Tỷ phú Mỹ thừa nhận một ‘sự thật mất lòng’: Mỹ không thể đuổi kịp quốc gia này trong cuộc đua ứng dụng AI, giá rẻ vẫn là yếu tố quyết định

Theo vị tỷ phú, Mỹ có thể có “bộ não” trong việc dẫn đầu ngành chip AI trên toàn cầu, nhưng Trung Quốc lại sở hữu sức mạnh để sản xuất các ứng dụng cho những con chip đó.

Nhà sáng lập của Bridgewater Associates, giả thích rằng Trung Quốc có lợi thế hơn Mỹ trong sản xuất chip bán dẫn và tạo ra cách để áp dụng AI, dù chip của Mỹ sẽ hoạt động hiệu quả hơn một chút. Mỹ thiết kế chip nhưng lại không thể sản xuất hiệu quả, rõ ràng là Mỹ không không thể sản xuất mọi thứ một cách hiệu quả về chi phí.

Tỷ phú Ray Dalio.

Thay vào đó, lợi thế của Mỹ trong cuộc đua phát triển chip AI chính là khoản đầu tư không ngừng nghỉ vào giáo dục đại học và nghiên cứu, vốn đã thu hút lực lượng lao động toàn cầu.

Ông nói: “Nếu Mỹ có thể kết hợp sự sáng tạo đó một cách hiệu quả thì sẽ có những thứ tạo lợi thế cạnh tranh. Tôi không nghĩ là Mỹ có thể cạnh tranh với Trung Quốc.”

Cuộc đua phát triển AI giữa Mỹ và Trung Quốc đã “nóng” lên. Vào tháng 1, nhà phát triển tưởng như vô danh của Trung Quốc, DeepSeek, đã công bố một mô hình AI mở với chi phí sản xuất rẻ và nhanh hơn nhiều so với mô hình o1 của OpenAI. Tuyên bố của DeepSeek được đưa ra bất chấp việc chính quyền Biden kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất khẩu công nghệ liên quan đến AI sang Trung Quốc.

Trong khi đó, Mỹ đã thúc đẩy việc sản xuất chip trong nước. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), công ty sản xuất hầu hết các chip bán dẫn tiên tiến trên thế giới, đang chuẩn bị đầu tư 100 tỷ USD vào các nhà máy chip tại Mỹ, một phần trong kế hoạch của Tổng thống Trump nhằm đưa Mỹ dẫn đầu trong cuộc cạnh tranh AI.

Hồi tháng 1, Dalio nhận định rằng AI là “cuộc chiến mà không quốc gia nào muốn thua” và với họ chiến thắng còn quan trọng hơn cả lợi nhuận.

Dù chip do Trung Quốc sản xuất có phần yếu thế so với công nghiệp của Mỹ, nhưng những sản phẩm này vẫn rẻ hơn đáng kể so với đối thủ phương Tây. Và Trung Quốc có thể sẽ chuyển trọng tâm sang việc phát triển ứng dụng của AI, theo Dalio.

Triển vọng lạc quan mà DeepSeek mang lại đã thúc đẩy sự tự tin của các nhà đầu tư Trung Quốc, bao gồm cả kỳ vọng vào tiềm năng của các hãng sản xuất robot. Jacqueline Du, giám đốc nghiên cứu công nghệ công nghiệp Trung Quốc của Goldman Sachs, nhận định rằng robot là “hiện thân tốt nhất của công nghệ trí tuệ nhân tạo” ngày này và nói rằng Trung Quốc là thị trường tuyệt vời để các nhà đầu tư đang tìm kiếm cơ hội.

Hiện tại, Mỹ vẫn có lợi thế hơn Trung Quốc về cơ sở hạ tầng nghiên cứu AI. Theo Chỉ số AI của Stanford, đo lường về mức độ phát triển và hiệu suất công nghệ cùng nhiều yếu tố khác, Mỹ đã đầu tư 67,2 tỷ USD vào nghiên cứu AI, trong khi Trung Quốc là 7,8 tỷ USD. Washington dẫn trước Trung Quốc về các ấn phẩm nghiên cứu về công nghệ này.

Lợi thế của Mỹ về tiềm lực đầu tư trí tuệ trong nghiên cứu AI cho thấy Trung Quốc sẽ không thể giành được chiến thắng quyết định trong cuộc chiến AI, Dalio dự đoán. Ông đã dự báo về tương lai của AI, trong đó có những nỗ lực bền bỉ trong việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ xung quanh công nghệ này.

Vị tỷ phú nói: “Những thực thể khác nhau sẽ dẫn trước trong những mảng khác nhau.”

Tham khảo Fortune