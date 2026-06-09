TV cao cấp ồ ạt đổ bộ Việt Nam trước World Cup 2026: Cuộc đua mới của Mini LED, AI và màn hình siêu lớn

Không khí trước thềm World Cup 2026 đang khiến thị trường TV tại Việt Nam nóng lên rõ rệt. Chỉ trong ít tháng gần đây, hàng loạt thương hiệu lớn như TCL, Samsung, Sony và LG đã đồng loạt giới thiệu các dòng TV thế hệ mới với công nghệ cao cấp hơn, kích thước lớn và tích hợp AI sâu hơn nhằm đón đầu nhu cầu nâng cấp thiết bị giải trí tại gia.

Đáng chú ý, khác với những mùa World Cup trước vốn chủ yếu xoay quanh cuộc đua độ phân giải hoặc kích thước màn hình, thị trường năm nay đang chuyển hướng sang các công nghệ hiển thị thế hệ mới như SQD-Mini LED, Micro RGB, OLED không dây hay AI TV.

Các “ông lớn” đồng loạt phô diễn công nghệ

TCL là một trong những thương hiệu tạo nhiều chú ý nhất khi lần đầu đưa dòng TV SQD-Mini LED về Việt Nam. Đây được xem là bước nâng cấp từ QD-Mini LED trước đây, tập trung vào khả năng tái tạo màu sắc chính xác hơn, độ sáng cao hơn và tăng hiệu quả kiểm soát vùng sáng. Model TCL C8L với kích thước trải dài từ 55 đến 98 inch, giá bán 37,5-150 triệu đồng được hãng định vị như dòng TV chiến lược cho mùa World Cup năm nay với độ sáng cao, tần số quét 144Hz. TCL tiếp tục theo đuổi chiến lược quen thuộc: đưa công nghệ màn hình cao cấp xuống mức giá dễ tiếp cận hơn để mở rộng nhóm khách hàng muốn sở hữu TV cỡ lớn.

TCL cho biết công nghệ SQD-Mini LED là công nghệ tấm nền độc quyền hãng giữ lại cho sản phẩm "gà nhà", đồng nghĩa trong năm 2026 sẽ không có bất cứ mẫu TV từ thương hiệu nào khác sử dụng tấm nền này được bán ra thị trường.

Trong khi đó, Samsung lại chọn AI là trọng tâm cho dòng TV 2026. Hãng đồng loạt giới thiệu dải AI TV mới tại Việt Nam, trải dài từ Crystal UHD, Neo QLED cho tới OLED và Micro RGB. Điểm nhấn đáng chú ý là lần đầu Samsung đưa công nghệ Micro RGB về thị trường Việt Nam. Công nghệ này sử dụng hệ thống LED RGB siêu nhỏ thay cho đèn nền trắng truyền thống nhằm cải thiện độ sáng, màu sắc và độ tương phản. Bên cạnh phần cứng hiển thị, Samsung cũng tích hợp sâu Vision AI Companion với khả năng tối ưu hình ảnh theo nội dung, điều khiển thiết bị thông minh trong nhà và cá nhân hóa trải nghiệm người dùng.

Sony vẫn giữ cách tiếp cận quen thuộc khi tập trung mạnh vào trải nghiệm điện ảnh tại gia. Dòng BRAVIA 2026 gồm BRAVIA 9 II, BRAVIA 7 II cùng hệ thống âm thanh BRAVIA Theatre mới tiếp tục nhấn mạnh vào khả năng xử lý hình ảnh, tái tạo màu sắc và chuyển động. Thay vì chạy đua thông số quá mạnh, Sony hướng tới nhóm khách hàng thích chất lượng hình ảnh tự nhiên, đặc biệt là trải nghiệm xem thể thao và phim ảnh trên màn hình lớn kết hợp hệ thống âm thanh đồng bộ.

Trong khi đó, LG mang tới một trong những danh mục sản phẩm đa dạng nhất mùa World Cup năm nay. Ngoài OLED evo thế hệ mới, hãng còn giới thiệu OLED không dây siêu mỏng và dòng TV Micro RGB mới nhằm cạnh tranh trực tiếp ở phân khúc cao cấp. LG cũng tiếp tục nâng cấp AI Processor α11 Gen 3 với khả năng nâng cấp hình ảnh bằng AI và cá nhân hóa giao diện người dùng. Ở phân khúc cao cấp, LG vẫn là thương hiệu theo đuổi mạnh trải nghiệm điện ảnh kết hợp thiết kế tối giản.

Mẫu TV dán tường OLED evo AI W6 từ LG với thiết kế siêu mỏng 9,9 mm.

Doanh số tăng mạnh

Theo chia sẻ từ một số hệ thống bán lẻ điện máy, thị trường TV đã bắt đầu sôi động hơn từ quý II/2026 khi người dùng có xu hướng nâng cấp thiết bị giải trí để chuẩn bị cho mùa bóng đá lớn nhất hành tinh. Đại diện một chuỗi bán lẻ điện máy tại Hà Nội cho biết doanh số TV trong giai đoạn cận World Cup có thể tăng khoảng 30% so với cùng kỳ thông thường, đặc biệt ở phân khúc TV kích thước lớn.

“Khách hàng hiện không còn chỉ hỏi TV 55 inch như trước mà chuyển sang quan tâm rất nhiều tới 65 inch và 75 inch. Riêng TV 75 inch tăng trưởng rất mạnh trong hai năm gần đây vì giá đã dễ tiếp cận hơn đáng kể”, đại diện này cho biết.

Theo các đại lý, xu hướng mua TV màn hình lớn đang trở nên rõ rệt hơn khi không gian phòng khách tại các căn hộ mới ngày càng rộng, trong khi người dùng cũng muốn trải nghiệm xem bóng đá hoặc phim ảnh mang tính “rạp tại gia” hơn. Các dòng Mini LED và OLED kích thước lớn vì thế trở thành nhóm sản phẩm được các hãng đẩy mạnh nhất mùa World Cup năm nay.

Tuy nhiên, phân khúc bán chạy nhất trên thị trường hiện tại vẫn là TV 55 inch nhờ mức giá dễ tiếp cận hơn đáng kể. Đây vẫn được xem là lựa chọn phổ biến với đa số gia đình Việt khi cân bằng giữa trải nghiệm và chi phí.

Ở góc độ tư vấn mua sắm, các đại lý cho rằng người dùng nên lựa chọn TV dựa trên không gian sử dụng và nhu cầu thực tế thay vì chạy theo công nghệ đắt tiền nhất. Với phòng khách nhỏ hoặc ngân sách dưới 15 triệu đồng, TV 55 inch vẫn là lựa chọn hợp lý. Trong khi đó, nhóm khách hàng muốn trải nghiệm xem thể thao hoặc phim ảnh tốt hơn nên cân nhắc các dòng 65–75 inch dùng Mini LED hoặc OLED để tận dụng lợi thế độ sáng, độ tương phản và chuyển động.

Theo các đại lý, người dùng không nhất thiết phải chạy theo những mẫu TV đắt nhất. Với nhu cầu xem bóng đá thông thường, các dòng Mini LED tầm trung hiện đã đáp ứng rất tốt nhờ độ sáng cao và chuyển động mượt. Nếu ưu tiên xem phim trong phòng tối, OLED vẫn là lựa chọn đáng cân nhắc nhờ khả năng hiển thị màu đen sâu và độ tương phản cao. Trong khi đó, nhóm khách hàng thích trải nghiệm công nghệ mới có thể quan tâm tới các dòng AI TV hoặc Micro RGB vừa được các hãng giới thiệu năm nay.