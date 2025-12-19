Tỷ phú Trần Đình Long nhấn nút dự án 10.000 tỷ: Sẽ ra lò thép ray "Made in Vietnam" sớm hơn một năm so với kế hoạch

Sự kiện diễn ra tại Khu công nghiệp phía Đông Khu Kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi không chỉ đánh dấu bước mở rộng quy mô của "vua thép" mà còn là cột mốc quan trọng của ngành công nghiệp nặng Việt Nam.

Đây là dự án được định danh là công trình chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, thể hiện cam kết mạnh mẽ của khối doanh nghiệp tư nhân trong việc hiện thực hóa hạ tầng giao thông chiến lược quốc gia.

Ảnh: Hòa Phát

Dự án Nhà máy sản xuất ray và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất có công suất thiết kế 700.000 tấn/năm, tổng vốn đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng, được triển khai trên diện tích gần 15 ha tại Khu công nghiệp phía Đông Khu Kinh tế Dung Quất.

Tại buổi lễ, ông Mai Văn Hà – Giám đốc Công ty Thép Hòa Phát Dung Quất nhấn mạnh: “Nghị định 319 tạo ra thời cơ ngàn năm có một để xây dựng ngành công nghiệp đường sắt do người Việt Nam làm chủ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong nước tham gia các dự án lớn của đất nước. Tập đoàn Hòa Phát cam kết với Chính phủ thực hiện dự án đúng tiến độ, phục vụ các dự án đưởng sắt trọng điểm đang triển khai”.

Ảnh: Hòa Phát

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đánh giá, dự án của Hòa Phát phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp của tỉnh và của cả nước, góp phần đáp ứng nhu cầu phát triển hạ tầng giao thông, giảm chi phí nhập khẩu.

“Hơn 9 năm triển khai tại Quảng Ngãi, Hòa Phát đã được cấp chủ trương đầu tư 7 dự án tại Dung Quất với tổng vốn hơn 185.000 tỷ đồng. Các dự án đã đóng góp lớn vào ngân sách tỉnh, giải quyết nhu cầu việc làm và thực hiện tốt an sinh xã hội”, ông Giang cho biết.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi tin tưởng với năng lực và kinh nghiệm của Hòa Phát, dự án sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt sẽ đóng góp vào ngân sách nhà nước, thúc đẩy phát triển công nghiệp, dịch vụ của tỉnh và ngành thép Việt Nam, đồng thời giải quyết việc làm cho người lao động.

Nhà máy được đầu tư dây chuyền công nghệ hiện đại bậc nhất thế giới hiện nay từ Tập đoàn SMS Group (Đức) và Primetals (Anh). Đây là dây chuyền hiện đại hàng đầu châu Âu, sử dụng hệ thống giá cán bốn trục siêu linh hoạt có độ chính xác cao, giúp đảm bảo chất lượng đồng nhất theo tiêu chuẩn đường sắt cao tốc quốc tế.

Sản phẩm thép công nghệ cao của nhà máy bao gồm: ray đường sắt tốc độ cao, các loại thép ray đường sắt đô thị, ray cầu trục. Ngoài ra, nhà máy còn sản xuất các dòng thép hình U, I, H, V và nhiều loại thép đặc biệt khác. Sản phẩm ray đường sắt cao tốc đầu tiên dự kiến ra mắt vào năm 2027, giúp Hòa Phát trở thành doanh nghiệp đầu tiên và duy nhất ở Đông Nam Á sản xuất được loại thép này.

Với lợi thế luyện thép từ quặng sắt ít tạp chất, ray thép Hòa Phát sản xuất đạt chiều dài lên đến 100m, độ thẳng, độ phẳng cao, độ cứng ray vượt trội. Hòa Phát kiểm soát hình học thanh ray chuẩn xác bằng thiết bị laser, siêu âm khuyết tật bên trong đảm bảo chất lượng ray thép hoàn hảo trước khi đưa ra thị trường.

Sản phẩm tuân thủ những tiêu chuẩn khắt khe nhất thế giới, bao gồm EN 3674 (Châu Âu), JIS E1120 (Nhật Bản) và TB/T2344 (Trung Quốc), đáp ứng yêu cầu kỹ thuật nghiêm ngặt trong ngành giao thông và công nghiệp nặng.

Ảnh: Hòa Phát

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát Trần Đình Long cho biết, Tập đoàn tập trung đẩy mạnh sản xuất các dòng thép chất lượng cao, thép đặc biệt, trong đó có thép ray đường sắt tốc độ cao để góp phần làm chủ công nghệ và phát triển ngành công nghiệp đường sắt của Việt Nam trong tương lai gần.

Ngày 12/12/2025, Chính phủ ban hành Nghị định 319/NĐ-CP về cơ chế đặc thù, đặc biệt về khoa học, công nghệ đối với công trình trọng điểm quốc gia trong lĩnh vực đường sắt. Đây là Nghị định rất kịp thời nhằm phát triển ngành công nghiệp đường sắt theo hướng tự chủ công nghệ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong nước tham gia các dự án trọng điểm. Trong đó, Hòa Phát tích cực tham gia cung ứng các sản phẩm thép ray, thép chất lượng cao cho dự án.

Về tiến độ, Chủ tịch HĐQT Trần Đình Long cho biết tập đoàn đã hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng và pháp lý. Ngay sau lễ khởi công, các nhà thầu sẽ đồng loạt triển khai thi công để đến giữa năm 2026 bắt đầu lắp đặt thiết bị.

Mục tiêu tối thượng là đưa ra lò sản phẩm thép ray "Made in Vietnam" đầu tiên vào năm 2027, sớm hơn một năm so với kế hoạch trong chủ trương đầu tư. Khi vận hành, Hòa Phát sẽ trở thành doanh nghiệp đầu tiên tại Đông Nam Á tự chủ được công nghệ sản xuất thép ray đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị.

Việc bổ sung nhà máy thép ray nằm trong chiến lược dài hạn nhằm đưa Hòa Phát lọt vào Top 30 doanh nghiệp thép lớn nhất thế giới với công suất thép thô đạt 16 triệu tấn/năm vào cuối 2026. Không chỉ dừng lại ở thép xây dựng, tập đoàn đang chuyển dịch mạnh mẽ sang các dòng thép kỹ thuật cao phục vụ công nghiệp cơ khí, ô tô, đóng tàu và năng lượng.