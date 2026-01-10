TVB bị HoSE nhắc nhở do chậm công bố thông tin

Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa có văn bản nhắc nhở về việc chậm công bố thông tin 24 giờ gửi đến Công ty Cổ phần Chứng khoán T-Cap (MCK: TVB, sàn HoSE).

Theo đó, ngày 31/12/2025, HoSE đã nhận được văn bản số 332/2025/CV-T-CAP của TVB công bố thông tin về Báo cáo kết quả giao dịch mua cổ phiếu quỹ.

Đến ngày 7/1/2026, HoSE nhận được công văn số 09/2026/CV-T-CAP công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

Tuy nhiên, căn cứ quy định tại điểm k khoản 1 Điều 11 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, TVB đã chậm công bố thông tin khi có sự thay đổi số cổ phiếu có quyền biểu quyết theo quy định.

Do đó, HoSE nhắc nhở và đề nghị TVB nghiêm túc tuân thủ các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán để đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

Chứng khoán T-Cap là tên gọi mới của Chứng khoán Trí Việt

Trước đó, ngày 22/12/2025, TVB đã hoàn tất việc thực hiện mua lại gần 2,98 triệu cổ phiếu quỹ với giá giao dịch bình quân 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị mua lại gần 29,8 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện mua lại được lấy từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Trước khi thực hiện giao dịch, TVB không sở hữu cổ phiếu quỹ nào, sau giao dịch doanh nghiệp chính thức sở hữu gần 2,98 triệu cổ phiếu.

Ở chiều ngược lại, vốn điều lệ của TVB giảm từ gần 1.121 tỷ đồng xuống còn hơn 1.091 tỷ đồng.

Liên quan đến cổ phiếu TVB, mới đây CTCP Tập đoàn Quản lý tài sản T-Corp (MCK: TVC, sàn HNX) đã đăng ký mua vào 800.000 cổ phiếu TVB trong giai đoạn 25/12/2025 - 23/01/2026.

Giao dịch có thể được thực hiện bằng phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận, nhằm mục đích đầu tư. Nếu hoàn tất, TVC sẽ nâng sở hữu tại TVB từ hơn 77,7 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 69,33%) lên hơn 78,5 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 70,04%).

Được biết, TVB là công ty con của TVC. Bên cạnh đó, cả 2 pháp nhân còn có cùng Chủ tịch HĐQT là bà Nguyễn Thị Hằng. Bà Hằng cũng đang trực tiếp nắm giữ 50.000 cổ phiếu TVB (tỷ lệ 0,04%).

Nếu giao dịch sắp tới thành công, TVC và nữ Chủ tịch sẽ sở hữu tổng cộng gần 78,6 triệu cổ phiếu TVB (tỷ lệ 70,09%).



