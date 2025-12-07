Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Túi hiệu của 2 nàng dâu nhà tỷ phú Bùi Lan Anh và Phương Nhi gây chú ý

07-12-2025 - 07:48 AM | Lifestyle

Thay vì chạy theo xu hướng hay phô diễn logo xa xỉ, Lan Anh và Phương Nhi lựa chọn những món phụ kiện có cấu trúc độc đáo, mang đậm hơi thở nghệ thuật.

Tối 5/12, Lễ trao giải VinFuture 2025 đã diễn ra với sự góp mặt của nhiều nhân vật quan trọng. Không chỉ thu hút sự quan tâm bởi tầm quan trọng về mặt khoa học, sự kiện này còn gây chú ý với màn lộ diện của đầy đủ các thành viên trong gia đình tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Trong đó, khung hình hai nàng dâu xinh đẹp, cùng sánh đôi trên thảm đỏ đã nhận về sự chú ý đặc biệt từ dư luận.

Tại sự kiện, Á hậu Phương Nhi và chị dâu Bùi Lan Anh đều lựa chọn áo dài truyền thống nền nã, nhan sắc mỗi người một vẻ nhưng có điểm chung là đều cực kỳ toả sáng và thu hút.

Túi hiệu của 2 nàng dâu nhà tỷ phú Bùi Lan Anh và Phương Nhi gây chú ý- Ảnh 1.

Khung hình đang gây sốt của 2 nàng dâu tập đoàn Vingroup.

Cả hai đều để tóc búi gọn gàng, trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn tôn lên nét đẹp tự nhiên. Phương Nhi với vẻ đẹp trẻ trung, tươi tắn, trong khi Lan Anh lại toát lên khí chất trưởng thành, quý phái của một phu nhân thượng lưu.

Đặc biệt, điều thu hút sự chú ý không kém chính là hai chiếc túi hiệu mà hai nàng dâu tài phiệt lựa chọn. Cả hai người đẹp đều không chọn các thương hiệu xa xỉ dễ nhận biết hay những chiếc IT-bag đình đám của Hermès, Chanel hay Dior, mà thay vào đó là hai thiết kế có cấu trúc vô cùng độc đáo, nói không với logo.

Túi hiệu của 2 nàng dâu nhà tỷ phú Bùi Lan Anh và Phương Nhi gây chú ý- Ảnh 2.

Phương Nhi và Bùi Lan Anh cùng hẹn sử dụng những chiếc túi "độc lạ", cùng một điểm chung: Không logo.

Dâu trưởng Bùi Lan Anh lựa chọn chiếc túi Monte Bianco Crystal-Embellished Handbag có giá bán ở thị trường thứ cấp khoảng $2.107 (hơn 55 triệu đồng). Thiết kế nằm trong BST mang tên Sparkling trông như một tác phẩm nghệ thuật thực thụ từ thương hiệu xa xỉ nước Ý: Rosantica.

Túi có thiết kế giống như một chiếc thuyền gondola được chế tác tinh xảo từ đồng thau mạ vàng, điểm xuyết bằng pha lê nhiều màu. Đây là phiên bản giới hạn, được làm thủ công tại Milan. Mỗi sản phẩm đều được đánh số thứ tự riêng.

Rosantica vốn nổi tiếng với những thiết kế túi xách độc đáo như tác phẩm decor, thường được các fashionista và celebrities lựa chọn cho những sự kiện đặc biệt. Chiếc túi này kết hợp hoàn hảo với áo dài đỏ rực rỡ của Lan Anh, tạo nên tổng thể sang trọng, quý phái và đầy ấn tượng.

Túi hiệu của 2 nàng dâu nhà tỷ phú Bùi Lan Anh và Phương Nhi gây chú ý- Ảnh 3.
Túi hiệu của 2 nàng dâu nhà tỷ phú Bùi Lan Anh và Phương Nhi gây chú ý- Ảnh 4.

Chiếc túi giới hạn có thiết kế như 1 chiếc lồng đèn lộng lẫy của cô dâu trưởng Bùi Lan Anh.

