Uống cà phê mỗi sáng có tốt cho sức khỏe?

Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn nguồn trang Health cho biết, một nghiên cứu mới được công bố trên Tạp chí Tim mạch châu Âu tiết lộ thời điểm tốt nhất để uống cà phê trong ngày, có thể mang lại lợi ích tối ưu cho sức khỏe đó là buổi sáng. Dưới đây là những tác dụng của việc uống cà phê vào buổi sáng:

Uống cà phê tốt cho tim mạch

Sức khỏe tim mạch tốt hơn ở những người uống cà phê buổi sáng. Nghiên cứu trước đây chứng minh lợi ích sức khỏe của cà phê, gồm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2, không làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Tuy nhiên, thời điểm tiêu thụ cà phê vẫn chưa được nghiên cứu.

Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn nguồn trang Health cho biết, theo TS.BS Lu Qi, Đại học Tulane, tác giả chính của nghiên cứu, do tác động của caffeine lên cơ thể, nên chúng tôi muốn xem liệu thời điểm trong ngày uống cà phê có ảnh hưởng gì đến sức khỏe tim mạch hay không.

Nghiên cứu quan sát quy mô lớn bao gồm dữ liệu từ hơn 40.000 người lớn ở Hoa Kỳ. Các nhà khoa học tính đến các yếu tố có thể ảnh hưởng đến kết quả, chẳng hạn như thời gian ngủ, mức độ hoạt động thể chất, tình trạng hút thuốc và chất lượng chế độ ăn uống.

Trong số tất cả những người tham gia, 36% chủ yếu uống cà phê trước buổi trưa, 16% uống cà phê suốt cả ngày và 48% không uống cà phê. Kết quả cho thấy, so với những người không uống cà phê, những người uống cà phê buổi sáng có nguy cơ tử vong do bất kỳ nguyên nhân nào thấp hơn 16% và nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch thấp hơn 31%.

Uống cà phê vào sáng sớm đúng cách sẽ nhận được nhiều tác dụng cho sức khỏe

Không có sự giảm nguy cơ nào đối với những người uống cà phê cả ngày so với những người không uống cà phê. Điều này cho thấy rằng uống cà phê trong suốt cả ngày không tốt hơn so với việc không uống cà phê.

Những người uống cà phê buổi sáng dường như được hưởng lợi từ việc giảm nguy cơ bất kể họ uống bao nhiêu, nhưng mối liên hệ này yếu hơn một chút đối với những người uống cà phê ít hơn, tức là chỉ uống một cốc hoặc ít hơn mỗi ngày.

Bà Bethany Doefler, chuyên gia dinh dưỡng nghiên cứu lâm sàng tại Viện Sức khỏe Tiêu hóa thuộc Đại học Northwestern Medicine, người không tham gia vào nghiên cứu cho biết, cà phê thường bị mang tiếng xấu, nhưng điều này không đúng. Nhiều dữ liệu cho thấy cà phê là phần quan trọng của chế độ ăn uống lành mạnh.

Tốt hơn cho sức khoẻ

Theo TS.Qi, một trong những lý do nên uống cà phê vào buổi sáng tốt hơn có liên quan đến cách cà phê tác động đến nhịp sinh học.

Nhịp sinh học là đồng hồ bên trong cơ thể, điều chỉnh nhịp thức - ngủ cũng như một số chức năng quan trọng khác. TS.Qi cho biết, uống cà phê vào cuối ngày có thể làm rối loạn nồng độ hormone như melatonin, ảnh hưởng đến nhịp sinh học của cơ thể, gây gián đoạn giấc ngủ. Cà phê dường như ức chế melatonin, một chất trung gian gây ngủ quan trọng trong não.

Giấc ngủ rất cần thiết cho sức khỏe tổng thể và đặc biệt quan trọng với sức khỏe tim mạch, vì nó liên quan đến huyết áp. Huyết áp giảm xuống khi ngủ, vì vậy, các vấn đề về giấc ngủ có thể khiến huyết áp cao hơn, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ.

TS.Frank Hu, giáo sư về dinh dưỡng và dịch tễ học tại Trường Y tế Công cộng Harvard TH Chan, là đồng tác giả của nghiên cứu cho biết, các thành phần khác của cà phê như polyphenol (có tác dụng chống viêm) cũng có thể góp phần mang lại lợi ích cho sức khỏe của cà phê.

