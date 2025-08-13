Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ứng dụng bảo hiểm xã hội VssID vừa có thay đổi lớn, người dân cập nhật ngay kẻo mất quyền lợi

13-08-2025 - 15:15 PM | Kinh tế số

Ứng dụng VssID của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa được nâng cấp, mang lại trải nghiệm thuận tiện hơn cho người dân.

Ứng dụng bảo hiểm xã hội VssID vừa có thay đổi lớn, người dân cập nhật ngay kẻo mất quyền lợi- Ảnh 1.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, điểm nổi bật nhất trong đợt nâng cấp lần này là việc bổ sung thêm nhiều lựa chọn đăng nhập, giúp người dân dễ dàng tiếp cận các dịch vụ Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) ngay trên thiết bị di động.

Ứng dụng bảo hiểm xã hội VssID vừa có thay đổi lớn, người dân cập nhật ngay kẻo mất quyền lợi- Ảnh 2.

Thay vì chỉ sử dụng mã số BHXH như trước đây, giờ đây người sử dụng có thể đăng nhập vào ứng dụng VssID bằng số định danh cá nhân/số căn cước công dân.

Nếu trước đây, người dùng chỉ có thể đăng nhập bằng mã số BHXH, thì nay đã có thể sử dụng số định danh cá nhân hoặc số căn cước công dân (ĐDCN/CCCD).

Cách làm này giúp người dùng dễ ghi nhớ tài khoản, đồng thời tạo sự đồng nhất khi liên kết với các loại giấy tờ tùy thân khác.

Không dừng ở đó, BHXH Việt Nam còn phối hợp với Bộ Công an để tích hợp việc đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử VNeID. Sự kết nối này vừa tăng cường bảo mật, vừa tạo ra một hệ sinh thái liên thông giữa các ứng dụng của cơ quan nhà nước, hướng tới việc người dân chỉ cần một tài khoản duy nhất để sử dụng nhiều dịch vụ công.

Việc thống nhất dùng số định danh cá nhân hoặc số căn cước công dân thay cho các loại mã số khác, trong đó có mã số BHXH, là một chủ trương quan trọng của Đảng và Chính phủ.

Mục tiêu là đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý và thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Đáng chú ý, BHXH Việt Nam sẽ triển khai việc chuyển đổi này theo lộ trình phù hợp để đảm bảo quyền lợi của người tham gia và thụ hưởng BHXH, BHYT, BHTN. Người dân sẽ không cần thực hiện thêm bất kỳ thủ tục bổ sung nào khi giao dịch với cơ quan BHXH hoặc khi đi khám chữa bệnh bằng BHYT.

Những cải tiến trên cho thấy nỗ lực của BHXH Việt Nam trong việc ứng dụng công nghệ, nâng cao chất lượng dịch vụ và mang đến trải nghiệm thuận tiện, an toàn cho người dân và người lao động.

Nguồn: Bảo hiểm xã hội Việt Nam ﻿

Những người liên quan sàn giao dịch tiền ảo này cần nhanh chóng đến Cơ quan Công an trình báo

Bích Hường

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tin vui từ Tập đoàn FPT

Tin vui từ Tập đoàn FPT Nổi bật

Vừa chốt xóa sổ 300 con đập, 8 ngày sau tuyên bố xây đập thủy điện 167 tỷ USD lớn nhất thế giới, Trung Quốc có tham vọng và công nghệ thế nào?

Vừa chốt xóa sổ 300 con đập, 8 ngày sau tuyên bố xây đập thủy điện 167 tỷ USD lớn nhất thế giới, Trung Quốc có tham vọng và công nghệ thế nào? Nổi bật

Bỏ mua đồ đắt tiền, chi 14 triệu đi học AI vì sợ thất nghiệp: "Chất lượng thì tệ nhưng có còn hơn không"

Bỏ mua đồ đắt tiền, chi 14 triệu đi học AI vì sợ thất nghiệp: "Chất lượng thì tệ nhưng có còn hơn không"

14:32 , 13/08/2025
Phần mềm nhiều người Việt dùng dính lỗ hổng nghiêm trọng

Phần mềm nhiều người Việt dùng dính lỗ hổng nghiêm trọng

13:30 , 13/08/2025
Ngân hàng số Cake và MISA hợp tác chiến lược

Ngân hàng số Cake và MISA hợp tác chiến lược

13:30 , 13/08/2025
Tập đoàn 160 tỷ USD bắt tay VNPT: Doanh nghiệp Việt Nam dẫn dắt thiết kế gốc với đối tác toàn cầu

Tập đoàn 160 tỷ USD bắt tay VNPT: Doanh nghiệp Việt Nam dẫn dắt thiết kế gốc với đối tác toàn cầu

11:30 , 13/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên