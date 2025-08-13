Ứng dụng bảo hiểm xã hội VssID vừa có thay đổi lớn, người dân cập nhật ngay kẻo mất quyền lợi
Ứng dụng VssID của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa được nâng cấp, mang lại trải nghiệm thuận tiện hơn cho người dân.
Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, điểm nổi bật nhất trong đợt nâng cấp lần này là việc bổ sung thêm nhiều lựa chọn đăng nhập, giúp người dân dễ dàng tiếp cận các dịch vụ Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) ngay trên thiết bị di động.
Nếu trước đây, người dùng chỉ có thể đăng nhập bằng mã số BHXH, thì nay đã có thể sử dụng số định danh cá nhân hoặc số căn cước công dân (ĐDCN/CCCD).
Cách làm này giúp người dùng dễ ghi nhớ tài khoản, đồng thời tạo sự đồng nhất khi liên kết với các loại giấy tờ tùy thân khác.
Không dừng ở đó, BHXH Việt Nam còn phối hợp với Bộ Công an để tích hợp việc đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử VNeID. Sự kết nối này vừa tăng cường bảo mật, vừa tạo ra một hệ sinh thái liên thông giữa các ứng dụng của cơ quan nhà nước, hướng tới việc người dân chỉ cần một tài khoản duy nhất để sử dụng nhiều dịch vụ công.
Việc thống nhất dùng số định danh cá nhân hoặc số căn cước công dân thay cho các loại mã số khác, trong đó có mã số BHXH, là một chủ trương quan trọng của Đảng và Chính phủ.
Mục tiêu là đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý và thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia.
Đáng chú ý, BHXH Việt Nam sẽ triển khai việc chuyển đổi này theo lộ trình phù hợp để đảm bảo quyền lợi của người tham gia và thụ hưởng BHXH, BHYT, BHTN. Người dân sẽ không cần thực hiện thêm bất kỳ thủ tục bổ sung nào khi giao dịch với cơ quan BHXH hoặc khi đi khám chữa bệnh bằng BHYT.
Những cải tiến trên cho thấy nỗ lực của BHXH Việt Nam trong việc ứng dụng công nghệ, nâng cao chất lượng dịch vụ và mang đến trải nghiệm thuận tiện, an toàn cho người dân và người lao động.
Nguồn: Bảo hiểm xã hội Việt Nam
