Tỷ giá hạ nhiệt, Kho bạc muốn mua thêm 300 triệu USD từ các ngân hàng

Ảnh minh hoạ

Kho bạc Nhà nước (KBNN) mới đây đã thông báo nhu cầu mua ngoại tệ từ ngân hàng thương mại (NHTM) với khối lượng dự kiến là tối đa 300 triệu USD, loại hình giao dịch là giao dịch giao ngay; ngày giao dịch là 13/3/2025; ngày thanh toán dự kiến là 17/3/2025. Đây là đợt chào mua ngoại tệ thứ 4 của KBNN kể từ đầu năm 2025 đến nay.

Trước đó, KBNN đã chào mua tối đa 150 triệu USD, 200 triệu USD và 150 triệu USD từ các ngân hàng, với ngày giao dịch lần lượt là 13/2, 19/2 và 25/2. Như vậy, trong vòng 1 tháng qua, KBNN đã chào mua tổng cộng 800 triệu USD từ các ngân hàng thương mại.

Động thái của KBNN được đánh giá sẽ ảnh hưởng tới nguồn cung ngoại tệ và tỷ giá. Trước đó, NHNN từng cho biết tỷ giá USD/VND chịu nhiều áp lực trong năm 2024 một phần do phải cân đối lượng ngoại tệ rất lớn cho Bộ Tài chính để trả nợ nước ngoài.

Trên thị trường ngân hàng, giá USD hiện dao động quanh mức 25.710 VND/USD ở chiều bán và 25.320 VND/USD ở chiều mua vào. So với mức đỉnh ghi nhận vào đầu tháng 3, giá USD niêm yết tại các ngân hàng đã giảm khoảng 70 đồng.

Dù vẫn giao dịch ở vùng cao lịch sử, song đà tăng của tỷ giá USD/VND đã chững lại trong bối cảnh sức mạnh của đồng bạc xanh đã suy yếu trên thị trường quốc tế. Hiện, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh của đồng USD - đang dao động quanh vùng 104 điểm, giảm gần 3% so với cuối tháng 2 và gần 4% so với cuối năm 2024. Đồng USD giảm so với hầu hết các loại tiền tệ khi bị đè nặng bởi triển vọng tăng trưởng không chắc chắn của Mỹ do lo ngại về tác động của thuế quan đối với lạm phát và nền kinh tế.

Thị trường hiện đang kỳ vọng FED sẽ thực hiện 3 lần cắt giảm lãi suất trong năm nay với đợt giảm đầu tiên gần như chắc chắn sẽ được thực hiện vào tháng 6 sắp tới. Dữ liệu lạm phát CPI của Mỹ công bố vào thứ Tư tuần này và cuộc họp của FED vào tuần tới sẽ được theo dõi chặt chẽ nhằm đánh giá khả năng cơ quan này sẽ can thiệp hỗ trợ nền kinh tế Mỹ.