'Tượng đài Nhật Bản' Panasonic cân nhắc bán một mảng kinh doanh vì khó khăn, kêu gọi nhân viên nghỉ hưu sớm

Tờ Nikkei đưa tin, Panasonic Holdings sẽ cân nhắc bán hoặc thu hẹp quy mô mảng kinh doanh TV đang gặp khó khăn. Chủ tịch Yuki Kusumi cho biết, quyết định này được đưa ra trong quá trình công ty theo đuổi quá trình tái cấu trúc để đưa ra quyết định nhanh hơn và tập trung vào tăng trưởng.

"Chúng tôi đã chuẩn bị phương án bán mảng kinh doanh TV nếu cần thiết, nhưng chúng tôi vẫn chưa quyết định kế hoạch cụ thể", ông Kusumi cho biết về mảng kinh doanh TV trong một cuộc họp báo trực tuyến.

"Hiện tại, chúng tôi không nghĩ có công ty nào sẽ mua mảng kinh doanh này", ông nói thêm. "Chúng tôi sẽ cân nhắc nhiều lựa chọn khác nhau".

Công ty mẹ đã công bố kế hoạch tái cấu trúc vào ngày hôm đó, tập trung vào việc giải thể đơn vị Panasonic - doanh nghiệp chính của tập đoàn tập trung vào đồ gia dụng - vào cuối năm tài chính 2025.

Thay vào đó, ba công ty điều hành sẽ được thành lập để giám sát các thiết bị gia dụng như tủ lạnh và máy giặt, điều hòa không khí và phân phối thực phẩm, cũng như hệ thống chiếu sáng và các lĩnh vực điện khác.

Panasonic hiện có sáu công ty đang hoạt động, ngoại trừ mảng kinh doanh ô tô đã được bán vào tháng 12. Kế hoạch tái cấu trúc cũng bao gồm việc sáp nhập bộ phận giám sát các mảng gồm thiết bị giải trí như TV và dàn âm thanh nổi với mảng các thiết bị điện gia dụng lớn như tủ lạnh, máy giặt và máy sấy.

Việc giải thể Panasonic và sáp nhập các bộ phận thiết bị gia dụng sẽ làm tăng số lượng công ty hoạt động dưới sự quản lý của tập đoàn lên bảy công ty.

Theo Omdia, thị phần TV màn hình phẳng Nhật Bản của Panasonic trong tháng 1 đến tháng 6/2024 là 12,8%, giảm từ mức khoảng 20% trong những năm 2010 do sự gia tăng của các nhà sản xuất Trung Quốc giá cả phải chăng hơn. Công ty đã vắng bóng trên thị trường Mỹ trong khoảng 10 năm trước khi quay trở lại vào năm ngoái.

Doanh số từ mảng kinh doanh hàng hóa đen (các thiết bị gia dụng nhỏ), bao gồm cả máy ảnh, được dự báo đạt 284 tỷ yên (1,8 tỷ USD) trong năm tài chính 2024, chỉ chiếm khoảng 3% tổng doanh số dự kiến của tập đoàn. Vị thế của bộ phận này trong tập đoàn đã thay đổi đáng kể so với những năm 1990, khi TV là trụ cột của Panasonic.

Năm 2016, Panasonic đã ngừng sản xuất màn hình tinh thể lỏng cho TV và chuyển sang mua từ Hàn Quốc và các nhà cung cấp khác. Tương lai của ngành kinh doanh TV có thể phụ thuộc vào cách các nhà đầu tư và đối tác kinh doanh tiềm năng xem xét sức mạnh thương hiệu và mạng lưới bán hàng của công ty.

Công ty cũng đặt ra mục tiêu mới là tăng lợi nhuận hoạt động đã điều chỉnh hơn 300 tỷ yên từ kế hoạch tài chính 2024 lên 750 tỷ yên hoặc hơn vào năm tài chính 2028. Mục tiêu về lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu, dự kiến đạt khoảng 7% vào năm tài chính 2024, sẽ tăng lên hơn 10% vào năm tài chính 2028.

"Chúng tôi sẽ hoàn thành các cải cách cần thiết trong năm tài chính 2025", Kusumi cho biết. Ông cũng chỉ ra rằng Panasonic có kế hoạch kêu gọi nhân viên nghỉ hưu sớm vào năm tài chính 2025. Công ty cũng sẽ nỗ lực cải thiện lợi nhuận trong mảng kinh doanh pin xe điện quan trọng của mình.

Tập đoàn thông báo rằng doanh số hợp nhất của năm tài chính 2024 dự kiến đạt tổng cộng 8,3 nghìn tỷ yên, giảm 2% so với năm trước. Con số này thấp hơn 300 tỷ yên so với dự báo trước đó do việc bán một công ty thiết bị trong xe.

Dự báo lợi nhuận hoạt động và lợi nhuận ròng của tập đoàn cho năm tài chính 2024 vẫn giữ nguyên.

Kể từ khi nhậm chức chủ tịch vào năm 2021, ông Kusumi đã xem xét lại danh mục kinh doanh của Panasonic. Mặc dù tập đoàn đã quyết định bán bộ phận thiết bị trên xe và máy chiếu thương mại, nhưng phản ứng của thị trường vẫn khá thờ ơ.

