Từng định thôn tính đế chế thép khổng lồ của Mỹ, doanh nghiệp nước đồng minh thân thiết của Washington đối mặt tình huống “trái ngược” dưới thời ông Trump

Ngày 7/2, tại cuộc họp báo với Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba, Tổng thống Donald Trump cho biết Nippon Steel của Nhật Bản sẽ đầu tư mạnh vào US Steelthay vì mua công ty này. Kết phiên thứ Sáu, cổ phiếu US Steel giảm gần 6% ở mức 36,98 USD sau bình luận của ông Trump.

Thủ tướng Ishiba cũng cho biết Nippon sẽ đầu tư vào US Steel và không mua lại công ty. Phía Nhật Bản sẽ cung cấp công nghệ cho US Steel để sản xuất các sản phẩm chất lượng tốt hơn tại Mỹ. Điều này sẽ mang đến lợi ích đôi bên.

Cựu Tổng thống Joe Biden đã ngăn Nippon mua lại US Steel với giá 14,9 tỷ USD vào đầu tháng 1 với lý do lo ngại về an ninh quốc gia. US Steel và Nippon đã yêu cầu tòa án liên bang hủy bỏ quyết định của ông Biden, cáo buộc ông đã hành động vi hiến.