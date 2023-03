Unilever Việt Nam và Tái Chế Duy Tân ký kết hợp tác

Hợp tác không chỉ giúp Unilever tăng cường sử dụng nhựa tái chế và cắt giảm lượng nhựa nguyên sinh trong sản xuất bao bì mà còn truyền cảm hứng để mở ra nhiều cơ hội cho ngành công nghiệp tái chế tại Việt Nam phát triển.



Theo báo cáo Nghiên cứu Thị trường cho Việt Nam – Cơ hội và thách thức đối với tuần hoàn nhựa do IFC và Ngân hàng thế giới thực hiện, mỗi năm có đến 2,62 tấn rác thải nhựa không được tái chế, dẫn đến hao hụt 75% giá trị vật liệu của nhựa, tương đương 2,2 - 2,9 tỉ USD mỗi năm.

Ngành công nghiệp tái chế tại Việt Nam có nguồn nguyên liệu phong phú nhưng chưa phát triển với tỷ lệ tái chế nhựa chỉ đạt mức 33%. Nguyên nhân chính là do nhu cầu về nhựa tái sinh (PCR) chưa cao khi việc sử dụng nhựa nguyên sinh luôn dễ dàng và chi phí thấp hơn.

Vì vậy, chất lượng nhựa PCR luôn là thử thách với các tập đoàn áp dụng tiêu chuẩn quốc tế đối với sản phẩm như Unilever. Đây cũng là "nút thắt" trong việc thúc đẩy kinh tế tuần hoàn về nhựa tại Việt Nam.

Quan hệ hợp tác giữa Unilever Việt Nam và Tái Chế Duy Tân là một bước tiến trong việc thúc đẩy sử dụng nhựa tái sinh trong sản xuất bao bì của Unilever, từ đó gia tăng hoạt động tái chế và tạo vòng tuần hoàn cho rác thải nhựa tại Việt Nam.

Chương trình được hiện thực hóa bắt đầu từ bước thiết lập hệ thống phân loại tại nguồn và thu gom rác thải nhựa, tiếp đến tận dụng thế mạnh chuyên môn và công nghệ "Bottles to Bottles" của Tái Chế Duy Tân để tối ưu hóa nguồn rác thải nhựa được thu gom thông qua việc tái chế, sản xuất hạt nhựa PCR, sau đó được thổi thành chai nhựa mới để quay lại phục vụ cho hoạt động sản xuất bao bì của Unilever Việt Nam.

Với cam kết hợp tác chặt chẽ cùng kế hoạch hành động cụ thể, trong giai đoạn 5 năm từ nay đến 2027, hợp tác sẽ hướng đến mục tiêu thu gom và tái chế 30.000 tấn rác thải nhựa.

Vòng tuần hoàn nhựa được thúc đẩy bởi Unilever Việt Nam và Tái Chế Duy Tân

Song song với mục tiêu xây dựng vòng tuần hoàn về nhựa để bảo vệ môi trường, hợp tác này còn góp phần thực hiện những mục tiêu xã hội thông qua cải thiện điều kiện làm việc, vệ sinh và sức khỏe; đào tạo nâng cao nhận thức và năng lực, đồng thời cải thiện sinh kế và các yếu tố an toàn xã hội cho lực lượng thu gom rác thải tại hơn 100 trạm thu gom trong chuỗi giá trị của Tái Chế Duy Tân.



Đồng thời, Unilever Việt Nam và Tái Chế Duy Tân còn thực hiện các chương trình tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cho mọi người về phân loại rác tại hộ gia đình, tạo ra sự lan tỏa trên toàn quốc.

Đến nay, Unilever Việt Nam đã giảm 82% lượng nhựa sử dụng trong bao bì thông qua cắt giảm nhựa nguyên sinh và tận dụng nhựa PCR, đạt 73% bao bì có khả năng tái chế; thu gom, xử lý hơn 20.000 tấn rác thải nhựa. Chai sản phẩm từ nhiều nhãn hàng của Unilever Việt Nam như Dove, Lifebuoy, Sunsilk, Comfort, OMO...cũng đã và đang áp dụng nhựa PCR, đặc biệt Sunlight, Lux và Love Beauty & Planet đạt 100% PCR.

Bao bì Sunlight được sản xuất từ nhựa tái sinh 100%

Nhà máy của Tái Chế Duy Tân – vận hành từ năm 2021 – hiện đang hoạt động theo các quy chuẩn quốc tế về chất lượng, môi trường, an toàn và sức khoẻ, với năng lực sản xuất lên đến 100.000 tấn/năm.



Bên trong nhà máy tái chế của Tái Chế Duy Tân

Hợp tác giữa hai doanh nghiệp sẽ tạo động lực to lớn giúp hoàn thiện mô hình kinh tế tuần hoàn trong quản lý rác thải nhựa của Unilever. Đây cũng là cơ hội để truyền cảm hứng cho các doanh nghiệp gia tăng sử dụng nhựa PCR trong sản xuất bao bì, đồng thời kì vọng có được sự hướng dẫn và hỗ trợ từ Chính phủ để mở ra thêm nhiều cơ hội phát triển cho ngành công nghiệp tái chế, từ đó đưa kinh tế tuần hoàn trở nên phổ biến rộng khắp trên toàn quốc.



"Nếu thế giới không hành động ngay từ bây giờ, thì đến năm 2050, lượng rác thải ngoài đại dương có thể còn nhiều hơn số lượng cá. Đây là viễn cảnh mà không một ai mong muốn xảy ra. Không một doanh nghiệp nào mong muốn kinh doanh trên ‘biển’ rác hay trong môi trường bị tổn thương và hư hại. Để ngăn chặn viễn cảnh này trên quy mô toàn quốc và toàn cầu, một mình Unilever là chưa đủ, mà cần đến sự hướng dẫn và đồng hành của Chính phủ, của các cơ quan ban ngành từ Trung ương đến địa phương; sự phối hợp của các hiệp hội và các tổ chức phi chính phủ trong việc kết nối cộng đồng và doanh nghiệp, cũng như sự chung tay từ các đối tác doanh nghiệp có cùng tầm nhìn", bà Nguyễn Thị Bích Vân, Chủ tịch Unilever Việt Nam chia sẻ.