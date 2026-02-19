"Tùng Lò Gạch" giàu có tuổi xế chiều: Rảnh thì ra khách sạn ăn, làm việc theo cơn

Vừa qua, tại chương trình The Khang Show, nghệ sĩ Xuân Hinh đã chia sẻ về những vai diễn đáng nhớ trong sự nghiệp của mình.



Ông nói: "Rất nhiều vai diễn tôi đóng xong ra ngoài bà con toàn gọi tôi theo tên nhân vật. Ngày xưa tôi đóng vở Sinh đẻ kế hoạch ra đường người ta cứ gọi tôi là anh Tùng Lò Gạch.

Xuân Hinh

Tôi đóng hề Cu Sứt thì người ta gọi tôi là Cu Sứt... Tới lúc tôi đóng Người ngựa ngựa người, Xuân Hinh chơi trống, Xuân Hinh đi khám bệnh, Xuân Hinh luyện thi hoa hậu, Xuân Hinh đi hỏi vợ, Xuân Hinh hát karaoke… người ta đều gọi tôi theo tên nhân vật trong vở đó. Một loạt băng đĩa ngày xưa, tôi cứ ra băng đĩa nào là người ta gọi tôi theo băng đĩa đó".

Tiếp đó, nam nghệ sĩ chia sẻ về cảm giác của mình hiện tại khi đi diễn: "Đến giờ phút này tôi vẫn hồi hộp mỗi khi bước ra sân khấu. Nhưng tôi chủ động chứ không bị động như xưa.

Chỉ có tôi làm người ta sốc chứ chẳng ai làm tôi sốc được. Tôi phải chủ động làm người ta sốc để người ta còn vỗ tay".

Nghệ sĩ Xuân Hinh cũng chia sẻ về cuộc sống hiện tại của ông ở tuổi U70 sau khi đã về hưu: "Tôi không đi làm vì bây giờ tôi về hưu rồi, chỉ làm theo cơn thôi, khỏe thì làm, mệt thì thôi, không phụ thuộc vào đâu cả. Tôi cứ tự do, miếng nào to thì tôi gắp.

Ra ngoài đường tôi thích ăn gì thì ăn, có hôm ăn phở có hôm ăn bún. Ăn sáng xong tôi ngồi uống cà phê một chút rồi đi việc nọ việc kia.

Tới trưa thì có hôm tôi về ăn cơm, có hôm ăn ngoài. Hôm nào rảnh thì tôi vào hẳn khách sạn ăn, hôm nào bận thì tôi ăn cơm bình dân bên ngoài.

Tôi không uống nhân sâm hay thuốc bổ gì cả, cứ thuốc tự nhiên là đồ ăn mà uống, gần như tôi ăn chay tịnh".

Ông cũng chia sẻ thêm về quan điểm nghề nghiệp: "Là một người nghệ sĩ phải giữ được chữ tâm, phải có cái tâm và giữ được chữ tình, làm bất cứ việc gì cũng phải gây sự xúc động cho khán giả".