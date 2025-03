Ukraine đồng ý ngừng bắn trong vòng 30 ngày, Mỹ nối lại viện trợ quân sự

Theo tuyên bố chung được được đăng tải trên trang web của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Ukraine sẵn sàng chấp nhận đề xuất của Mỹ về việc ngừng bắn ngay lập tức trong 30 ngày. Việc ngừng bắn có thể được kéo dài theo sự đồng thuận chung của các bên, với điều kiện phải được phía Nga chấp nhận và thực hiện đồng thời.

Tuyên bố cũng nêu rõ, Mỹ sẽ thông báo cho phía Nga và sự hợp tác từ Nga là yếu tố quan trọng để đạt được hòa bình.

Cuộc họp của phái đoàn Mỹ và Ukraine tại Jeddah, Saudi Arabia. Ảnh: Reuters

Phát biểu với báo giới cùng ngày, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Mike Waltz cho biết: “Tổng thống Donald Trump đã nói rõ rằng mọi giao tranh cần phải dừng lại và phía Ukraine đã đồng ý với đề xuất ngừng bắn. Họ đã sẵn sàng cho hòa bình. Chúng tôi sẽ đưa đề xuất này tới Nga và đợi xem phản hồi của họ ra sao’.

Theo tuyên bố chung, Mỹ sẽ ngay lập tức nối lại chia sẻ thông tin tình báo và viện trợ an ninh cho Ukraine. Hai bên cũng thảo luận tầm quan trọng của các nỗ lực cứu trợ nhân đạo trong tiến trình hòa bình, đặc biệt là trong thời gian ngừng bắn. Các nỗ lực này bao gồm trao đổi tù binh chiến tranh và trao trả tự do cho dân thường bị bắt giữ. Hai bên cũng nhất trí thành lập phái đoàn đàm phán của mỗi nước và tiến hành đàm phán ngay lập tức hướng tới một nền hòa bình lâu dài đảm bảo an ninh lâu dài cho Ukraine.

Phía Mỹ cam kết sẽ trao đổi các chi tiết trên với các đại diện của Nga. Trong khi đó, phía Ukraine nhắc lại sự cần thiết phải có sự tham gia của các đối tác châu Âu trong tiến trình hòa bình. Cuối cùng, Tổng thống Mỹ và Ukraine nhất trí hoàn tất sớm nhất có thể một thỏa thuận toàn diện cho việc phát triển các nguồn khoáng sản quan trọng của Ukraine để mở rộng kinh tế nước này và đảm bảo thịnh vượng và an ninh lâu dài của Ukraine.