Uống cà phê mỗi ngày, người đàn ông 37 tuổi nhận kết quả khám sức khỏe khiến bác sĩ ngạc nhiên hỏi: “Anh đã làm gì vậy?”

Cà phê từ lâu đã trở thành thức uống quen thuộc của nhiều người, đặc biệt là dân văn phòng và những người thường xuyên làm việc với cường độ cao. Nhiều nghiên cứu cho thấy sử dụng cà phê ở mức hợp lý có thể mang lại một số lợi ích nhất định. Tuy nhiên, điều quyết định tác động của thức uống này đối với cơ thể không chỉ nằm ở lượng tiêu thụ mà còn ở cách sử dụng.

Anh Lý (37 tuổi, Trung Quốc) duy trì thói quen mua một ly cà phê lớn mỗi sáng trước khi đi làm. Không hút thuốc, ít uống rượu và luôn cho rằng mình có lối sống khá lành mạnh, anh chưa từng nghĩ thức uống yêu thích lại có thể liên quan đến những bất thường trong kết quả khám định kỳ.

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Tuy nhiên, trong lần kiểm tra sức khỏe gần đây, anh được thông báo huyết áp có dấu hiệu tăng và men gan cao hơn bình thường. Điều này khiến anh bất ngờ bởi trước đó gần như không xuất hiện triệu chứng đáng chú ý nào.

Khi tìm hiểu kỹ các thói quen sinh hoạt, bác sĩ nhận ra vấn đề không nằm ở việc uống cà phê, mà ở loại đồ uống anh lựa chọn mỗi ngày. Đồ uống anh Lý sử dụng thường xuyên không phải cà phê đen nguyên chất mà là các sản phẩm pha sẵn chứa nhiều đường, sữa và kem béo.

Đây là sai lầm khá phổ biến. Nhiều người cho rằng chỉ cần uống cà phê là đã nhận được lợi ích từ thức uống này, trong khi lượng đường và chất béo đi kèm mới là yếu tố đáng lưu tâm.

Các loại cà phê sữa, cà phê hòa tan hoặc đồ uống hương vị cà phê có thể chứa lượng đường đáng kể. Nếu sử dụng thường xuyên, lượng calo dư thừa có thể góp phần làm tăng cân, rối loạn mỡ máu và gia tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ không do rượu.

Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), lượng đường tự do nên được giới hạn dưới 10% tổng năng lượng nạp vào mỗi ngày, và lý tưởng nhất là dưới 5%.

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Trong trường hợp của anh Lý, tình trạng men gan tăng được cho là liên quan nhiều hơn đến chế độ ăn uống và việc thường xuyên sử dụng các sản phẩm nhiều đường thay vì cà phê nguyên chất.

Sau khi được tư vấn, anh Lý chuyển sang lựa chọn các loại cà phê ít đường hơn và điều chỉnh lại nhịp sinh hoạt hàng ngày. Một năm sau, các chỉ số sức khỏe của anh đã cải thiện đáng kể.

Lời khuyên cho những người thích uống cà phê

Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng người trưởng thành khỏe mạnh vẫn có thể duy trì thói quen uống cà phê như một phần của chế độ ăn uống cân bằng, miễn là sử dụng đúng cách. Nhiều khuyến nghị quốc tế cho thấy lượng caffeine khoảng 200-400 mg mỗi ngày nhìn chung an toàn đối với đa số người trưởng thành.

Nên ưu tiên cà phê đen hoặc các loại ít đường, hạn chế kem béo, siro tạo vị và các chất tạo ngọt bổ sung. Đồng thời, cần tránh lạm dụng cà phê trong ngày, hạn chế uống vào buổi tối nếu dễ mất ngủ, kết hợp chế độ ăn uống lành mạnh và duy trì vận động thường xuyên. Đối với những người mắc bệnh tim mạch, tăng huyết áp hoặc rối loạn lo âu, việc tham khảo ý kiến bác sĩ để xác định lượng caffeine phù hợp là điều cần thiết.

Theo Toutiao