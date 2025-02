Tương lai The Coffee House và Golden Gate "về một nhà": Sẽ xuất hiện những "The Coffee House Building"?

Ngày 19/2, Deal Street Asia đưa tin Golden Gate – ông trùm ngành F&B tại Việt Nam được cho là đã mua lại chuỗi The Coffee House từ Seedcom.

Song song đó, CTCP Thương Mại Dịch Vụ Trà Cà Phê VN - đơn vị vận hành The Coffee House cập nhật thông tin ông Trần Việt Trung đã thay thế ông Ngô Nguyên Kha làm Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật. Ông Trần Việt Trung hiện đảm nhiệm vai trò Chủ tịch CTCP Tập đoàn Golden Gate.

Tới nay, cả The Coffee House và Golden Gate đều chưa chính thức lên tiếng đối với thông tin “về một nhà”. Trong khi đó, những người làm ngành F&B và dư luận đã bắt đầu dự đoán những thay đổi sắp tới của “ông trùm lẩu nướng”, cũng như chuỗi cà phê từng là một “tay chơi đáng gờm” trên thị trường, khi cả hai hợp nhất.

Chia sẻ góc nhìn về khả năng bắt tay giữa Golden Gate và The Coffee House, Chuyên gia Đỗ Duy Thanh – Giám đốc Công ty Tư vấn FnB Director và Horeca Business School đưa ra 2 khả năng: Liệu sự kết hợp này sẽ tạo ra cú hích, hay là “canh bạc” mạo hiểm?

Tương lai sẽ xuất hiện "The Coffee House Building"?

Trước hết về tương lai phát triển , vị chuyên gia chỉ ra rằng The Coffee House đang đang sở hữu quỹ mặt bằng đẹp, diện tích rộng và nằm tại những vị trí đắc địa. Đây là cơ hội để Golden Gate đóng các điểm bán kém hiệu quả của “Nhà Cà phê”, chuyển đổi thành nhà hàng thuộc những thương hiệu mạnh như GoGi House, Kichi Kichi, Manwah…

“Ở chiều ngược lại, The Coffee House khả năng sẽ tái định vị. Golden Gate, với lợi thế từ quỹ mặt bằng trong các trung tâm thương mại, có thể đưa The Coffee House vào đây để thay thế những nhà hàng chưa đạt hiệu quả như kỳ vọng”, ông Thanh nêu góc nhìn.

Golden Gate sở hữu hàng loạt thương hiệu nhà hàng mạnh như Kichi Kichi, GoGi House, Manwah...

Chưa dừng lại ở đó, Golden Gate sẽ có điều kiện thuận lợi để phát triển tổ hợp ẩm thực đa tầng. Đây là xu hướng mới nổi, đưa các mô hình ẩm thực khác nhau vào cùng một không gian, giúp tận dụng tối đa lưu lượng khách hàng từ một địa điểm.

“Nếu điều này xảy ra, chúng ta có thể thấy một "The Coffee House Building" với tầng dưới là quán cà phê, tầng trên là nhà hàng lẩu nướng hoặc quán nhậu”, ông Thanh nêu góc nhìn.

Một vấn đề mà ông Thanh cho rằng cần thiết và cấp bách là tái cấu trúc thương hiệu , trong bối cảnh The Coffee House dần đánh mất phong độ. Số cửa hàng giảm mạnh từ con số 175 hồi năm 2020 xuống còn 93 cửa hàng hiện nay. Thị phần và doanh thu cũng suy giảm, xuống mức 700 tỷ đồng doanh thu trong năm 2023. Lợi nhuận sau thuế liên tục âm.

“Golden Gate chắc chắn sẽ thực hiện tái cấu trúc toàn diện. Thứ nhất là định vị lại thương hiệu và khách hàng mục tiêu. Thứ hai là làm mới menu, kiến trúc và không gian cửa hàng. Tiếp đó là nâng cao trải nghiệm dịch vụ để thu hút khách hàng quay trở lại”, vị chuyên gia phân tích.

The Coffee House nằm ở đâu trên "bàn cờ chiến lược" của Golden Gate?

Khía cạnh quan trọng nếu The Coffee House “về một nhà” với Golden Gate là việc hợp nhất tệp khách hàng và tăng trưởng doanh thu.

“Với hàng chục triệu lượt khách mỗi năm từ các chuỗi nhà hàng, Golden Gate có thể tận dụng tệp khách này để kéo khách về cho The Coffee House. Ngược lại, The Coffee House cũng sở hữu lượng khách trung thành lớn. Đây là cơ hội để Golden Gate bán chéo dịch vụ, đưa khách từ The Coffee House sang trải nghiệm các nhà hàng khác trong hệ sinh thái.

Sự cộng hưởng từ hai tệp khách hàng hứa hẹn mang lại mức tăng trưởng doanh thu đáng kể cho cả hai bên”, ông Đỗ Duy Thanh phân tích.

Vị chuyên gia còn cho rằng The Coffee House sẽ là bước đệm để Golden Gate tiến mạnh hơn vào thị trường FMCG (tiêu dùng nhanh) , lĩnh vực mà họ chưa tạo được dấu ấn rõ ràng.

Việc sở hữu The Coffee House sẽ mở ra cơ hội để bổ sung trà và cà phê vào danh mục thực phẩm đóng gói của Golden Gate, giúp khai thác cả kênh MT (Modern Trade), GT (General Trade) và thương mại điện tử hiệu quả hơn. Đồng thời, “ông trùm F&B” có thể tham gia sâu hơn vào xu hướng tiêu dùng tiện lợi - một mảnh đất màu mỡ đang phát triển nhanh tại Việt Nam.

Chuyên gia F&B Đỗ Duy Thanh.

Ngoài ra, ông Thanh không loại trừ kịch bản "mua - tái cấu trúc - bán".

“Mặc dù Golden Gate chưa từng bán lại thương hiệu sau khi mua. Tuy nhiên, xu hướng mua lại, tái cấu trúc và bán để chốt lời đang phổ biến trên thế giới. Nếu The Coffee House được cải tổ thành công, việc bán lại với định giá cao hơn sẽ là một thương vụ "hái ra tiền".

Mặt khác, The Coffee House cũng có thể trở thành "bàn đạp" giúp Golden Gate tiến sâu vào mảng đồ uống - lĩnh vực mà họ chưa sở hữu chuỗi lớn nào”, ông nêu ra các kịch bản.

“Golden Gate đang mở rộng mạnh mẽ trong năm 2025, không chỉ ở mảng nhà hàng mà còn trong lĩnh vực đồ uống và FMCG. Sự kết hợp giữa "tay chơi lớn" trong ngành F&B và chuỗi cà phê từng dẫn đầu thị trường liệu có tạo ra "cú hích" hay sẽ là một canh bạc mạo hiểm?”, vị chuyên gia để mở vấn đề.