Ung thư "rất sợ" nhóm thực phẩm quen thuộc này: Đọc xong nhiều người sẽ thay đổi cách đi chợ!

Mới đây, báo Anh Mirror đưa tin về các loại thực phẩm mang màu sắc nhất định có thể giúp giảm nguy cơ ung thư.

Theo đó, mặc dù có nhiều yếu tố cấu thành một lối sống lành mạnh và cân bằng, việc ăn đa dạng thực phẩm giàu dinh dưỡng là điều thiết yếu cho sức khỏe. Đặc biệt, có một màu sắc mà mọi người nên chú ý khi đi siêu thị.

Theo hệ thống bệnh viện East Lancashire Hospitals NHS Trust (Anh), ăn trái cây và rau củ màu đỏ có thể mang lại lợi ích sức khỏe đáng kể. Trong một tài liệu PDF có thể tải xuống, hệ thống bệnh viện này khuyên bệnh nhân nên “ăn theo cầu vồng” để hỗ trợ sức khỏe.

Các chuyên gia y tế cho biết: “Bằng cách ăn trái cây và rau củ có nhiều màu sắc khác nhau, bạn rất có thể sẽ hấp thu được đa dạng vitamin và khoáng chất cần thiết để duy trì sức khỏe. Một số màu sắc đặc biệt giàu các hợp chất bảo vệ cơ thể, và mỗi loại trái cây hay rau củ lại có hàm lượng vitamin và khoáng chất khác nhau.”

Do đó, mọi người được khuyến nghị “ăn theo cầu vồng”, tức là ăn nhiều màu sắc khác nhau trong chế độ ăn lành mạnh, trong đó màu đỏ là một trong những màu quan trọng. East Lancashire Hospitals NHS Trust giải thích: “Trái cây và rau củ màu đỏ chứa ‘lycopene’, có thể giúp bảo vệ chống lại một số loại ung thư.”

Dưa hấu là một trong những loại trái cây màu đỏ được ưa chuộng tại Việt Nam.

Vì vậy, mọi người được khuyên nên bổ sung các thực phẩm như cà chua, ớt chuông đỏ, dưa hấu và bưởi hồng vào chế độ ăn. Đây đều là các thực phẩm quen thuộc với người Việt Nam, được bày bán quanh năm ở chợ với giá thành rẻ, hợp lý.

Vì sao trái cây và rau củ màu đỏ có thể hỗ trợ chống ung thư?

Nghiên cứu cho thấy lycopene – một chất chống oxy hóa mạnh có trong cà chua và các loại trái cây màu đỏ – có thể làm giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư, đặc biệt là ung thư tuyến tiền liệt, bằng cách giảm stress oxy hóa và ngăn chặn sự phát triển của khối u. Tuy nhiên, mặc dù một số nghiên cứu cho thấy lợi ích bảo vệ, kết quả vẫn có thể khác nhau.

Những màu sắc khác cần chú ý bao gồm cam, vàng, xanh lá và tím.

East Lancashire Hospitals NHS Trust giải thích: “Trái cây và rau củ màu cam chứa nhiều ‘beta-carotene’, chất mà cơ thể chuyển hóa thành vitamin A giúp duy trì làn da khỏe mạnh. Trái cây và rau củ màu vàng chứa ‘carotenoids’ – giúp bảo vệ mắt. Trái cây và rau củ màu xanh lá chứa các hợp chất cung cấp năng lượng và sắt, có thể giúp ngăn ngừa thiếu máu. Trái cây và rau củ màu tím là nguồn cung cấp ‘anthocyanins’, một hợp chất chống lão hóa tuyệt vời.”

Do đó, mọi người có thể hưởng lợi bằng cách lựa chọn màu sắc còn thiếu trong chế độ ăn của mình và bổ sung thêm trái cây, rau củ tương ứng. Tuy nhiên, việc duy trì sự đa dạng vẫn rất quan trọng.

Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) khuyến nghị mọi người nên ăn ít nhất năm khẩu phần đa dạng các loại trái cây và rau củ mỗi ngày. Họ giải thích: “Chiến dịch Five a Day (5 khẩu phần mỗi ngày) dựa trên khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trong đó đề nghị ăn tối thiểu 400g trái cây và rau củ mỗi ngày để giảm nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như bệnh tim, đột quỵ và một số loại ung thư.”