Tính chất chống viêm của cà phê sẽ có tác dụng mạnh hơn khi uống vào buổi sáng. Kết hợp của caffeine, polyphenol vào buổi sáng ít gây gián đoạn nhịp sinh học tự nhiên của cơ thể hơn. Uống cà phê có lợi cho sức khỏe và nếu bạn định uống, hãy uống vào buổi sáng, TS Hu cho biết thêm.

Lưu ý khi uống cà phê vào buổi sáng

Báo Lao động dẫn nguồn trang FOOD.NDTV cho biết, uống cà phê vào buổi sáng bạn cần lưu ý những điều dưới đây:

Không nên uống cà phê khi bụng rỗng

Chúng ta thức dậy vào buổi sáng với cái bụng trống rỗng. Trong khi đó ruột sẽ sản xuất axit và enzym. Caffeine chỉ đẩy nhanh quá trình, giải phóng lượng axit dư thừa trong cơ thể và điều này có thể khiến bạn cảm thấy đầy hơi, táo bón và cũng làm chậm quá trình trao đổi chất.

Ngoài ra, caffeine được biết là chất làm giảm độ nhạy insulin. Vì vậy, sử dụng vào buổi sáng có thể dẫn đến mất cân bằng lượng đường trong máu suốt cả ngày.

Cùng với đó, caffeine luôn được biết là chất ảnh hưởng trực tiếp đến nội tiết tố của bạn. Nó có thể dẫn đến căng thẳng và khó chịu trong cơ thể, khiến bạn càng khó chịu hơn.

Khi quá trình trao đổi chất bị chậm lại do caffeine gây ra, cơ thể cũng sẽ ngừng đào thải độc tố, dẫn đến gia tăng căng thẳng oxy hóa. Điều này có thể ảnh hưởng thêm đến các chức năng của cơ thể.

Nhưng dù tác dụng phụ là gì, cà phê vẫn là một trong những thức uống quan trọng nhất để khởi động buổi sáng của bạn. Chỉ cần uống đúng cách, sẽ giúp làm tăng đáng kể lợi ích từ cà phê mà không có bất kỳ tác dụng phụ nào.

Hãy uống nước trước khi uống cà phê

Trước khi uống cà phê vào buổi sáng, hãy uống một cốc nước. Nó giúp trung hòa axit trong ruột, và ngăn ngừa các vấn đề về tiêu hóa. Nước cũng giúp cơ thể bạn bắt đầu và hỗ trợ cho quá trình trao đổi chất.

Chia nhỏ lần uống cà phê

Bạn nên chia cà phê thành nhiều phần nhỏ, để sử dụng nhiều lần trong ngày. Cố gắng giữ cho ly đầu tiên nhạt hơn và nhiều nước hơn trong khi lượng cà phê được kiểm soát ít hơn.

Uống cà phê sau bữa sáng

Đây là thời điểm lý tưởng để thưởng thức cà phê mà không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Với cách này, bạn có thể thưởng thức cà phê với bất kỳ lượng nào bạn muốn. Nếu không, ít nhất hãy thử ăn một ít bánh quy hoặc các loại hạt trước khi uống cà phê.

Thêm một ít quế vào cà phê của bạn

Caffeine thường dẫn đến chứng viêm, nhưng bạn có thể dễ dàng đảo ngược tình trạng này bằng cách thêm một chút bột quế vào ly cà phê. Nhờ các chất chống oxy hóa trong quế, thức uống này có thể giúp loại bỏ độc tố khỏi cơ thể bạn một cách dễ dàng.

Tránh thêm đường hoặc chất làm ngọt vào cà phê

Nhiều người có thể thích ăn ngọt và không thích vị đắng của cà phê đen. Nhưng nếu thêm đường hoặc bất kỳ chất làm ngọt nào khác vào cà phê sẽ ngay lập tức làm tăng mức insulin, và làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Thay vào đó, bạn có thể thêm một ít quế hoặc đường thốt nốt để tạo vị ngọt.

Thực hiện theo các mẹo đơn giản này và bắt đầu ngày mới với một tách cà phê không có cảm giác tội lỗi.