Tự ý mở cửa ô tô bị xử phạt bao nhiêu theo Nghị định 168?

Trước khi đi vào chi tiết về mức phạt, chúng ta cần hiểu rõ nguy cơ và hệ lụy từ việc mở cửa ô tô không đúng cách. Nhiều vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra chỉ vì hành động mở cửa ô tô không quan sát. Khi cửa xe bất ngờ mở, xe máy, xe đạp, hay thậm chí các phương tiện lớn hơn có thể va phải, gây ra các vụ tai nạn nghiêm trọng. Đặc biệt trong các tuyến đường đông đúc ở thành phố, việc mở cửa cần được thực hiện hết sức cẩn thận.

Căn cứ theo Điều 19 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, chỉ được mở cửa ô tô khi xe đã dừng, đỗ. Trước khi mở cửa xe, người mở cửa phải quan sát phía trước, phía sau và bên phía mở cửa xe, khi thấy an toàn mới được mở cửa xe, ra khỏi xe; không để cửa xe mở nếu không bảo đảm an toàn.

Có không ít những vụ tai nạn giao thông đáng tiếc mà nguyên nhân xuất phát từ việc mở cửa ô tô không đúng quy định. (Ảnh minh hoạ)

Điểm b khoản 2 Điều 33 Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định, hành vi tự ý mở cửa xe ô tô hoặc có hành vi khác không bảo đảm an toàn khi xe đang chạy sẽ bị xử phạt từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng theo quy định.

Để tránh vi phạm và đảm bảo an toàn khi mở cửa xe, người điều khiển phương tiện nên:

- Quan sát gương chiếu hậu: Trước khi mở cửa, luôn kiểm tra gương chiếu hậu để đảm bảo không có phương tiện nào đang đến gần.

- Sử dụng tay gần cửa: Thói quen này giúp bạn phải xoay người và tạo ra góc quan sát tốt hơn ra phía sau.

- Mở cửa từ từ: Luôn mở cửa một cách chậm rãi và từ từ để người điều khiển các phương tiện khác có đủ thời gian phản ứng.

Dừng xe ở nơi an toàn: Lựa chọn địa điểm đỗ xe phù hợp, tránh các tuyến đường quá sát với làn xe di chuyển nhanh.

Việc nâng cao ý thức khi mở cửa ô tô không chỉ giúp bạn tránh được những khoản xử phạt không đáng có mà còn bảo vệ an toàn cho chính bản thân và mọi người xung quanh. Nghị định 168 đặt ra các mức phạt nhằm răn đe và nâng cao nhận thức về an toàn giao thông cho tất cả mọi người. Hãy luôn cẩn trọng và tuân thủ quy tắc giao thông để góp phần xây dựng một môi trường giao thông an toàn và lành mạnh.