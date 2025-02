Phòng CSGT, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Cục CSGT - Bộ Công an tổ chức phân luồng từ xa trên các tuyến cao tốc, quốc lộ hướng vào Hà Nội. Trong nội đô, lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt trọng điểm phối hợp với Thanh tra Giao thông vận tải vừa tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, vừa kiểm soát, xử lý các vi phạm như chở quá số người, vi phạm nồng độ cồn, tốc độ. Hệ thống camera giám sát được khai thác tối đa, đóng vai trò quan trọng trong theo dõi tình hình thực tế tại các tuyến đường, phát hiện sớm điểm ùn tắc, sự cố để có phương án điều chỉnh kịp thời, đồng thời ghi nhận, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.