Tuyến phố thương mại cao cấp chính thức xuất hiện tại Huế

Nhìn chung thị trường BĐS ở tỉnh lẻ đang có những dấu hiệu phục hồi tích cực, các nhà đầu tư đã tỉnh táo hơn sau giai đoạn bị cuốn vào "vòng xoáy sốt ảo". Các chuyên gia đầu ngành nhận định đây sẽ là khoảng thời gian thích hợp để chủ đầu tư tập trung vào chất lượng sản phẩm và hoàn thiện câu chuyện pháp lý nhằm lấy lại niềm tin từ khách hàng.

Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh TT Huế vừa ban hành chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý giá đất và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh, nhằm không để xảy ra tình trạng sốt giá và bong bóng bất động sản. Với những động thái kịp thời, rà soát triệt để các yếu tố tiêu cực ảnh hưởng đến thị trường chung, BĐS tại TT Huế trong tương lai sẽ được thanh lọc và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các khách hàng.

Cũng trong dịp này, tận dụng sự ổn định của thị trường, IMG – chủ đầu tư khu đô thị quốc gia An Cựu City ngay lập tức thông báo ra mắt giới mộ điệu một dòng sản phẩm lần đầu xuất hiện tại Huế: Shophouse cao cấp.

Sự kết hợp giữa Shophouse và Shoptel

Cách đây 4 năm, khách hàng đặt hoài nghi về sự xuất hiện của khu đô thị An Cựu City và tự hỏi rằng "Ai sẽ lựa chọn ở trong những khu đô thị khi người dân có quỹ đất riêng dồi dào?". Tuy nhiên, thời gian đã cho câu trả lời thoả đáng khi giờ đây khu đô thị An Cựu City với hơn 400 căn hộ có người ở, 1500 cư dân, tiện ích nội ngoại khu hoàn hảo với đầy đủ các dịch vụ như sân tennis, hồ bơi, nhà trẻ, phòng gym, công viên… Hơn thế nữa, An Cựu City đã vinh dự trở thành dự án đô thị nhận được giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia tại TP.Huế.

Đến năm 2021, một lần nữa IMG tiếp tục thuyết phục nhà đầu tư với dòng sản phẩm Shophouse cao cấp. Theo chia sẻ mới nhất từ đại diện đơn vị, loại hình Shophouse sẽ làm nổi bật 3 yếu tố quan trọng nhất là: Kinh doanh, khai thác dịch vụ khách sạn và đầu tư.

Shophouse thông thường tầng 1 sẽ là mặt bằng kinh doanh, dịch vụ thương mại với nhiều mặt hàng và phục vụ chủ yếu cho khách du lịch như phòng giao dịch ngân hàng, thời trang cao cấp, cửa hàng nội thất, shop quần áo, cửa hàng thiết bị điện tử thông minh, phòng tập Gym, nhà hàng… hoạt động 24/24 khai thác tối đa diện tích sử dụng. Tuy nhiên với phiên bản nâng cấp thì Shophouse mới sẽ cho khai thác tầng 1 và tầng 2 tầng để phục vụ kinh doanh, còn lại sẽ tuỳ vào mục đích sử dụng của chủ nhân. Vì thế, đầu tiên công năng lớn nhất của sản phẩm là tối ưu hoá lợi ích kinh doanh tốt hơn nhiều so với các loại hình thông thường.

TP Huế cần những loại hình Shophouse nâng cao để đảm bảo sự phát triển mạnh mẽ của du lịch

Thứ hai là khai thác dịch vụ khách sạn. Từ tầng 3 sẽ tập trung kinh doanh phòng khách sạn mini hoặc cho thuê khai thác dịch vụ lưu trú. Hầu hết các thiết kế đều đáp ứng 100% tiêu chí dành cho một khách sạn hoặc nếu chủ nhân có nhu cầu để ở vẫn rất tiện lợi. Thay vì mua nhà một nơi, thuê mặt bằng kinh doanh một nơi thì giờ đây khách hàng mua sản phẩm của IMG có thể thoải mái tận dụng các tầng với nhiều mục đích khác nhau mà không lo phải phát sinh thêm chi phí.

Một ưu điểm nữa là Shophouse nằm trong các khu có tiện ích nội khu đồng bộ, đầy đủ nên hấp dẫn được khách du lịch tham quan, sử dụng dịch vụ, lưu trú. Cảnh quan và hệ cây xanh đã được hình thành sẵn cũng tạo nên bức tranh tổng thể hài hoà với tính thẩm mỹ cao như resort.

Thứ hai là đầu tư sinh lời. Việc khai thác, vận hành sẽ thuận lợi vì chủ sở hữu kinh doanh Shophouse không đơn lẻ mà có được sự kết hợp với nhà đầu tư trong việc khai thác bằng việc cam kết dòng tiền cho thuê nên tính thanh khoản tốt, khả năng sinh lời cao, nhất là với một thị trường du lịch đang trên đà phát triển mạnh mẽ như TT Huế.

Hơn hẳn loại hình Shophouse cơ bản, Shophouse cao cấp với 40% yếu tố được kết hợp với loại hình Shoptel sẽ sở hữu nhiều lợi thế cạnh tranh, cho phép khai thác tối đa diện tích sử dụng, tăng giá khai thác dòng tiền, đem lại lợi nhuận cao hơn vì có thể kinh doanh 24/24.

Bên cạnh đó, hiện nay mức cạnh tranh ở dòng sản phẩm này là rất thấp. Tại TT Huế, IMG là đơn vị đầu tiên triển phát triển loại hình này tại một khu đô thị kiểu mẫu và toạ lạc trên tuyến đường huyết mạch Đông Tây thành phố, tiếp giáp đại lộ Võ Nguyên Giáp nối dài.

Vị trí huyết mạch kết nối nhiều tuyến đường trọng điểm sẽ là điểm cộng lớn nhất cho loại hình Shophouse

Ngày 24/04/2021, Chủ đầu tư IMG phối hợp với đơn vị phát triển dự án KTG (Khải Tín Group) tổ chức Lễ động thổ và ra mắt phân khu cao cấp An Cựu City với mục tiêu chinh phục thị trường Huế bằng loại hình Shophouse độc đáo và xa xỉ. Cũng trong sự kiện này, chủ đầu tư sẽ công bố các chính sách ưu đãi lớn nhất trong năm dành cho các khách hàng quan tâm dự án.

