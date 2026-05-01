Tyga hợp tác với Sơn Tùng M-TP có mối liên hệ gì với Ronaldo, Neymar?

Theo Tiên Tiên | 25-05-2026 - 01:10 AM | Lifestyle

Phát hiện chi tiết thú vị về Tyga và giới cầu thủ.

Những ngày qua, thông tin nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP chính thức bắt tay cùng rapper người Mỹ Tyga trong dự án âm nhạc toàn cầu mang tên "Come My Way" đã làm bùng nổ mạng xã hội Việt Nam. Khi vào trang cá nhân của Tyga để tìm hiểu, người hâm mộ đã vô cùng bất ngờ khi phát hiện ra danh sách những người theo dõi (followers) nam rapper này có cả hai huyền thoại bóng đá thế giới: Cristiano Ronaldo và Neymar Jr.

Chi tiết thú vị này nhanh chóng mở ra những câu chuyện ít ai biết về mối quan hệ thân thiết giữa Tyga và giới siêu sao quần đùi áo số.

Trong số các cầu thủ bóng đá, Neymar chính là người có mối liên kết bền chặt nhất với Tyga. Mối quan hệ này bắt đầu được truyền thông quốc tế chú ý từ khi tiền đạo người Brazil chuyển sang thi đấu cho câu lạc bộ Paris Saint-Germain (PSG) tại Pháp. Thời điểm đó, Neymar không chỉ tỏa sáng trên sân cỏ mà còn là tâm điểm của những bữa tiệc xa hoa tại Paris, và Tyga là một gương mặt không thể thiếu trong nhóm bạn thân của anh.

Tyga mặc áo Neymar lúc ở Barca (Ảnh: Chuyện áo đấu)

Báo chí Pháp từng nhiều lần ghi lại hình ảnh Tyga ngồi ở hàng ghế VIP trên sân vận động để cổ vũ Neymar. Ngay sau trận đấu, người ta lại bắt gặp Neymar xuất hiện tại hộp đêm để ủng hộ buổi biểu diễn của nam rapper. Sự thân thiết của cả hai còn thể hiện qua những cái ôm nồng nhiệt hay những chiếc áo đấu có chữ ký riêng mà Neymar dành tặng cho Tyga. Bên cạnh sở thích tiệc tùng và thời trang, hai ngôi sao này còn vô tình có chung "gu" bạn gái. Cả Tyga và Neymar đều từng hẹn hò với nàng siêu mẫu nóng bỏng Natalia Barulich.

Neymar và Tyga

Không chỉ có Neymar, ngay cả siêu sao bóng đá có lượng người theo dõi lớn nhất hành tinh là Cristiano Ronaldo (CR7) cũng nhấn nút theo dõi Tyga trên Instagram. Khác với Neymar vốn là "thích bay nhảy", Ronaldo là người cực kỳ khắt khe trong việc kết bạn và xây dựng hình ảnh. Việc CR7 theo dõi Tyga chứng tỏ sức ảnh hưởng của nam rapper sinh năm 1989 không chỉ gói gọn trong thế giới Hip-hop mà còn chạm đến cả những biểu tượng thể thao đẳng cấp nhất thế giới.

Ronaldo và Neymar đều theo dõi Tyga

Từ 2026 nhiều hãng bay siết chặt quy định về pin sạc dự phòng: Du khách cần lưu ý gì trước khi ra sân bay?

Điều ít ai biết về cô gái nghèo chỉ trong vòng 10 năm đã thành phú bà bên cạnh tỷ phú Ronaldo

Đòn trừng phạt dành cho mỹ nam Vườn Sao Băng

Mỹ nhân cổ điển đẹp nhất Trung Quốc đang ở Hà Nội: Visual bùng nổ dã man, rạng rỡ bất chấp nắng nóng kỷ lục

Sự hết thời của nhóm nhạc 4 tỷ view: Ra nhạc không ai nghe, Lisa (BLACKPINK) cũng không cứu được

1 cặp đôi Vbiz lần nữa bị team qua đường "tóm dính" hẹn hò ở trung tâm thương mại, hint dồn dập thế này sao chối đây!