Á hậu Phương Nhi lại lựa chọn mẫu túi Simone Rocha Large Pearl Egg Bag có giá £625 (khoảng 22 triệu đồng) đến từ thương hiệu thời trang cao cấp Simone Rocha.

Chiếc túi có hình dáng quả trứng ngọc trai khổng lồ, bề mặt hoàn toàn trắng mượt như ngọc trai thật, kết hợp với quai xách làm từ chuỗi ngọc trai nhỏ xinh tạo nên tổng thể vô cùng nữ tính và lãng mạn. Thiết kế này như một món trang sức nghệ thuật hơn là một chiếc túi xách thông thường.

Thương hiệu đến từ Ireland nổi tiếng với phong cách nữ tính mang đậm tinh thần sáng tạo, mới mẻ. Chiếc túi "trứng" này hoàn hảo kết hợp với áo dài hồng phấn của Phương Nhi, tạo nên vẻ ngoài thanh lịch, nhẹ nhàng như một nàng công chúa hiện đại.

Túi hiệu của 2 nàng dâu nhà tỷ phú Bùi Lan Anh và Phương Nhi gây chú ý- Ảnh 5.
Túi hiệu của 2 nàng dâu nhà tỷ phú Bùi Lan Anh và Phương Nhi gây chú ý- Ảnh 6.

Phương Nhi xinh xắn như 1 nàng công chúa với chiếc túi đáng yêu từ Simone Rocha.

Thay vì chạy theo xu hướng hay phô diễn logo xa xỉ, Phương Nhi và Lan Anh lựa chọn những món phụ kiện có cấu trúc lạ mắt, mang đậm hơi thở nghệ thuật. Hai món phụ kiện này cũng giúp hiện đại hoá, nâng tầm phong cách cho chiếc áo dài mà họ đang mặc trong một sự kiện trang trọng. Đó chính là dấu hiệu của những người phụ nữ thượng lưu có gu thẩm mỹ cao, không cần phô trương, nhưng vẫn toát lên đẳng cấp và sự tinh tế.

Theo CHHRIST - ẢNH: NHƯ HOÀN

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nữ tiến sĩ chi gần 1,5 tỷ đồng xây “nhà xanh” 270m2 để cha dưỡng già: Tự phát điện, tự lọc nước, cả năm không tốn tiền điện

Nữ tiến sĩ chi gần 1,5 tỷ đồng xây “nhà xanh” 270m2 để cha dưỡng già: Tự phát điện, tự lọc nước, cả năm không tốn tiền điện Nổi bật

Thông tin mới về nữ nghệ sĩ đình đám sau khi bán nốt biệt thự 70 tỷ ở Việt Nam

Thông tin mới về nữ nghệ sĩ đình đám sau khi bán nốt biệt thự 70 tỷ ở Việt Nam Nổi bật

Thực hư đám cưới 600 tỷ ở Phú Quốc: Gia tộc tỷ phú Nam Á tổ chức siêu đại tiệc với các con số không tưởng

Thực hư đám cưới 600 tỷ ở Phú Quốc: Gia tộc tỷ phú Nam Á tổ chức siêu đại tiệc với các con số không tưởng

07:44 , 07/12/2025
Trước giờ G lễ cưới Tiên Nguyễn: Biệt thự đã dựng cổng hoa, 1 thành viên gia đình tỷ phú lên tiếng

Trước giờ G lễ cưới Tiên Nguyễn: Biệt thự đã dựng cổng hoa, 1 thành viên gia đình tỷ phú lên tiếng

07:41 , 07/12/2025
Ngọc Trinh đụng mặt Vũ Khắc Tiệp, đây là thái độ cặp bạn thân hậu tuyên bố nghỉ chơi

Ngọc Trinh đụng mặt Vũ Khắc Tiệp, đây là thái độ cặp bạn thân hậu tuyên bố nghỉ chơi

07:13 , 07/12/2025
4 nguyên tắc quẹt thẻ tín dụng chưa ai nói

4 nguyên tắc quẹt thẻ tín dụng chưa ai nói

06:20 , 07/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên