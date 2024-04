Tỷ giá USD trong nước đồng loạt tăng sau dữ liệu lạm phát Mỹ

Tỷ giá trung tâm hôm nay (11/4) được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố ở mức 24.046 VND/USD, tăng 10 đồng so với phiên hôm qua. Với biên độ 5%, hiện tỷ giá USD các ngân hàng thương mại (NHTM) được phép giao dịch là từ 22.844 - 25.248 VND/USD.

Tại Sở Giao dịch, NHNN cũng tăng giá bán USD thêm 11 đồng, lên 25.198 VND/USD và giữ nguyên giá mua ở mức 23.400 VND/USD.

Trên thị trường ngân hàng, tỷ giá USD niêm yết tại các nhà băng đồng loạt tăng trong sáng nay.

Theo khảo sát lúc 10h00, Vietcombank tăng 20 đồng ở cả hai chiều giao dịch so với cuối phiên hôm qua, lên mua - bán ở mức 24.780 – 25.150 VND/USD. Tính từ đầu năm đến nay, giá USD tại Vietcombank – Ngân hàng có quy mô giao dịch ngoại tệ lớn nhất hệ thống – đã tăng khoảng 730 đồng, tương đương khoảng 3%.

Tương tự BIDV cũng đưa giá mua – bán USD lên 24.840 – 25.150 VND/USD, tăng 40 đồng so với cuối ngày hôm qua. Trong khi VietinBank tăng giá mua 73 đồng và tăng giá bán 33 đồng, giao dịch ở mức 24.763 – 25.183 VND/USD.

Bên các ngân hàng tư nhân, Techcombank, MB, ACB, Eximbank và Sacombank đồng loạt tăng 50 –60 đồng/USD ở cả hai chiều giao dịch, đưa giá mua lên khoảng 24.770 – 24.830 VND/USD và giá bán USD lên khoảng 25.150 – 25.190 VND/USD.

Chung xu hướng với thị trường chính thức, giá USD tự do đang được mua - bán ở mức 25.400 – 25.500 đồng, tăng 50 đồng ở cả hai chiều giao dịch so với mức khảo sát cùng thời điểm ngày hôm qua.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng trong nước lúc 10h00 (Nguồn: Quang Hưng tổng hợp)

Tỷ giá USD trong nước đồng loạt tăng trong bối cảnh đồng bạc xanh mạnh lên trên thị trường quốc tế, sau khi dữ liệu lạm phát tháng 3 của Mỹ mới được công bố cao hơn dự báo.

Trong tháng 3/2024, chỉ số CPI Mỹ tăng 0,4% so với tháng trước và tăng 3,5% so với cùng kỳ, đều cao hơn dự báo của các chuyên gia lần lượt là 0,3% và 3,4%. Con số tháng 3 cũng cao hơn 0,3 điểm phần trăm so với tháng 2, cho thấy lạm phát đã tăng tốc trở lại, theo báo cáo của Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) trong ngày 10/04.

Lạm phát cốt lõi tăng 0,4% so với tháng trước trong tháng 3, so với kỳ vọng tăng 0,3%. Hàng năm, nó tăng 3,8%, so với mức tăng ước tính 3,7%.

"Những số liệu mới này ủng hộ Fed giữ lãi suất cao hơn lâu hơn, vì Chủ tịch Powell gần đây nói ông ấy muốn có được sự tin tưởng chắc chắn hơn rằng lạm phát đang thực sự giảm về mục tiêu 2%. Số liệu ngày hôm nay không mang lại sự tin tưởng như thế", Giám đốc phụ trách mảng trái phiếu của công ty Key Wealth, ông Rajeev Sharma, nhận định với CNBC.

Biên bản cuộc họp cuối cùng của Fed được công bố hôm qua cũng cho thấy các quan chức ngân hàng trung ương lo lắng rằng tiến trình lạm phát chậm lại có thể sẽ phải giữ lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn.

Trong bối cảnh triển vọng Fed giảm lãi suất vào tháng 6 dần xa với, sức mạnh đồng bạc xanh dự báo duy trì ở ngưỡng cao và tỷ giá VND/USD vẫn sẽ chịu áp lực trong thời gian tới.

Trước đó, nhằm giải tỏa bớt phần nào áp lực tỷ giá, NHNN đã phát hành tín phiếu với hình thức đấu thầu lãi suất kể từ ngày 11/03. Tuy vậy, biện pháp chỉ giúp làm chậm đà giảm giá của tiền đồng trong bối cảnh diễn biến thị trường thế giới không thuận lợi.

Theo giới phân tích, các áp lực đối với tỷ giá vẫn thường trực và khả năng đồng VND giảm giá vẫn sẽ hiện hữu.

Trong báo cáo phân tích mới công bố, Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cho rằng, giai đoạn này điểm tích cực là thặng dư cán cân thương mại hàng hóa được duy trì đi cùng với mức vốn đăng ký và giải ngân FDI tăng so với cùng kỳ. Mặt bằng lãi suất tiếp tục phá sâu vùng đáy khiến áp lực tỷ giá luôn thường trực khi DXY vẫn duy trì ở mức cao. Theo đó, khả năng đồng VND giảm giá vẫn sẽ hiện hữu.

"Diễn biến tỷ giá sẽ phụ thuộc lớn vào cung ngoại tệ tại từng thời điểm với các yếu tố chi phối thuộc về dòng tiền đầu tư trực tiếp và gián tiếp, kiều hối,… Với các áp lực tỷ giá thường trực, chúng tôi dự báo VND có thể giảm giá ~3% so với USD trong năm 2024", VCBS cho biết.

Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cũng cho rằng, tiền đồng có thể mất giá khoảng 3% trong nửa đầu năm 2024, khi tỷ giá trên thị trường liên ngân hàng hiện đã vượt ngưỡng tâm lý là 25.000 đồng/USD.

"Tỷ giá trên thị trường vượt đỉnh cũ đã thiết lập vào tháng 11/2022, đà tăng này có thể tiếp diễn đưa tỷ giá trên thị trường liên ngân hàng lên sát ngưỡng 25.500 đồng/USD như mức neo của tỷ giá trên thị trường tự do. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn kỳ vọng áp lực tỷ giá sẽ hạ nhiệt trong nửa sau của quý 2 khi Fed bắt đầu cắt giảm lãi suất", VDSC dự báo.