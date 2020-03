Uniqlo “bước chân” ra Hà Nội có gì khác biệt so với TP HCM?

Điểm khác biệt lớn nhất về thiết kế kiến trúc của Uniqlo Hà Nội là âm hưởng mây tre và có nhiều cây xanh ở tầng 2 khu mua sắm, trưng bày. Đây là ý tưởng thiết kế của kiến trúc sư nổi tiếng Võ Trọng Nghĩa.

Các vật dụng trang trí cũng được làm bằng tre.

Những bộ bàn ghế gỗ được để tại không gian nghỉ chân của khách khi mua sắm.

Về sản phẩm, lần này, Uniqlo mang đến bộ sưu tập Xuân hè 2020, với những thiết kế dành riêng cho thị trường Việt Nam như dòng áo UT (Uniqlo- Tshirts) với họa tiết như tò he, nón lá, hóa sen. Đồng thời, dòng sản phẩm Utme sẽ do chính khách hàng lựa chọn họa tiết để in lên áo.

Một số mẫu họa tiết mang dấu ấn văn hóa và con người Hà Nội.

Nối tiếp thành công tại TP HCM, sáng 6/3, hãng thời trang Uniqlo chính thức khai trương tại VinCom Phạm Ngọc Thạch, rất nhiều người đã bỏ làm tới đây để xếp hàng chờ mua những sản phẩm độc đáo chỉ có tại Uniqlo Hà Nội.

"Đây đều là những sản phẩm được lấy cảm hứng từ cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của người Hà Thành như hàng trà đá vỉa hè, xích lô, hàng rong... được thiết kế bởi họa sĩ Vũ Tuấn Anh", đại diện Uniqlo cho biết.

Tại Uniqlo, các nhân viên sẽ hỗ trợ khách hàng khi lựa chọn size, kiểu dáng hay màu sắc phù hợp. Trong ảnh, nhân viên cửa hàng đo cho khách để tư vấn chuẩn size.

Ngoài ra, Uniqlo có dịch vụ sửa quần cho khách dành cho các mặt hàng có giá từ 499.000 đồng. Tùy theo yêu cầu và thời gian nhận hàng, mà cửa hàng sẽ miễn phí hoặc lấy tiền phí từ 60.000 – 120.000 đồng/sản phẩm.

"Tôi thấy mẫu mã và các sản phẩm tại Uniqlo khá phù hợp với giá tiền, tôi vừa mua 6 chiếc áo thun về tặng cả gia đình và bạn gái nhân ngày 8/3 sắp tới", anh Nguyễn Viết Long, Nhổn, Hà Nội cho biết.

Với doanh thu toàn cầu khoảng 21,53 tỷ USD trong năm tài chính 2019 tính đến ngày 31/8/2019, Fast Retailing là một trong những nhà bán lẻ thời trang lớn nhất thế giới, và Uniqlo là thương hiệu bán lẻ tiêu biểu hàng đầu của Nhật Bản.