Tỷ phú Elon Musk nêu lý do cho đề xuất xóa bỏ EU

Tỷ phú người Mỹ Elon Musk.

"EU cần phải bị bãi bỏ và trả lại chủ quyền cho từng quốc gia để chính phủ có thể đại diện tốt hơn cho người dân của mình", tỷ phú Musk viết trong một bài đăng trên nền tảng mạng xã hội X.

Ông cũng lưu ý rằng, bộ máy quan liêu châu Âu đang "dần dần bóp nghẹt châu Âu".

Trong bài đăng của mình, doanh nhân này đặt câu hỏi về sự khôn ngoan trong việc Mỹ ủng hộ EU, và hỏi rằng, chính xác thì Washington đang bảo vệ Brussels khỏi điều gì.

Bình luận trên của ông Musk được đưa ra trong bối cảnh Ủy ban châu Âu gần đây đã áp dụng khoản tiền phạt 120 triệu euro đối với nền tảng X của ông vì vi phạm Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số.

Quy định này, có hiệu lực từ tháng 8/2023, yêu cầu các nền tảng trực tuyến phải chống lại thông tin sai lệch, phân biệt chủng tộc và giao dịch bất hợp pháp, cũng như phải minh bạch về mặt thuật toán.

Đáp lại bình luận của ông Musk, người dùng X đã đề xuất một cách tiếp cận tương tự cho Mỹ - chia đất nước thành các tiểu bang có chủ quyền để loại bỏ bộ máy quan liêu liên bang.

Hiện vẫn chưa có phản ứng chính thức nào từ Brussels trước lời chỉ trích của tỷ phú Musk.