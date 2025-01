UBTV Quốc hội ban hành các nghị quyết về công tác nhân sự

Cụ thể, tại Nghị quyết số 1346/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu bà Đặng Thị Ngọc Mai, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Long An giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Long An, nhiệm kỳ 2021 - 2026 kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2024.

Tại Nghị quyết số 1347/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Mai Văn Huỳnh kể từ ngày 26 tháng 12 năm 2024 để nghỉ hưu.

Tại Nghị quyết số 1348/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Lâm Minh Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy kể từ ngày 26 tháng 12 năm 2024.

Tại Nghị quyết số 1352/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với bà Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kể từ ngày 02 tháng 01 năm 2025.

Tại Nghị quyết số 1356/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu bà Võ Thị Minh Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, đại biểu Quốc hội khóa XV làm Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Nghệ An.

Tại Nghị quyết số 1364/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Dương Văn An, đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc.

Tại Nghị quyết số 1366/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ nhiệm lại ông Hoàng Anh Công, Phó Trưởng Ban Dân nguyện giữ chức Phó Trưởng Ban Dân nguyện, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2025.

Tại Nghị quyết số 1367/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn cho thôi giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XV để tập trung điều trị bệnh theo nguyện vọng cá nhân, kết thúc biệt phái, trở lại công tác tại Bộ Công an đối với ông Trần Ngọc Khánh. Các chế độ, chính sách do Bộ Công an thực hiện theo quy định của pháp luật. Ông Trần Ngọc Khánh tiếp tục là đại biểu Quốc hội khóa XV.

Tại Nghị quyết số 1368/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị: Ông Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc chuyển sinh hoạt từ Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc./.