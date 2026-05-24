Từ thứ hay bị mốc trong tủ lạnh, chanh giờ trở thành “trợ thủ” số 1 trong căn bếp của tôi: 15 công dụng vừa sạch nhà vừa đỡ tốn tiền

Dưới đây là 15 công dụng được nhiều người chia sẻ nhiều nhất.

1. Khử mùi tủ lạnh

Cắt vài lát chanh, đặt lên khăn giấy khô rồi để trong tủ lạnh qua đêm. Hôm sau mở tủ ra sẽ thấy mùi hôi giảm rõ rệt, thay vào đó là mùi thơm nhẹ rất dễ chịu.

2. Giảm mùi hôi ở thùng rác nhà bếp

Vỏ chanh hoặc lát chanh đã dùng có thể bỏ vào thùng rác để át mùi thức ăn thừa, nhất là những hôm có cá, tôm hoặc đồ tanh.

3. Khử mùi tanh trên thớt

Sau khi thái cá hoặc tỏi, hãy rắc ít muối lên thớt rồi dùng lát chanh chà nhẹ trước khi rửa sạch. Cách này giúp giảm mùi khá hiệu quả.

4. Khử mùi hôi trên tay

Tay bị ám mùi tỏi, hành hay hải sản? Chà nhẹ vỏ chanh lên tay rồi rửa lại bằng nước là đỡ mùi hơn nhiều.

5. Giảm mùi đồ gỗ mới

Một số người pha chanh với baking soda, giấm trắng và nước để lau tủ gỗ, tủ bếp mới làm nhằm giảm mùi khó chịu trong nhà.

6. Tẩy cặn vôi trong ấm đun nước

Cho vài lát chanh vào ấm, đổ nước rồi đun sôi và ngâm một lúc. Lớp cặn bám bên trong sẽ mềm ra và dễ làm sạch hơn.

7. Làm sạch vòi nước bị bám cặn

Nước chanh sau khi đun có thể tận dụng để lau vòi nước, vòi sen hoặc những nơi có cặn trắng nhẹ.

8. Giảm dầu mỡ và mùi trong lò vi sóng

Vắt nước chanh vào bát nước, cho cả vỏ vào rồi quay khoảng 5 phút trong lò vi sóng. Hơi nước giúp dầu mỡ mềm ra, lau rất nhanh.

9. Làm mờ vết rỉ sét nhẹ

Với những vết rỉ nhỏ trên đá hoặc inox, có thể đắp lát chanh hoặc thoa nước cốt chanh để hỗ trợ làm mờ.

10. Xử lý vệt trắng trên quần áo màu

Một số người dùng nước chanh ấm để ngâm quần áo bị loang vệt trắng sau khi giặt. Tuy nhiên nên thử ở vùng nhỏ trước vì còn phụ thuộc chất liệu vải.

11. Làm sạch vết i-ốt trên quần áo

Nước cốt chanh có thể hỗ trợ làm mờ vết i-ốt nhờ vitamin C phản ứng với i-ốt.

12. Tự làm nước lau bếp

Ngâm chanh với giấm trắng vài ngày rồi pha loãng để lau bếp, lau tủ lạnh hoặc các thiết bị nhà bếp nhỏ. Mùi thơm khá dễ chịu.

13. Làm thơm phòng tự nhiên

Vỏ chanh có thể dùng để xông hương hoặc kết hợp với nến nhằm tạo mùi thơm nhẹ trong phòng mà không quá gắt như nước xịt phòng.

14. Giúp dễ ngủ hơn

Một số người thích đặt chanh đã khía nhẹ vỏ cạnh giường ngủ vì cho rằng mùi tinh dầu tự nhiên giúp thư giãn hơn.

15. Giúp việc dọn dẹp "dễ chịu" hơn

Đây có lẽ là công dụng lớn nhất của chanh. Không phải thay thế hoàn toàn chất tẩy rửa, nhưng nó khiến việc lau dọn bớt nặng nề hơn, căn bếp thơm hơn và nhiều người cũng cảm thấy yên tâm hơn khi dùng trong không gian nấu ăn hằng ngày.

Nhiều mẹo trong số này không phải lúc nào cũng "thần thánh" như trên mạng mô tả. Nhưng nếu nhà sẵn có vài quả chanh, tận dụng đúng lúc đúng chỗ lại khá tiện, vừa đỡ lãng phí vừa khiến việc chăm sóc nhà cửa trở nên thú vị hơn rất nhiều.