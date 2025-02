Tỷ giá trung tâm tiếp tục tăng, USD ngân hàng xuất hiện diễn biến lạ

Cụ thể, tại Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá trung tâm hôm nay ở mức 24.633 VND/USD, tăng 31 đồng so với sáng 18/2. Với biên độ +/-5%, tỷ giá trần hôm nay là 25.865 VND/USD và tỷ giá sàn là 23.401 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước tăng lên mức 23.422 - 25.782 VND/USD (mua vào - bán ra).

Tại các ngân hàng thương mại, sau phiên tăng mạnh lên mức 25.750 VND/USD ở chiều bán ra ngày hôm qua, đến hôm nay, giá USD ghi nhận diễn biến tăng giảm trái chiều.

Cụ thể, Vietcombank, BIDV, Eximbank đồng loạt giảm 20 đồng mỗi USD ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày hôm qua. Hiện tỷ giá USD tại Vietcombank và BIDV cùng niêm yết ở mức 25.340 - 25.700 VND/ USD. Trong khi đó, Eximbank điều chỉnh giá USD về mức 25.340 - 25.690 VND/USD.

Ở chiều ngược lại, Techcombank, VPBank tăng nhẹ giá USD ở hai chiều mua vào và bán ra, trung bình 5 đồng mỗi USD. Tỷ giá USD tại Techcombank và VPBank lần lượt niêm yết ở mức 25.365 - 25.710 VND/USD và 25.325 - 25.695 VND/USD.

Riêng VietinBank tăng mạnh tỷ giá USD mua vào thêm 173 đồng nhưng giảm 47 đồng ở chiều bán ra. Hiện nhà băng này đang niêm yết tỷ giá quanh mức 25.343 - 25.703 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD tiếp tục giữ nguyên, xoay quanh mốc 25.610 - 25.710 VND/USD.

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác, đã tăng nhẹ lên mức 107,02 điểm. Tỷ giá USD đã tăng giá so với các loại tiền tệ chính, dẫn đầu là mức tăng so với đồng euro nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn trong bối cảnh lo ngại về thuế quan và các cuộc đàm phán căng thẳng về xung đột Nga - Ukraine.