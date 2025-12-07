Túi hiệu của 2 nàng dâu nhà tỷ phú Bùi Lan Anh và Phương Nhi gây chú ý

Tối 5/12, Lễ trao giải VinFuture 2025 đã diễn ra với sự góp mặt của nhiều nhân vật quan trọng. Không chỉ thu hút sự quan tâm bởi tầm quan trọng về mặt khoa học, sự kiện này còn gây chú ý với màn lộ diện của đầy đủ các thành viên trong gia đình tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Trong đó, khung hình hai nàng dâu xinh đẹp, cùng sánh đôi trên thảm đỏ đã nhận về sự chú ý đặc biệt từ dư luận.

Tại sự kiện, Á hậu Phương Nhi và chị dâu Bùi Lan Anh đều lựa chọn áo dài truyền thống nền nã, nhan sắc mỗi người một vẻ nhưng có điểm chung là đều cực kỳ toả sáng và thu hút.

Khung hình đang gây sốt của 2 nàng dâu tập đoàn Vingroup.

Cả hai đều để tóc búi gọn gàng, trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn tôn lên nét đẹp tự nhiên. Phương Nhi với vẻ đẹp trẻ trung, tươi tắn, trong khi Lan Anh lại toát lên khí chất trưởng thành, quý phái của một phu nhân thượng lưu.

Đặc biệt, điều thu hút sự chú ý không kém chính là hai chiếc túi hiệu mà hai nàng dâu tài phiệt lựa chọn. Cả hai người đẹp đều không chọn các thương hiệu xa xỉ dễ nhận biết hay những chiếc IT-bag đình đám của Hermès, Chanel hay Dior, mà thay vào đó là hai thiết kế có cấu trúc vô cùng độc đáo, nói không với logo.

Phương Nhi và Bùi Lan Anh cùng hẹn sử dụng những chiếc túi "độc lạ", cùng một điểm chung: Không logo.

Dâu trưởng Bùi Lan Anh lựa chọn chiếc túi Monte Bianco Crystal-Embellished Handbag có giá bán ở thị trường thứ cấp khoảng $2.107 (hơn 55 triệu đồng). Thiết kế nằm trong BST mang tên Sparkling trông như một tác phẩm nghệ thuật thực thụ từ thương hiệu xa xỉ nước Ý: Rosantica.

Túi có thiết kế giống như một chiếc thuyền gondola được chế tác tinh xảo từ đồng thau mạ vàng, điểm xuyết bằng pha lê nhiều màu. Đây là phiên bản giới hạn, được làm thủ công tại Milan. Mỗi sản phẩm đều được đánh số thứ tự riêng.

Rosantica vốn nổi tiếng với những thiết kế túi xách độc đáo như tác phẩm decor, thường được các fashionista và celebrities lựa chọn cho những sự kiện đặc biệt. Chiếc túi này kết hợp hoàn hảo với áo dài đỏ rực rỡ của Lan Anh, tạo nên tổng thể sang trọng, quý phái và đầy ấn tượng.

Chiếc túi giới hạn có thiết kế như 1 chiếc lồng đèn lộng lẫy của cô dâu trưởng Bùi Lan Anh.

Á hậu Phương Nhi lại lựa chọn mẫu túi Simone Rocha Large Pearl Egg Bag có giá £625 (khoảng 22 triệu đồng) đến từ thương hiệu thời trang cao cấp Simone Rocha.

Chiếc túi có hình dáng quả trứng ngọc trai khổng lồ, bề mặt hoàn toàn trắng mượt như ngọc trai thật, kết hợp với quai xách làm từ chuỗi ngọc trai nhỏ xinh tạo nên tổng thể vô cùng nữ tính và lãng mạn. Thiết kế này như một món trang sức nghệ thuật hơn là một chiếc túi xách thông thường.

Thương hiệu đến từ Ireland nổi tiếng với phong cách nữ tính mang đậm tinh thần sáng tạo, mới mẻ. Chiếc túi "trứng" này hoàn hảo kết hợp với áo dài hồng phấn của Phương Nhi, tạo nên vẻ ngoài thanh lịch, nhẹ nhàng như một nàng công chúa hiện đại.

Phương Nhi xinh xắn như 1 nàng công chúa với chiếc túi đáng yêu từ Simone Rocha.

Thay vì chạy theo xu hướng hay phô diễn logo xa xỉ, Phương Nhi và Lan Anh lựa chọn những món phụ kiện có cấu trúc lạ mắt, mang đậm hơi thở nghệ thuật. Hai món phụ kiện này cũng giúp hiện đại hoá, nâng tầm phong cách cho chiếc áo dài mà họ đang mặc trong một sự kiện trang trọng. Đó chính là dấu hiệu của những người phụ nữ thượng lưu có gu thẩm mỹ cao, không cần phô trương, nhưng vẫn toát lên đẳng cấp và sự tinh tế.