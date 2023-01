Twitter tiếp tục cắt giảm nhân sự trên phạm vi toàn cầu

Theo nguồn tin của Bloomberg, nhiều nhân viên của Twitter làm việc tại văn phòng ở Dublin (đảo Ireland) và Singapore đã bị cho nghỉ việc trong ngày 6/1. Trong số đó có quản lý trang web khu vực châu Á - Thái Bình Dương mới được bổ nhiệm Nur Azhar Bin Ayob và giám đốc cấp cao về chính sách doanh thu Analuisa Dominguez.



Một số nhân viên trong nhóm xử lý thông tin sai, khiếu nại và truyền thông nhà nước cũng bị cho nghỉ việc.

Phó chủ tịch quản lý bộ phận Tin cậy và An toàn của Twitter, Ella Irwin, đã xác nhận với Reuters rằng Twitter đã sa thải vài nhân viên trong bộ phận của bà nhưng không cung cấp thông tin chi tiết. Bà cho biết, bộ phận Tin cậy và An toàn (phụ trách kiểm duyệt nội dung và quản lý an ninh mạng) có hàng nghìn nhân viên làm công việc kiểm duyệt nội dung hàng ngày. Bà cũng cho biết những nhân viên bị sa thải là những người làm việc ở các văn phòng có khối lượng việc không nhiều hoặc những nơi chuẩn bị được sáp nhập.

Theo hãng tin AFP, sau khi tỷ phú Elon Musk trở thành chủ sở hữu chính thức của Twitter, nền tảng mạng xã hội này trải qua quãng thời gian cải cách lớn, với nhân sự xáo trộn và sa thải hàng loạt. Twitter đã sa thải khoảng 3.700 nhân viên vào đầu tháng 11/2022 trong nỗ lực cắt giảm chi phí doanh nghiệp, trong khi nhiều nhân viên khác thì tự nộp đơn nghỉ việc. Tháng trước, Twitter vừa bị kiện vì mạng xã hội này được cho là đã cố tình sa thải nhiều nhân viên nữ.

Cũng kể từ sau khi ông Musk tiếp quản Twitter, số lượng bài viết có xu hướng phân biệt chủng tộc hoặc thù địch đã gia tăng. Điều này một mặt khiến các nhà quản lý soi xét kỹ lưỡng, mặt khác cũng khiến các nhà quảng cáo lớn, vốn mang lại nguồn thu nhập chính cho Twitter, rời bỏ mạng xã hội này.

Tháng 12/2022, Ủy viên Liên minh châu Âu phụ trách Thị trường nội khối Thierry Breton cho rằng Twitter còn nhiều việc phải làm để tuân thủ các quy định của Liên minh châu Âu (EU) về việc kiểm duyệt nội dung, gỡ bỏ thông tin sai lệch và hạn chế quảng cáo tập trung vào những nhóm đối tượng nhất định.