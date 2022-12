Tỷ phú 'tuổi teen' trẻ nhất thế giới giàu cỡ nào?

Người thừa kế “đế chế” game Kim Jung-Youn chính thức là tỷ phú trẻ tuổi nhất thế giới. Cô hiện mới chỉ 18 tuổi và được thừa kế khoảng 2,5 tỷ USD của công ty sau khi cha cô là Kim Jung-ju qua đời vào tháng 2 năm nay. Sau khi chi trả thuế thừa kế, cô sở hữu khối tài sản 1 tỷ USD.

Jung-youn đã “chế chỗ” của Kevin David Lehmann (20 tuổi), tỷ phú người Đức thừa kế cổ phần trong chuỗi cửa hàng thuốc Drogeri Markt từ cha là Guenther Lehmann. Quyết định chuyển giao tài sản được thực hiện kể từ khi anh mới 14 tuổi, nhưng ở dưới dạng quỹ uỷ thác cho đến khi Lehmann lên 18 tuổi vào năm 2020.

Dưới đây là một số thông tin về tỷ phú tuổi teen và người cha quá cố của cô.

Kim Jung-youn giàu bằng cách nào?

Jung-youn đã trở thành tỷ phú trẻ tuổi nhất thế giới. Cô và chị gái Kim Jung-min được thừa hưởng số cổ phần có giá trị bằng nhau, đó là 30,78% trong NXC - công ty mẹ của hãng game Nexon, theo Economic Times India.

Cả 2 chị em đều được thừa kế số cổ phần trên sau khi cha họ là ông Jung-ju (54 tuổi) qua đời vào tháng 2. Ông đã để lại khối tài sản khổng lồ cho gia đình. Theo The Economic Times, số cổ phần trên thị giá 2,5 tỷ USD. Tuy nhiên, mức thuế thừa kế ở Hàn Quốc lại rất cao nên 2 chị em hiện chỉ sở hữu mỗi người 1 tỷ USD.

Ai sẽ lãnh đạo Nexon?

Dù tỷ phú tuổi teen sở hữu tỷ lệ cổ phần lớn trong Nexon nhưng theo Forbes, cha cô cam kết rằng các con sẽ không được trao quyền điều hành khi ông qua đời. Trong một thông báo vào năm 2018, nhà sáng lập hãng game xác nhận hoạt động quản lý doanh nghiệp sẽ do các nhà lãnh đạo dày dặn kinh nghiệm đảm nhiệm, để duy trì hoạt động kinh doanh được minh bạch và tạo sự công bằng trong văn hoá nơi làm việc.

Cố tỷ phú Kim Jung-ju.

Vị doanh nhân này đã phải đối mặt với một số phiên toà và cho biết quá trình này khiến ông phải nhìn lại cuộc đời và công ty cùng bạn bè thành lập vào năm 1994. Sau đó, ông quyết định giao quyền lãnh đạo cho một đội ngũ quản lý phù hợp và tập trung vào công việc từ thiện.

Vậy Kim Jung-ju là ai?

Ông còn được biết đến với cái tên Jay Kim. Kim Jung-ju đã thành lập một trong những công ty game online lớn nhất Hàn Quốc là Nexon vào năm 1994. Nexon được “dân mê game” cả thế giới đón nhận sau khi ra mắt một trong những tựa game trực tuyến đầu tiên trên thế giới là The Kingdon of the Winds. Công ty cũng có những game đình đám khác như MapleStory.

Ông có bằng tiến sĩ ngành kỹ thuật điện tử và khoa học máy tính. Kim Jung-ju được biết đến là một nhà đầu tư hào phóng và được cho là đã chi 1,8 tỷ USD cho các thương vụ thâu tóm và đầu tư, đặc biệt tập trung vào thị trường Trung Quốc. Theo Economic Times India, ông là một người rất kín tiếng và không có nhiều thông tin về cuộc sống cá nhân được tiết lộ.

Trụ sở chính của Nexon là ở Tokyo nhưng công ty được thành lập tài đảo Jeju. Năm 2006, Jung-ju rút khỏi vị trí lãnh đạo thường xuyên của Nexon và tập trung vào các hoạt động từ thiện. Theo Forbes, năm 2018, ông đã cam kết hỗ trợ 93 triệu USD cho các startup và bệnh viện nhi.

Nexon sở hữu những tựa game online đình đám.

Trước khi qua đời, vị tỷ phú được xếp hạng là người giàu thứ 3 ở Hàn Quốc vào năm ngoái, với tài sản 10,9 tỷ USD, chỉ sau ông trùm dược phẩm Seo Jung-jin và người thừa kế Samsung Lee Jae-yong. Ông qua đời sau thời gian dài mắc bệnh trầm cảm.

Yoo Jung-hyun - vợ ông Kim Jung-ju, là ai?

Yoo Jung-hyun (53 tuổi) đã là 1 tỷ phú trước khi chồng qua đời. Economic Times India cho biết, bà sở hữu 4,57% cổ phần của Nexon sau khi ông Kim Jung-ju qua đời. Tờ báo cũng tiết lộ thêm, bà đã giúp ông Jung-ju thành lập công ty vào năm 1994.

Cùng khối tài sản thừa kế thì bà đang là cổ đông lớn nhất của NXC với 34%. Bà hiện sở hữu khối tài sản 3 tỷ USD. Theo Ked Global, bà đang là kiểm toán của công ty này.