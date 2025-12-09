Ung thư đại tràng ngày càng thích "tấn công" người trẻ, bác sĩ nhắc: Muốn ngăn chặn phải BỎ NGAY 4 việc!

Ung thư đại tràng không chỉ nằm trong nhóm những bệnh ung thư phổ biến nhất toàn cầu, mà còn có xu hướng trẻ hóa nhanh chóng. Các số liệu toàn cầu từ Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) cảnh báo tình trạng ung thư đại tràng ở người dưới 50 tuổi đang gia tăng tại 27/50 quốc gia trên thế giới. Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ (ACS) cũng chỉ ra cứ 5 người được chẩn đoán ung thư đại tràng hiện nay thì có 1 người dưới 55 tuổi.

Bác sĩ Chen Guiping - Trưởng khoa Phẫu thuật tiêu hóa của Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) cho biết, loại ung thư này có tỷ lệ chữa khỏi cao (tỷ lệ sống sót sau 5 năm có thể đạt hơn 90%) nếu được phát hiện sớm. Tuy nhiên, phần lớn bệnh nhân thường phát hiện ở giai đoạn muộn, do người trẻ tuổi có xu hướng chủ quan với sức khỏe, ỷ lại vào tuổi tác và quá bận rộn. Anh Trần cũng là một trong số đó.

Ảnh minh họa

Anh Trần ngoài 30 tuổi, sống tại Chiết Giang (Trung Quốc). Có 2 con nhỏ, một mình phụ trách tài chính cả gia đình nên anh rất bận rộn. Anh làm nhiều công việc cùng lúc, ăn uống thất thường và thường xuyên làm việc ca đêm, hay dùng đồ uống có ga và có cồn. Sau một thời gian dài đau bụng và đi ngoài có máu, anh đi khám mới hay mắc ung thư đại tràng giai đoạn 3. Lúc này thì hối hận cũng chẳng kịp vì những thói quen tai hại của mình.

Muốn ngăn chặn ung thư đại tràng, bác sĩ khuyên bỏ ngay 4 việc

Thông qua trường hợp đau lòng của anh Trần, bác sĩ Chen một lần nữa nhắc nhở việc thay đổi lối sống là cách hiệu quả nhất để giảm thiểu nguy cơ mắc ung thư đại tràng. Trong đó có 4 thói quen xấu mà ông nhấn mạnh cần từ bỏ đầu tiên:

1. Ăn thịt đỏ và thịt chế biến sẵn quá nhiều

Đây là một trong những yếu tố nguy cơ về chế độ ăn uống rõ ràng nhất đối với ung thư đại tràng. Thịt đỏ chứa hợp chất heme iron có thể tạo ra các hợp chất gây độc tế bào. Đặc biệt, thịt chế biến sẵn như xúc xích, giăm bông, thịt nguội chứa hàm lượng nitrite cao, khi vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành Nitrosamines là chất gây ung thư mạnh. Việc tiêu thụ thường xuyên và quá mức các loại thịt này làm tăng tổn thương niêm mạc đại tràng và thúc đẩy hình thành các khối u ác tính.

Ảnh minh họa

2. Thường xuyên thức khuya và thiếu ngủ kéo dài

Thức khuya và thiếu ngủ kéo dài làm rối loạn nhịp sinh học của cơ thể, gây suy giảm hệ miễn dịch. Khi đồng hồ sinh học bị phá vỡ, khả năng sửa chữa và loại bỏ các tế bào lỗi (tiền ung thư) của cơ thể giảm đi đáng kể. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho các đột biến gen và sự phát triển của khối u đại tràng.

3. Hút thuốc lá và tiêu thụ đồ uống có cồn

Hút thuốc lá chứa hàng nghìn hóa chất độc hại, bao gồm các chất gây ung thư trực tiếp đi vào máu và gây tổn thương niêm mạc đại tràng. Rượu, đặc biệt là khi tiêu thụ quá mức, không chỉ làm tăng viêm nhiễm đường ruột mà còn làm tăng mức độ các chất gây ung thư tiếp xúc với niêm mạc. Cả hai thói quen này đều tăng cường nguy cơ ung thư đại tràng một cách đáng kể.

4. Lười vận động và ngồi quá lâu trong ngày

Ảnh minh họa

Lối sống tĩnh tại, ít vận động khiến nhu động ruột bị chậm lại. Khi nhu động ruột kém, chất thải lưu lại trong đại tràng lâu hơn, đồng nghĩa với việc các chất độc hại, chất gây ung thư có trong phân sẽ tiếp xúc với niêm mạc ruột trong thời gian dài hơn. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc vận động thường xuyên giúp tăng tốc độ di chuyển của phân và giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư đại tràng.

Bên cạnh đó, cần chế độ ăn giàu chất xơ, rau xanh, cùng với việc kiểm tra sức khỏe định kỳ để phòng và phát hiện - điều trị bệnh sớm!

Nguồn và ảnh: China News, Sohu