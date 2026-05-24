Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tuấn Hưng sang Mỹ hội ngộ vợ cũ "ông hoàng nhạc Việt", chụp ảnh thân thiết

Theo Dạ Vũ | 24-05-2026 - 20:32 PM | Lifestyle

Tuấn Hưng sang Mỹ hội ngộ vợ cũ "ông hoàng nhạc Việt", chụp ảnh thân thiết

Tuấn Hưng và vợ cũ "ông hoàng nhạc Việt" thoải mái chụp ảnh thân thiết khi hội ngộ.

Mới đây, bầu show Liên Phạm – vợ cũ của "ông hoàng nhạc Việt" Đàm Vĩnh Hưng – thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt hình ảnh gặp gỡ bạn bè, nghệ sĩ tại Mỹ.

"Buổi tối thật vui và hạnh phúc với các em và các con. Trên 20 năm gặp nhau là vui vậy đó..." bà Liên Phạm chia sẻ.

Đáng chú ý, trong buổi hội ngộ có sự xuất hiện của vợ chồng ca sĩ Tuấn Hưng vừa từ Việt Nam sang. Nam ca sĩ gây chú ý với khoảnh khắc chụp ảnh thân thiết bên Liên Phạm. Cả hai thoải mái tạo dáng, cho thấy mối quan hệ gần gũi trong không khí ấm cúng của buổi gặp mặt.

Tuấn Hưng sang Mỹ hội ngộ vợ cũ "ông hoàng nhạc Việt", chụp ảnh thân thiết- Ảnh 1.

Tuấn Hưng và bầu show Liên Phạm.

Tuấn Hưng sang Mỹ hội ngộ vợ cũ "ông hoàng nhạc Việt", chụp ảnh thân thiết- Ảnh 2.

Ca sĩ Khang Việt biết ơn vì được nữ bầu show mời sang Mỹ biểu diễn từ 20 trước.

Ca sĩ Khang Việt cũng cảm ơn vợ cũ Đàm Vĩnh Hưng đã cho anh cơ hội sang Mỹ biểu diễn từ 20 năm trước. Nam ca sĩ còn dành tặng nữ bầu show một nụ hôn vào má.

Bầu show Liên Phạm có thâm niên tổ chức các đại nhạc hội quy mô lớn vài thập kỷ dành cho người Việt ở Mỹ và là cầu nối đưa hàng loạt nghệ sĩ tên tuổi từ Việt Nam sang lưu diễn tại hải ngoại như Lệ Quyên, Hồ Ngọc Hà, Noo Phước Thịnh, Cao Thái Sơn, Đàm Vĩnh Hưng...

Bên cạnh lĩnh vực nghệ thuật, bà Liên Phạm còn sở hữu chuỗi nhà hàng đắt khách tại Hoa Kỳ. Tên tuổi của bà thu hút sự chú ý đặc biệt của truyền thông trong nước vào năm 2021 khi thông tin bà từng có cuộc hôn nhân bí mật kéo dài hơn một thập kỷ với nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng được công bố cùng thời điểm hai người hoàn tất thủ tục ly hôn.

Sau khi chính thức đường ai nấy đi, bà Liên Phạm và chồng cũ vẫn giữ mối quan hệ bạn bè văn minh, thường xuyên tương tác và hỗ trợ nhau trong các hoạt động nghệ thuật.

Tuấn Hưng: "Quyết định chuyển từ TP.HCM về Hà Nội, vợ tôi bị sốc"

Theo Dạ Vũ

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ 2026 nhiều hãng bay siết chặt quy định về pin sạc dự phòng: Du khách cần lưu ý gì trước khi ra sân bay?

Từ 2026 nhiều hãng bay siết chặt quy định về pin sạc dự phòng: Du khách cần lưu ý gì trước khi ra sân bay? Nổi bật

Điều ít ai biết về cô gái nghèo chỉ trong vòng 10 năm đã thành phú bà bên cạnh tỷ phú Ronaldo

Điều ít ai biết về cô gái nghèo chỉ trong vòng 10 năm đã thành phú bà bên cạnh tỷ phú Ronaldo Nổi bật

4 nghề phụ nữ U50 vẫn có thể bắt đầu mà không quá muộn: Không cần “làm lại từ đầu”, chỉ cần chọn đúng hướng

4 nghề phụ nữ U50 vẫn có thể bắt đầu mà không quá muộn: Không cần “làm lại từ đầu”, chỉ cần chọn đúng hướng

20:21 , 24/05/2026
"Bảo vật nhan sắc" Trung Quốc đi event còn sáng hơn cả trang sức, visual xứng với đẳng cấp minh tinh

"Bảo vật nhan sắc" Trung Quốc đi event còn sáng hơn cả trang sức, visual xứng với đẳng cấp minh tinh

19:34 , 24/05/2026
Từ chuyện tình học trò gây sốt 13 năm trước đến cuộc hôn nhân viên mãn: Visual cặp đôi như bị thời gian bỏ quên

Từ chuyện tình học trò gây sốt 13 năm trước đến cuộc hôn nhân viên mãn: Visual cặp đôi như bị thời gian bỏ quên

19:33 , 24/05/2026
Thú chơi ngọc không dành cho tay mơ: Hé lộ nghệ thuật trả giá và thẩm định ngọc qua kinh nghiệm của sao nữ Cbiz nổi tiếng

Thú chơi ngọc không dành cho tay mơ: Hé lộ nghệ thuật trả giá và thẩm định ngọc qua kinh nghiệm của sao nữ Cbiz nổi tiếng

19:01 , 24/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên