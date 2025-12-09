Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

UOB Asset Management (Việt Nam) thông báo chào bán chứng chỉ Quỹ USIF ra công chúng

09-12-2025 - 08:00 AM | Doanh nghiệp giới thiệu

Công ty cổ phần Quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam) trân trọng thông báo về đợt chào bán ra công chúng (IPO) của Quỹ đầu tư trái phiếu United thu nhập ổn định (USIF), chi tiết như sau:

Tên quỹ: Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu United Thu Nhập Ổn Định

Tên viết tắt: USIF

Tên tiếng Anh: United Stable Income Fund

Loại hình quỹ: Quỹ mở

Thời hạn nhận đăng ký mua/thanh toán: Từ ngày 12/12/2025 tới ngày 02/3/2026

Công ty quản lý quỹ có thể kết thúc sớm hơn thời hạn nhận đăng ký mua/thanh toán nêu trên nếu đáp ứng đồng thời các điều kiện sau đây:

- Thời hạn nhận đăng ký mua không ít hơn 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày 12/12/2025.

- Có tối thiểu 100 nhà đầu tư không bao gồm nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đăng ký mua và thanh toán chứng chỉ quỹ;

- Giá trị chứng chỉ quỹ được đăng ký mua tối thiểu là 50.000.000.000 (năm mươi tỷ) đồng Việt Nam.

Danh sách Đại lý phân phối: Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam), Công ty cổ phần Fincorp (FINCORP), Công ty cổ phần chứng khoán Vina (VNSC), Công ty cổ phần InvestingPro (InvestingPro).

Số lượng chứng chỉ quỹ chào bán/phát hành: Không giới hạn

Số lượng chứng chỉ quỹ chào bán tối thiểu (nếu có): 5.000.000 (Năm triệu) Chứng Chỉ Quỹ

Mệnh giá một chứng chỉ quỹ: 10.000 VNĐ (Mười ngàn đồng Việt Nam/ Chứng Chỉ Quỹ)

Giá chào bán: 10.000 VNĐ (Mười ngàn đồng Việt Nam/ Chứng Chỉ Quỹ)

Số lượng/giá trị đăng ký mua tối thiểu: 100 chứng chỉ quỹ tương đương 1.000.000 VNĐ (Một triệu đồng Việt Nam)

Thông tin chi tiết về việc chào bán chứng chỉ Quỹ USIF ra công chúng cụ thể như bên dưới:

quỹ

