Tỷ phú Masayoshi Son ‘bớt liều’

Tờ Bloomberg đưa tin, quỹ Vision của Tập đoàn SoftBank đã ghi nhận khoản lãi đầu tiên trong hơn một năm và cho biết họ đang “thận trọng tiếp tục đầu tư” để tận dụng cơ hội trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và các công nghệ mới nổi khác.

Quỹ Vision đã đầu tư 1,6 tỷ USD trong quý kết thúc vào tháng sáu sau thời gian tạm ngưng gần như hoàn toàn khi các nhà đầu tư trở nên không còn quan tâm đến các startup mãi đốt tiền và không thể có lãi. Dẫu vậy, con số 1,6 tỷ USD vẫn chỉ là một phần rất nhỏ so với tốc độ chi tiêu ban đầu của quỹ.

"Chúng tôi đang đầu tư một cách thận trọng, trong lòng có một chút lo lắng", Giám đốc Tài chính của SoftBank là Yoshimitsu Goto nói trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh mới đây. "Nhưng việc một nhà đầu tư chỉ chọn phương án an toàn thì cũng giống như không làm gì cả".

Dưới sự lãnh đạo của người sáng lập Masayoshi Son, SoftBank đã đầu tư hơn 140 tỷ USD vào các startup không có lợi nhuận từ năm 2017, làm tăng giá trị vốn trên khắp thế giới trước khi bị suy yếu bởi đại dịch Covid-19, chiến dịch siết chặt lĩnh vựccông nghệ của Trung Quốc và việc tăng lãi suất của Ngân hàng Trung ương Mỹ. Năm ngoái, Quỹ Vision đã ghi nhận một khoản lỗ kỷ lục 30 tỷ USD.

Nhưng một năm kiềm chế đã giúp SoftBank khôi phục lại vị thế tài chính của mình. Công ty đã tích luỹ một số tiền lên đến gần 6 nghìn tỷ yen (42 tỷ USD), Goto nói rằng đây là số lượng tiền mặt lớn nhất từ trước đến nay đối với công ty. Tỷ lệ vay nợ so với giá trị vốn cổ phần của các tài sản của SoftBank, còn gọi là tỷ lệ vay/vốn (loan-to-value ratio), đã giảm xuống 8% vào cuối tháng sáu, mức thấp nhất từ trước đến nay.

Quỹ Vision của SoftBank đã đạt mức lãi 61 tỷ yên trong quý kết thúc vào tháng sáu, so với khoản lỗ 2,3 nghìn tỷ yên cùng kỳ năm trước. Điều đó đã giúp SoftBank báo cáo một khoản lỗ ròng toàn tập đoàn nhỏ hơn, tuy nhiên, công ty Nhật Bản vẫn còn lỗ do lợi nhuận bị ảnh hưởng bởi các khoản lỗ giấy tờ trên cổ phần của mình trong Alibaba Group Holding, Deutsche Telekom AG và T-Mobile US Inc.

"Chuyển sang chế độ tấn công", đó là điều ghi trên một slide trong bài thuyết trình của CFO Goto. "Nhưng từ góc độ của Giám đốc Tài chính, tôi muốn thấy chúng ta làm điều đó một cách cẩn trọng", Goto nói.

Mức độ quyết liệt mà Son có thể tiến hành các thỏa thuận giao dịch mới sẽ phụ thuộc vào kế hoạch niêm yết công ty Arm của SoftBank. Nhà thiết kế vi mạch đang kỳ vọng huy động lên đến 10 tỷ USD trong một đợt IPO có thể diễn ra vào tháng 9 tại mức định giá từ 60 tỷ đến 70 tỷ USD. Nếu thành công, đây sẽ là thương vụ IPO trong lĩnh vực công nghệ lớn nhất trong lịch sử sau Alibaba Group Holding Ltd. và Meta Platforms Inc.

Nhưng Arm đã gặp khó khăn về mặt tài chính trong quý gần đây. Họ đã ghi nhận khoản lỗ quý là 9,5 tỷ yên do doanh số bán hàng giảm 11%, chịu ảnh hưởng của sự giảm chậm trong doanh số bán điện thoại thông minh và sự tích trữ hàng tồn kho trên thị trường điện tử. Goto từ chối tiết lộ thông tin chi tiết về kế hoạch niêm yết.

"Kế hoạch niêm yết của Arm đang diễn ra rất suôn sẻ", ông nói. Son đã giao phần thuyết trình về kết quả kinh doanh cho Goto từ tháng 11 năm ngoài vì ông nói muốn tập trung vào Arm.

Chỉ số Nasdaq 100, một chỉ số đại diện cho hiệu suất cổ phiếu công nghệ, đã tăng 15% trong quý kết thúc vào tháng sáu, kết thúc nửa đầu năm với kết quả tốt nhất từ trước đến nay. Sự thúc đẩy về trí tuệ nhân tạo và giảm lo ngại về lãi suất cao đã tăng cường hoạt động đầu tư của SoftBank vào các công ty như Grab Holdings, Coupang và Roivant Sciences. Tomoaki Kawasaki, một nhà phân tích cấp cao tại công ty chứng khoán Iwai Cosmo, cho biết sự tăng giá của cổ phiếu công nghệ sẽ có lợi cho SoftBank cả trong việc niêm yết Arm và giá trị của các công ty trong danh mục đầu tư của họ.

"Một khi Arm IPO, nhà đầu tư sẽ có thể đặt cược vào hai nguồn lợi nhuận: Một từ Arm và các khoản đầu tư khác liên quan đến trí tuệ nhân tạo và vi mạch. Và một nguồn khác từ sự mở rộng của các khoản đầu tư của Quỹ Vision", ông nói.

SoftBank đã cắt giảm mạnh lực lượng lao động của Quỹ Vision, một phần vì họ đã rút lui khỏi các khoản đầu tư mới. Chi nhánh này đã giảm số lượng nhân viên khoảng 30% trong năm tài chính vừa qua và bắt đầu một vòng sa thải khác trong năm nay. Navneet Govil, thành viên ban điều hànhcác Quỹ Vision xác nhận rằng đã có một vòng sa thải khác trong quý kết thúc vào tháng sáu, nhưng không tiết lộ chi tiết về số lượng việc làm đã bị cắt giảm.

"Chúng tôi tin rằng mình đã điều chỉnh tổ chức theo quy mô thích hợp cho cơ hội đầu tư có thể thấy trong tương lai", Govil nói trong cuộc gọi công bố kết quả kinh doanh.

SoftBank đã tiêu một phần lớn trong số 166 tỷ USD mà họ huy động được cho các quỹ đầu tư. Nhưng công ty này vẫn có nhiều tiền mặt để đầu tư hơn so với hầu hết các công ty mạo hiểm khác.

"Chúng tôi có hơn 8 tỷ USD vốn có sẵn trong Quỹ Vision 2 để đầu tư", Govil nói.

