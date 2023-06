Tỷ phú giới đầu tư có cách tiêu tiền lạ: Cố tình nói bậy để “được” phạt 700 triệu đồng, qua mặt nhiều dân buôn để bán thuốc rẻ gấp 10 lần

Mark Cuban là một doanh nhân, tỷ phú có khối tài sản ròng trị giá 5,1 tỷ USD và là “cá mập” khét tiếng tại chương trình Shark Tank Mỹ. Sinh ra trong một gia đình thuộc tầng lớp lao động ở Pittsburgh, khi còn nhỏ Mark Cuban phải đi gõ cửa từng nhà để bán đồ lặt vặt. Trước khi trở nên thành công và giàu có, ông từng một thời lận đận khi học nghề gì cũng thất bại, bán sữa không thành công và bị "tống cổ" khỏi một công ty phần mềm.

Tuy nhiên, sau khi sở hữu khối tài sản tỷ USD, Mark Cuban lại có lối chi tiền không giống ai.

Vung tiền mặt mua 1 BĐS "chẳng để làm gì"

Vào tháng 12/2021, Mark Cuban mua toàn bộ thị trấn Mustang ở bang Texas của Mỹ với giá hơn 45 tỷ đồng. Với dân số chỉ 23 người, nơi này ban đầu được rao bán với giá hơn 90 tỷ đồng vào năm 2017. Tuy nhiên, nó chưa bao giờ được bán vì giá quá cao.

Lý do Mark Cuban mua nơi này đơn giản là vì bạn của ông muốn bán. Tỷ phú người Mỹ cuối cùng đã chi trả toàn bộ bằng tiền mặt. Song ông thừa nhận rằng không biết sẽ làm gì với thành phố.

Thị trấn được thành lập vào đầu những năm 1970, khi nó được biết đến chủ yếu là một hố nước địa phương ở Hạt Navarro khô hạn. Ngày nay, nó chỉ có một công viên xe kéo và câu lạc bộ Wispers Cabaret trong tình trạng hư hỏng.

Google Maps đã cập nhật tên của câu lạc bộ được sửa thành "Mark Cabaret".

Tỷ phú Mark Cuban. Ảnh: CNBC

Cố tình để bị phạt gấp đôi nhằm 1 mục đích

Vào năm 2015, Mark Cuban, tỷ phú kiêm chủ sở hữu đội bóng rổ Dallas Maverick đã có cuộc đối đầu với CEO của Intel, Brian Krzanich trong showmatch Leage of Legends IEM San Jose. Điều đặc biệt, cuộc chiến này nhằm gây quỹ từ thiện cho Cybersmile Foundation, tổ chức phi chính phủ đấu tranh chống lại nạn bạo hành, bắt nạt trực tuyến. Trong trận đấu, ông đã không ít lần thốt ra những lời thiếu lịch sự.

Sau đó, ban tổ chức đã thẳng tay phạt Mark Cuban 15.000 USD (tương đương 353 triệu đồng) vì tội... chửi bậy.

Trên sân khấu, nữ MC thông báo "tội danh" của Cuban cũng như khoản tiền phạt sẽ được dùng làm từ thiện. Vị tỷ phú nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hỏi nữ MC cho chắc và nói bậy thêm câu nữa để nhân đôi tiền phạt lên 30.000 USD (tương đương 700 triệu đồng) vì cuối cùng cũng để làm từ thiện.

Bỏ tiền để bán thuốc rẻ hơn 10 lần

Năm 2022, tỷ phú 64 tuổi khai trương hiệu thuốc trực tuyến Mark Cuban Cost Plus Pharmacy (MCCPP) dành cho các loại thuốc gốc, hứa hẹn sẽ giảm giá mạnh so với các nhà phân phối truyền thống. Một số loại thuốc của thương hiệu rẻ hơn 10 lần so với những loại thuốc được bán ở những nơi khác.

Hiệu thuốc cho biết họ sẽ qua mặt các "người trung gian" trong ngành chăm sóc sức khỏe (được gọi là người quản lý quyền lợi dược phẩm) và giúp người tiêu dùng tránh được giá thuốc cao bằng cách tính giá của nhà sản xuất cộng với 15% cố định và phí dược sĩ. Ngoài ra, MCCPP đạt được mức tiết kiệm chi phí như vậy nhờ vào việc loại bỏ các kế hoạch bảo hiểm.

Hình minh họa. Ảnh: Washington Examiner

Chi phí thuốc cao ngất trời từ lâu đã là vấn đề ở Mỹ. Cuộc thăm dò của Gallup cho thấy 18 triệu người Mỹ không đủ khả năng mua ít nhất một loại thuốc do bác sĩ kê.

Hiệu thuốc online của Mark Cuban hiện cung cấp 100 loại thuốc chung để điều trị nhiều loại bệnh, bao gồm bệnh tiểu đường, hen suyễn và các bệnh tim.

Hào phóng với thế giới nhưng keo kiệt với chính mình

Khi còn nhỏ, Mark Cuban đã quen với lối sống bình dân, tiết kiệm. Những thủ thuật tiết kiệm tiền của vị tỷ phú vẫn có giá trị lớn với người trẻ ngày nay.

Vị tỷ phú này thừa nhận mình có thói quen đi siêu thị vào lúc nửa đêm để mua đồ giảm giá. Lúc này, các siêu thị sẽ để riêng những thực phẩm cận date và hạ giá để thu hút khách hàng. Có thể thấy đây là một trong những cách tiết kiệm rất thông minh và thú vị của tỷ phú Cuban. Những người trẻ đang muốn tiết kiệm tiền cũng nên học hỏi mẹo nhỏ này để giảm thiểu chi phí mua sắm.

Ông cũng không ở một mình để tránh lãng phí tiền thuê nhà. Thay vào đó, Mark Cuban ở cùng với 5 người bạn, như vậy chi phí sinh hoạt cũng giảm đi rất nhiều.

Tổng hợp SCMP, Luxurylaunches