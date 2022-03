Tưng bừng gian hàng KaiyoKukan tại triển lãm Vietbuild Hà Nội 2022

Sáng 23/3, lễ khai mạc Triển lãm Quốc tế Xây dựng Vietbuild 2022 đã diễn ra với chủ đề "Xây dựng - Vật liệu xây dựng - Bất động sản & Trang trí nội ngoại thất". Với quy mô lên tới gần 1000 gian hàng, là nơi gặp gỡ của các đối tác tham quan, doanh nghiệp lớn nhỏ và những người dân có nhu cầu mua sắm các sản phẩm nội thất và trang trí nhà cửa.



Đến với hội chợ VietBuild, KaiyoKukan đem đến những mẫu quạt trần mới nhất 2022 để bắt kịp xu hướng thiết kế nội thất hiện nay, gian hàng được thiết kế nổi bật với slogan "Quạt trần Nhật – Đẳng cấp thật".

Cùng với sự đón tiếp chu đáo nhiệt tình từ đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, gian hàng Kaiyokukan đã đem tới những ấn tượng tốt đẹp về mẫu mã, chất lượng sản phẩm cũng như phong thái phục vụ chuyên nghiệp.

Tại gian hàng Kaiyokukan, rất nhiều quý khách hàng đã lựa chọn quạt trần Kaiyokukan là sản phẩm kinh doanh chính cho mùa hè sắp tới và trở thành đối tác đại lý của Kaiyokukan cùng chương trình chiết khấu vô cùng hấp dẫn.

Ngoài ra, Kaiyokukan cũng đã nhận được rất nhiều tình cảm từ những đối tác đại lý hiện tại, đã từ mọi miền của tổ quốc để về tham quan các mẫu sản phẩm mới. Và tham gia các chương trình đào tạo chuyên sâu về công nghệ và kỹ thuật lắp đặt của quạt trần Kaiyokukan.

Về thương hiệu quạt trần KaiyoKukan, có nguồn gốc xuất xứ từ Nhật Bản thuộc sở hữu của TWO BEE CORPORATION Co., Ltd. Quạt trần KaiyoKuKan được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, đáp ứng các quy định nghiêm ngặt nhất của Nhật Bản.

Tại Việt Nam, quạt trần KaiyoKukan được công ty TNHH An Khang Group Việt Nam phân phối độc quyền chính hãng. Hệ thống đại lý quạt trần Kaiyokukan có mặt trên hầu khắp các tỉnh thành trải dài từ Bắc và Nam.

Một số ưu điểm vượt trội của quạt trần Kaiyokukan có thể kể đến như :

100% quạt trần KaiyoKukan sử dụng động cơ DC mạnh mẽ có thể đạt đến lưu lượng gió tối đa 333m3/min. Mặc dù vậy, quạt vô cùng tiết kiệm điện, quạt thường hoạt động trên 20 tiếng mới tiêu thụ hết 1 số điện.Quạt trần Kaiyokukan cũng đạt đến nhãn năng lượng 5 sao, nhãn năng lượng cao nhất về mức gió và khả năng tiết kiệm điện.

Quạt trần Kaiyokukan Yama 4054

Quạt trần Kaiyokukan nằm ở phân khúc giá tầm trung rất hợp lý, tuy nhiên quạt lại sở hữu những tính năng mà chỉ có tại các dòng quạt trần cao cấp, một số tính năng nổi bật như :

Quạt được chia đến 6 cấp độ gió, bởi vậy vùng làm mát của quạt rất rộng, dễ dàng điều chỉnh lựa chọn mức gió phù hợp từ điều khiển từ xa. Với nhiều mức gió như vậy, chiếc quạt trần của bạn dường như được sử dụng quanh năm.

Tính năng đảo chiều giúp lưu thông không khí nhanh chóng tốt cho sức khỏe, tính năng này vô cùng hữu ích giúp làm khô thoáng sàn nhà nhanh chóng khi bạn lau nhà, hoặc làm ấm phòng vào mùa đông.

Tính năng gió tự nhiên mô phỏng những xung nhịp của sự thư giãn giúp bạn giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi sau những giờ làm việc hăng say.

Ngoài ra, quạt còn được trang bị rất nhiều tính năng ưu việt như : đèn led 40.000h có thể đổi 3 màu ánh sáng, tính năng hẹn giờ, …

Quạt trần Kaiyokukan có rất nhiều mẫu mã sang trọng và đẳng cấp giống như câu slogan của hãng "Quạt trần Nhật - đẳng cấp Thật". Các mẫu quạt trần cổ điển 5 cánh gỗ, các mẫu quạt trần cụp xòe hình bông hoa, các mẫu quạt trần cánh gỗ tự nhiên nguyên khối đã được người tiêu dùng đón nhận và đánh giá rất cao.

Đến với hội chợ VietBuild năm nay, một số mẫu quạt trần dành được sự quan tâm lớn từ người tiêu dùng có thể kể đến như :

Quạt trần Kaiyokukan Kukan 211

Quạt trần Kaiyokukan Kukan 211 với độ cao 30cm sử dụng cánh gỗ tự nhiên nguyên khối được thiết kế dành riêng cho những căn hộ chung cư có trần thấp, được rất nhiều khách hàng quan tâm.

Quạt trần Kaiyokukan Yoko 020

Quạt trần Kaiyokukan Yoko 020 vô cùng sang trọng với kiểu dáng mạ đồng cùng đèn chùm cổ điển đã được rất nhiều người lựa chọn cho trần nhà gỗ hoặc không gian tân cổ điển, biệt thự.

uạt trần Kaiyokukan Miya 217

Quạt trần Kaiyokukan Miya 217 với kiểu dáng đơn giản nhỏ gọn được rất nhiều người lựa chọn cho không gian nhỏ.

Vẫn với tinh thần đặt chất lượng sản phẩm lên hàng đầu, và luôn luôn nỗ lực để hoàn thành sứ mệnh đem một "không gian thoải mái" đến với mọi gia đình. KaiyoKukan hi vọng sẽ luôn luôn có được sự đón nhận từ phía người tiêu dùng Việt. Quạt trần KaiyoKukan được phân phối tới người tiêu dùng thông qua hệ thống đại lý trải dài từ bắc vào nam, chúng tôi luôn kiểm soát nghiêm ngặt giá bán sản phẩm tới tay khách hàng.

