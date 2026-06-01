TV3 kinh doanh ra sao trước khi Chủ tịch cùng 2 lãnh đạo bị khởi tố?

Ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn (ảnh: PECC3)

Thêm 3 lãnh đạo ngành điện bị khởi tố

Ngành điện tiếp tục ghi nhận thông tin không mấy tích cực khi CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3 (mã: TV3) vừa phát đi thông báo cho biết ngày 8/6, công ty đã nhận được thông báo từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn - Chủ tịch HĐQT, ông Lạc Thái Phước - Tổng Giám đốc và ông Phạm Hoàng Vinh - Kế toán trưởng.

Theo TV3, việc công bố thông tin được thực hiện theo quy định pháp luật. Đồng thời, công ty khẳng định hoạt động sản xuất kinh doanh hiện vẫn được tổ chức và triển khai bình thường theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và các quy chế quản trị nội bộ.

Công ty cho biết sẽ tiếp tục cập nhật các thông tin phát sinh liên quan theo đúng quy định.

Ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn (đứng phát biểu) và ông Lạc Thái Phước (ngồi ngoài cùng bên trái)

Đây không phải trường hợp cá biệt trong ngành điện. Trước đó, ngày 21/5, CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 (PECC2) cho biết ông Nguyễn Chơn Hùng và bà Bùi Thị Ngọc Lý, Kế toán trưởng, đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố trong quá trình điều tra vụ án xảy ra tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Tập đoàn PC1 và các đơn vị liên quan. Trước đó nữa, Chủ tịch HĐQT PC1 Trịnh Văn Tuấn cùng 6 lãnh đạo, cán bộ quản lý của doanh nghiệp cũng bị khởi tố với cáo buộc tham ô tài sản và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

TV3 kinh doanh ra sao?﻿

CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3 (EVNPECC3), tiền thân là Phòng Thiết kế điện trực thuộc Công ty Điện lực miền Nam (1975). Do nhu cầu phát triển nguồn và lưới điện nên Phân viện Quy hoạch và thiết kế điện được thành lập để thay thế cho Phòng Thiết kế điện của Công ty Điện lực miền Nam. Sau nhiều lần thay đổi, đến tháng 1/2007. Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ra Quyết định phê duyệt phương án và chuyển Công ty Tư vấn xây dựng điện 3 thành Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3.

Hiện TV3 hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực Tư vấn, khảo sát, thiết kế và dịch vụ kỹ thuật các công trình điện; xây dựng các công trình điện. Công ty đã chính thức niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) với phiên giao dịch đầu tiên là ngày 1 tháng 12 năm 2009.

Về kết quả kinh doanh, năm 2025 tình hình hoạt động SXKD của TV3 có chiều hướng tích cực hơn, với doanh thu đạt 330,24 tỷ đồng, tương đương 165,12% kế hoạch năm. Giá trị HĐ ký mới thực hiện đạt 525,99 tỷ đồng, đạt 219,16% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế ghi nhận 19,95 tỷ đồng, vượt 42% mục tiêu 14 tỷ đề ra.

Tại đại hội cổ đông thường niên 2026 diễn ra tháng 4 vừa qua, doanh nghiệp đã thông qua kế hoạch doanh thu năm nay đạt 330 tỷ đồng và LNTT đạt 20 tỷ đồng. Về phương án phân phối lợi nhuận 2025, TV3 dự kiến chia cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 5%.

Sau quý 1/2026, TV3 ghi nhận doanh thu xấp xỉ 50 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. Khấu trừ các chi phí liên quan, công ty báo LNTT đi ngang trên ngưỡng 4,1 tỷ đồng.

Tập đoàn điện lực Việt Nam đang nắm giữ gần 49% vốn điều lệ

Theo cơ cấu cổ đông tính đến cuối năm 2025 của TV3, Tập đoàn điện lực Việt Nam hiện là cổ đông lớn nhất với việc nắm giữ hơn 4,6 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 48,78% vốn. Ba người đại diện phần vốn này là ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn, ông Lạc Thái Phước và ông Trần Quốc Điền.

Ngoài ra, Công ty TNHH VP Invest là cổ đông lớn thứ 2 khi nắm giữ 18,03% vốn. Bà Bùi Thị Kim Yến là cổ đông lớn duy nhất là cá nhân khi sở hữu 11% vốn TV3. Bà Yến là vợ ông Trần Quốc Điền.

Vừa qua, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 đã thống nhất ông Trần Quốc Điền thực hiện nhiệm vụ Hội đồng quản trị chuyên trách Công ty kể từ ngày 01/5/2026 và thông qua việc không bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng giám đốc EVNPECC3 đối với ông Trần Quốc Điền sau khi hết thời hạn bổ nhiệm.

Trên thị trường, cổ phiếu TV3 hiện giảm trên 9% và đứng quanh ngưỡng 14.800 đồng/cp.