Tuyệt đối điện ảnh: Những lùm xùm về ban quản trị OpenAI và Sam Altman đang được dựng thành phim

OpenAI - công ty đứng sau ứng dụng ChatGPT đã thay đổi toàn bộ ngành công nghệ - đã có những thời gian rất hỗn loạn. CEO Sam Altman thậm chí đã có lúc bị sa thải, sau đó nhanh chóng được tái bổ nhiệm chỉ trong năm ngày. Giờ đây, giai đoạn phát triển này của OpenAI sẽ được chuyển thể thành phim!

Theo thông tin từ The Hollywood Reporter , bộ phim có tên là “Artificial” và đang được phát triển bởi Amazon MGM Studios.

Mặc dù các chi tiết vẫn chưa được chốt, nguồn tin tiết lộ rằng đạo diễn Luca Guadagnino, người đứng sau các tác phẩm như Call Me by Your Name và Challengers - đang đàm phán để dẫn dắt dự án này. Andrew Garfield đang được cân nhắc vào vai Sam Altman, Monica Barbaro có thể vào vai cựu Giám đốc Công nghệ Mira Murati, còn Yura Borisov được nhắm đến cho vai Ilya Sutskever - đồng sáng lập OpenAI và là người kêu gọi sa thải Altman.

Ngoài ra, kịch bản của phim do Simon Rich (biên kịch Saturday Night Live) chấp bút, cho thấy bộ phim có thể sẽ mang màu sắc hài hước. Một bộ phim hài về OpenAI nghe có vẻ hợp lý, khi thế giới AI vốn dĩ đã đầy rẫy những điều kỳ quặc.

Sam Altman

Vào tháng 11 năm 2023, Sam Altman bất ngờ bị sa thải khỏi OpenAI, đồng thời rời khỏi cả vị trí CEO lẫn ghế trong hội đồng quản trị. Lý do được đưa ra là hội đồng không còn tin tưởng vào khả năng lãnh đạo của ông. Tuy nhiên, chỉ sau năm ngày với hàng loạt cuộc họp và thương lượng thì Altman được tái bổ nhiệm.

Bất kể dàn diễn viên ra sao, “Artificial” hứa hẹn sẽ là một tác phẩm đáng chú ý khi đưa câu chuyện hậu trường đầy kịch tính của thế giới AI lên màn ảnh, đặc biệt trong bối cảnh công nghệ này đang ngày càng trở nên phổ biến.