài khách tiêu dùng chen nhau để được "bóc" nơ hồng.

Chị Hiền (sinh năm 2002, ngụ tại TPHCM) cho biết: "Cuối tuần rồi mình cùng gia đình cà phê tại KATINAT Võ Thị Sáu. Mục đích chính của mình là săn quà qua chiếc Ly Phép Màu dịp lễ năm nay, giải cao nhất là chiếc máy ảnh cá nhân". Dù may mắn chưa đến, song chị Hiền cho biết vẫn sẽ tiếp tục đến KATINAT để tranh thủ bốc thăm trong dịp này.

Ngày 12/11, Fanpage chính thức của KATINAT thông báo chương trình Ra mắt Ly Phép Màu - Phiên bản ly giới hạn mùa Lễ hội 2025, phục vụ trong tất cả thức uống size L. Chiến dịch truyền thông lần này có sự kết hợp với Fujifilm Việt Nam.

Theo đó, khách hàng sẽ được tham gia trò chơi "Secret Santa" đầy bất ngờ và háo hức của Giáng Sinh. Ẩn sau những chiếc nơ nổi bật trên nền ly Hologram chính là món quà bất ngờ, mỗi lần Katies "mở nơ" sẽ có cơ hội nhận về 8 Giải Đặc Biệt: Máy ảnh Fujifilm X half; 12 Giải Nhất: Máy ảnh Fujifilm instax mini Evo™ và đến 18 Giải Nhì: Máy ảnh Fujifilm instax Pal™.

Cùng các sản phẩm Merchandise giới hạn mùa lễ hội, KATINAT cũng tung hàng ngàn Voucher ưu đãi khác. Chiến dịch của hãng nhanh chóng nhận về 28k likes, hơn 2,1k bình luận và 555 nghìn lượt share.

Chiến dịch Ly Phép Mày lần này có sự kết hợp với Fujifilm Camera Vietnam.

Được biết, KATINAT năm nay định hướng tạo nên một mùa lễ hội mới mẻ, sáng tạo, mang tinh thần "phép màu hiện đại" cho giới trẻ. Trong đó, thương hiệu khéo léo sử dụng hình ảnh chiếc ly – từ lâu đã trở thành vật phẩm nổi bật, có tính lan truyền mạnh trên mạng xã hội. Đại diện KATINAT cho biết thêm, điểm chủ đạo của năm nay là hiệu ứng hologram thay đổi màu sắc theo từng chuyển động hoặc ánh nhìn, điều này đồng thời thể hiện được sự sáng tạo khi KATINAT biến trải nghiệm thị giác – xúc giác – cảm xúc thành một hành trình khám phá đúng tinh thần Giáng Sinh Phép Màu.

Cũng trong dịp này, KATINAT đồng thời ra mắt mắt bộ đôi thức uống mới Merry Pistachio, mang đến hoạt động phun tuyết tại cửa hàng tạo sự bất ngờ , "chiều lòng sống ảo" Katies với chiến dịch Photobooth trong chiếc Ly Phép Màu khổng lồ, cho đến việc đầu tư chăm chút, décor cửa hàng theo concept chiếc nơ hồng… Qua đó có thể thấy KATINAT là thương hiệu đi đầu trong việc quan tâm đến các trải nghiệm khác của khách hàng tại cửa hàng bên cạnh việc ra mắt những mẫu ly với thiết kế đẹp mắt, vốn đã và đang làm nên dấu ấn riêng của thương hiệu.

KATINAT cũng mang đến hoạt động phun tuyết tại cửa hàng tạo sự bất ngờ tại các cửa hàng.

Riêng chiến dịch Photobooth, KATINAT cũng được xem là thương hiệu đi đầu trong việc tạo trào lưu chụp ảnh check-in photobooth tại các quán cà phê. Từ dịp lễ Quốc Khánh 2/9 đến ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10 vừa qua, KATINAT đã triển khai hoạt động chụp ảnh photobooth tại cửa hàng. Các chiến dịch nhanh chóng được đón nhận với hàng nghìn lượt like, hàng trăm bình luận và nhiều đợt chia sẻ.

Tiếp nối thành công này, từ ngày 5/12, với mỗi hóa đơn từ 120.000VND, Katies sẽ được được 1 lượt chụp ảnh Photobooth, lưu giữ trọn vẹn khoảnh khắc đặc biệt của mùa Giáng sinh Phép Màu!

Photobooth hình chiếc Ly Phép Màu khổng lồ đang gây sốt vì giao diện bắt mắt và mang đến trải nghiệm độc đáo check-in lấy hình liền.

KATINAT là thương hiệu đi đầu trong việc tạo trào lưu chụp ảnh check-in photobooth, từ dịp lễ 2/9 đến ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10 vừa qua hoạt động Photobooth luôn thu hút sự quan tâm của giới trẻ.

Chuyên gia F&B tiếp tục có lời khen cho chiến lược Marketing độc đáo, đúng với slogan thương hiệu "Hành trình chinh phục phong vị mới" của thương hiệu này. Trước đó, hiện tượng phủ sóng của KATINAT cũng gây chú ý, giới chuyên gia đã chỉ ra 4 yếu tố chính tạo nên thành công của thương hiệu trẻ.

Thứ nhất, hãng tận dụng được tính "di sản" của Tp.HCM. KATINAT mở cửa hàng đầu tiên ở đường Đồng Khởi (tên cũ là Catinat) một trong những con đường đẹp nhất. Các địa điểm của KATINAT đều có tính biểu tượng, cách lô góc đắc địa và mở theo cụm tạo nên sự hiện diện rất tốt.

Thứ hai là Menu đa dạng, sáng tạo và hợp với GenZ. Từ ngày đầu KATINAT đã có một số món tốt như món Mê Xỉu hay Trà Sữa Chôm Chôm trứ danh.

Thứ ba, ◊KATINAT có một tệp khách hàng mới, với quan điểm rằng đồ uống không chỉ có phong cách mà các yếu tố của quán cũng phải trẻ trung, có gu và đặc biệt là check-in được. Cửa hàng của KATINAT theo đó thiết kế độc đáo, đặc ở các trị trí trung tâm để tập trung vào tệp khách trẻ và có gu, nhu cầu thể hiện sự sang chảnh là tất yếu.

Thứ tư, Marketing tốt, mang tính phá cách. Có thể nhắc lại chiến dịch "Ly cầu vồng" đã thực sự gây bão và đó cũng là thời điểm KATINAT cấy thêm định vị trà vào thương hiệu của mình. Sau đó, một loạt chiếc ly mang dấu ấn khác có thể kể đến Ly Vườn Hạ, Ly Cầu Vồng 2022, Ly Hồng Sapphire lấp lánh 2024…

Được thành lập vào năm 2016, KATINAT Saigon Kafe bắt đầu như một thương hiệu nhỏ với vài cửa hàng tại khu vực phía Nam. Quản lý bởi CÔNG TY CỔ PHẦN CAFÉ KATINAT, thương hiệu này mang đậm phong cách sống và văn hóa thưởng thức cà phê đặc trưng của Sài Gòn xưa. Lấy cảm hứng từ con đường Catinat nổi tiếng, Katinat đã khéo léo cách điệu tên thương hiệu với chữ "K" để tạo nên phong cách trẻ trung và hiện đại. Năm 2024, thương hiệu được biết đã đổi tên thành KATINAT Coffee & Tea House.