TV LG nhận cú đúp giải thưởng tại Tech Awards 2024

Thành tích này một lần nữa khẳng định vị thế hàng đầu của LG trên thị trường TV, đặc biệt ở phân khúc TV OLED, nơi hãng đã giữ vững vai trò tiên phong suốt hơn một thập kỷ qua.

Giải thưởng danh giá minh chứng vị thế hàng đầu

Đây là lần thứ 4 liên tiếp thế hệ TV OLED từ LG được vinh danh tại hạng mục TV xuất sắc của năm thuộc khuôn khổ giải thưởng Tech Awards. Là "TV xuất sắc 2024", dòng TV LG OLED evo AI M4 hội tụ những cải tiến vượt bậc. LG OLED evo AI M4 là dòng TV OLED 4K tần số quét 144Hz với công nghệ không dây đầu tiên trên thế giới tại Việt Nam. LG cũng là nhà sản xuất TV tiên phong giới thiệu công nghệ không dây trên TV từ năm 2023. Cụ thể, màn hình TV tách rời khỏi hộp thu phát tín hiệu không dây Zero Connect Box. Hộp thu phát này có nhiều cổng kết nối, có thể đặt cách TV tối đa 9m. Zero Connect Box còn tích hợp các thuật toán giúp tìm kiếm và truyền tải tín hiệu tốt hơn.

Dòng TV LG OLED evo AI M4 được tích hợp triệt để trí tuệ nhân tạo để nâng cao chất lượng hình ảnh, âm thanh cũng như khả năng cá nhân hóa cho người dùng. Nhờ bộ xử lý Alpha 11 mới, hiệu suất AI của sản phẩm tăng gấp 4 lần, hiệu suất đồ họa cao hơn 70%, tốc độ xử lý nhanh hơn 30% so với thế hệ tiền nhiệm.

Trong khi đó, TV LG QNED86 - "TV phổ thông tốt nhất 2024" - chinh phục người dùng nhờ sự kết hợp của công nghệ chấm lượng tử và NanoCell của LG, mang đến màu sắc rực rỡ và chân thực. Sản phẩm được trang bị bộ xử lý Alpha 8 AI 4K kế thừa sức mạnh vượt trội của thế hệ TV OLED trước đó, giúp nâng cấp video có độ phân giải thấp lên chuẩn 4K mượt mà, hạn chế hiện tượng giật hình, mang đến những trải nghiệm giải trí chất lượng với mức giá phải chăng.

Những giải thưởng của LG tại sự kiện Tech Awards 2024 do VnExpress tổ chức là minh chứng cho vị thế tiên phong của hãng trong lĩnh vực công nghệ TV, đặc biệt là OLED TV, với cam kết không ngừng đổi mới để mang đến những sản phẩm ưu việt cho người dùng.

LG và hành trình hơn một thập kỷ dẫn đầu thị trường OLED TV

Theo Omdia, LG giữ vị trí số 1 toàn cầu suốt 11 năm liên tiếp về doanh số bán OLED TV (nguồn: Data Source: Omdia TV Sets Market Tracker by Unit shipment, 2013 – 2023). Tại Việt Nam, LG không chỉ chiếm lĩnh 63,7% thị phần TV OLED trong nửa đầu năm 2024, gấp 3,5 lần thương hiệu xếp sau trên thị trường TV. Những con số này cho thấy sự tín nhiệm từ người tiêu dùng và sức hấp dẫn vượt thời gian của các sản phẩm LG OLED TV.

Từ năm 2010 với sản phẩm đầu tiên là chiếc 15EL9500 OLED TV 15 inch, LG gây ấn tượng mạnh mẽ với thiết kế tinh tế và chất lượng hình ảnh vượt trội. Tiếp nối thành công này, năm 2012, LG tiếp tục ra mắt chiếc OLED TV 55 inch tiên phong trên thị trường, mở ra một kỷ nguyên mới cho công nghệ hiển thị. Chỉ hai năm sau, hãng tiếp tục ghi dấu ấn với mẫu OLED TV 4K tiên phong trên thế giới. Năm 2017, LG trở thành nhà cung cấp tấm nền OLED chủ lực cho nhiều thương hiệu khác, củng cố vị trí tiên phong của hãng.

Với thiết kế cực mỏng, OLED TV của LG vừa mang tới sự duy mỹ cho căn phòng, vừa cung cấp trải nghiệm nghe nhìn ấn tượng.

Đặc biệt, năm 2018, LG giới thiệu mẫu OLED TV độ phân giải 8K tiên phong, xác lập tiêu chuẩn mới về độ nét và chất lượng hiển thị. Đến năm 2020, LG tiếp tục làm giới công nghệ kinh ngạc với chiếc Signature OLED TV R – mẫu TV cuộn đột phá, mang đến trải nghiệm độc đáo và tối ưu hóa không gian sống. Giai đoạn từ 2020 đến 2024 chứng kiến sự cải tiến không ngừng của các thế hệ OLED TV, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người tiêu dùng. Năm 2024, LG cũng trình làng mẫu TV OLED SIGNATURE T là TV OLED 4K trong suốt tiên phong trên giới, thiết lập nên một chuẩn mực mới cho ngành công nghiệp TV. Tại CES 2025, dòng TV OLED 4K trong suốt cũng được LG nâng cấp với khả năng truyền hình ảnh và âm thanh với công nghệ không dây tiên phong.

TV OLED cũng giúp LG chinh phục được sáu giải thưởng Đổi mới Sáng tạo từ Hiệp hội Công nghệ Người tiêu dùng (CTA) tại Giải thưởng Sáng tạo CES® 2025 danh giá, bao gồm giải "Best of Innovation" cho hạng mục Video Display (Hiển thị Đa phương tiện). Đây cũng là năm thứ ba liên tiếp TV OLED từ LG được vinh danh là "Best of Innovation". Kể từ khi chính thức ra mắt vào năm 2013, TV OLED của LG luôn giành được ít nhất một Giải thưởng Sáng tạo CES hàng năm, củng cố vị thế thống trị của LG trên thị trường TV cao cấp.

Với khả năng hiển thị màu đen sâu, độ tương phản vô cực, hình ảnh sắc nét, LG OLED TV đã trở thành lựa chọn giải trí ưu tiên của nhiều gia đình.